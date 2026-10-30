Previa del fin de semana: Liga MX, LaLiga, Premier League y MLS del 30 de octubre al 1 de noviembre
Publicado el 30/10/2026 a las 08:38
El fútbol vuelve a ocupar el centro de la agenda este fin de semana, del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre de 2026. Hay jornada completa en la Liga MX, LaLiga, la Premier League y la MLS. Estos son los partidos que más conviene tener a la vista, con horarios en ET.
Liga MX: el América recibe al Toluca
El plato fuerte es América vs. Toluca, el sábado 31 de octubre a las 11:10 PM ET en el Estadio Banorte. El América llega con un registro de 8-4-2 y el Toluca con 6-5-3, ambos con 14 partidos disputados.
Antes, el mismo sábado, Guadalajara (7-5-2) recibe al Atlante (3-5-6) a las 9:07 PM ET en el Estadio Akron. A las 9:05 PM ET, Monterrey (6-2-5) juega ante Tijuana (5-6-3) en el Estadio BBVA. Y a las 7:00 PM ET, Pachuca (4-4-6) enfrenta a Tigres UANL (3-6-5) en el Estadio Hidalgo.
La jornada arranca el viernes 30 con tres partidos: Atlético de San Luis (5-4-5) vs. Atlas (7-3-4) a las 9:00 PM ET, FC Juárez (1-2-11) vs. Querétaro (6-2-5) a la misma hora, y Puebla (4-4-6) vs. Pumas UNAM (4-5-5) a las 11:00 PM ET. Cierra el domingo 1 de noviembre Santos (6-1-7) vs. Necaxa (2-4-8), a las 6:00 PM ET en el Estadio Corona. Para estos partidos de la Liga MX, la ficha no confirma transmisión por TV.
LaLiga: Barcelona y Real Madrid, en casa y de visita
Tres equipos llegan con 10 partidos disputados y registros muy sólidos: Barcelona (9-0-1), Real Madrid (8-0-2) y Atlético de Madrid (8-1-1). Los tres juegan este fin de semana, y todos los partidos de LaLiga se transmiten por ESPN Deportes y ESPN+.
- Levante vs. Atlético de Madrid: sábado 31 de octubre, 9:00 AM ET, Estadi Ciutat de València. El Levante tiene 2-4-4.
- Barcelona vs. Alavés: sábado 31 de octubre, 4:00 PM ET, Spotify Camp Nou. El Alavés llega con 3-3-4.
- Racing Santander vs. Real Madrid: domingo 1 de noviembre, 10:15 AM ET, El Sardinero. El Racing tiene 3-2-5.
También hay duelo con el Real Betis (6-2-2), que recibe al Málaga (0-5-5) el sábado a las 1:30 PM ET en el Estadio La Cartuja.
Premier League: el Manchester City, con 7-0-1
El sábado 31 de octubre, Manchester City (7-0-1) recibe a Brighton & Hove Albion (5-1-2) a las 11:00 AM ET en el Etihad Stadium, por Peacock. Los dos llegan con solo una derrota en su registro.
A las 8:30 AM ET, Chelsea (4-1-3) recibe al Manchester United (1-4-3) en Stamford Bridge, con transmisión de USA Network y Telemundo. Más tarde, a la 1:30 PM ET, Tottenham Hotspur (2-3-3) juega contra Crystal Palace (2-1-5), por NBC y Universo.
MLS: sábado completo por Apple TV
La MLS concentra su jornada en el sábado 31 de octubre, con transmisión de Apple TV.
- Charlotte FC (14-8-10) vs. Orlando City SC (12-7-13): 1:00 PM ET, Bank of America Stadium.
- FC Cincinnati (11-10-11) vs. Philadelphia Union (13-8-11): 2:00 PM ET, TQL Stadium.
- St. Louis CITY SC (14-9-9) vs. San Diego FC (8-11-13): 3:00 PM ET, Energizer Park.
- San Jose Earthquakes (13-10-9) vs. Real Salt Lake (12-6-14): 5:00 PM ET, PayPal Park.
A las 3:00 PM ET, Sporting Kansas City (6-4-22) recibe al FC Dallas (15-9-8) en Sporting Park.
Agenda rápida
- Viernes 30 de octubre, 4:00 PM ET: Villarreal vs. Espanyol (ESPN Deportes, ESPN+).
- Viernes 30 de octubre, 9:00 PM ET: Atlético de San Luis vs. Atlas y FC Juárez vs. Querétaro.
- Viernes 30 de octubre, 11:00 PM ET: Puebla vs. Pumas UNAM.
- Sábado 31 de octubre, 8:30 AM ET: Chelsea vs. Manchester United (USA Network, Telemundo).
- Sábado 31 de octubre, 9:00 AM ET: Levante vs. Atlético de Madrid (ESPN Deportes, ESPN+).
- Sábado 31 de octubre, 11:00 AM ET: Manchester City vs. Brighton (Peacock).
- Sábado 31 de octubre, 4:00 PM ET: Barcelona vs. Alavés (ESPN Deportes, ESPN+).
- Sábado 31 de octubre, 11:10 PM ET: América vs. Toluca.
- Domingo 1 de noviembre, 10:15 AM ET: Racing Santander vs. Real Madrid (ESPN Deportes, ESPN+).
- Domingo 1 de noviembre, 6:00 PM ET: Santos vs. Necaxa.
Fuentes
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- MundoNow Estadísticas (Datafactory)