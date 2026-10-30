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Previa del fin de semana: Liga MX, LaLiga, Premier League y MLS del 30 de octubre al 1 de noviembre
Horarios en ET y TV de los partidos clave del 30 de octubre al 1 de noviembre: América-Toluca, Barcelona, Real Madrid, Manchester City y más.
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Santiago Sandoval, de Guadalajara, en un partido de Liga MX ante Monterrey
Foto Santiago Sandoval, de Guadalajara, durante el partido de Liga MX ante Monterrey en el estadio BBVA el 24 de octubre de 2026. EFE/Miguel Sierra Foto: EFE/Miguel Sierra

Publicado el 30/10/2026 a las 08:38

El fútbol vuelve a ocupar el centro de la agenda este fin de semana, del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre de 2026. Hay jornada completa en la Liga MX, LaLiga, la Premier League y la MLS. Estos son los partidos que más conviene tener a la vista, con horarios en ET.

Liga MX: el América recibe al Toluca

El plato fuerte es América vs. Toluca, el sábado 31 de octubre a las 11:10 PM ET en el Estadio Banorte. El América llega con un registro de 8-4-2 y el Toluca con 6-5-3, ambos con 14 partidos disputados.

Antes, el mismo sábado, Guadalajara (7-5-2) recibe al Atlante (3-5-6) a las 9:07 PM ET en el Estadio Akron. A las 9:05 PM ET, Monterrey (6-2-5) juega ante Tijuana (5-6-3) en el Estadio BBVA. Y a las 7:00 PM ET, Pachuca (4-4-6) enfrenta a Tigres UANL (3-6-5) en el Estadio Hidalgo.

La jornada arranca el viernes 30 con tres partidos: Atlético de San Luis (5-4-5) vs. Atlas (7-3-4) a las 9:00 PM ET, FC Juárez (1-2-11) vs. Querétaro (6-2-5) a la misma hora, y Puebla (4-4-6) vs. Pumas UNAM (4-5-5) a las 11:00 PM ET. Cierra el domingo 1 de noviembre Santos (6-1-7) vs. Necaxa (2-4-8), a las 6:00 PM ET en el Estadio Corona. Para estos partidos de la Liga MX, la ficha no confirma transmisión por TV.

LaLiga: Barcelona y Real Madrid, en casa y de visita

Tres equipos llegan con 10 partidos disputados y registros muy sólidos: Barcelona (9-0-1), Real Madrid (8-0-2) y Atlético de Madrid (8-1-1). Los tres juegan este fin de semana, y todos los partidos de LaLiga se transmiten por ESPN Deportes y ESPN+.

  • Levante vs. Atlético de Madrid: sábado 31 de octubre, 9:00 AM ET, Estadi Ciutat de València. El Levante tiene 2-4-4.
  • Barcelona vs. Alavés: sábado 31 de octubre, 4:00 PM ET, Spotify Camp Nou. El Alavés llega con 3-3-4.
  • Racing Santander vs. Real Madrid: domingo 1 de noviembre, 10:15 AM ET, El Sardinero. El Racing tiene 3-2-5.

También hay duelo con el Real Betis (6-2-2), que recibe al Málaga (0-5-5) el sábado a las 1:30 PM ET en el Estadio La Cartuja.

Premier League: el Manchester City, con 7-0-1

El sábado 31 de octubre, Manchester City (7-0-1) recibe a Brighton & Hove Albion (5-1-2) a las 11:00 AM ET en el Etihad Stadium, por Peacock. Los dos llegan con solo una derrota en su registro.

A las 8:30 AM ET, Chelsea (4-1-3) recibe al Manchester United (1-4-3) en Stamford Bridge, con transmisión de USA Network y Telemundo. Más tarde, a la 1:30 PM ET, Tottenham Hotspur (2-3-3) juega contra Crystal Palace (2-1-5), por NBC y Universo.

MLS: sábado completo por Apple TV

La MLS concentra su jornada en el sábado 31 de octubre, con transmisión de Apple TV.

  • Charlotte FC (14-8-10) vs. Orlando City SC (12-7-13): 1:00 PM ET, Bank of America Stadium.
  • FC Cincinnati (11-10-11) vs. Philadelphia Union (13-8-11): 2:00 PM ET, TQL Stadium.
  • St. Louis CITY SC (14-9-9) vs. San Diego FC (8-11-13): 3:00 PM ET, Energizer Park.
  • San Jose Earthquakes (13-10-9) vs. Real Salt Lake (12-6-14): 5:00 PM ET, PayPal Park.

A las 3:00 PM ET, Sporting Kansas City (6-4-22) recibe al FC Dallas (15-9-8) en Sporting Park.

Agenda rápida

  • Viernes 30 de octubre, 4:00 PM ET: Villarreal vs. Espanyol (ESPN Deportes, ESPN+).
  • Viernes 30 de octubre, 9:00 PM ET: Atlético de San Luis vs. Atlas y FC Juárez vs. Querétaro.
  • Viernes 30 de octubre, 11:00 PM ET: Puebla vs. Pumas UNAM.
  • Sábado 31 de octubre, 8:30 AM ET: Chelsea vs. Manchester United (USA Network, Telemundo).
  • Sábado 31 de octubre, 9:00 AM ET: Levante vs. Atlético de Madrid (ESPN Deportes, ESPN+).
  • Sábado 31 de octubre, 11:00 AM ET: Manchester City vs. Brighton (Peacock).
  • Sábado 31 de octubre, 4:00 PM ET: Barcelona vs. Alavés (ESPN Deportes, ESPN+).
  • Sábado 31 de octubre, 11:10 PM ET: América vs. Toluca.
  • Domingo 1 de noviembre, 10:15 AM ET: Racing Santander vs. Real Madrid (ESPN Deportes, ESPN+).
  • Domingo 1 de noviembre, 6:00 PM ET: Santos vs. Necaxa.

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