El Bayern Múnich Dortmund terminó en tablas: el sábado 31 de octubre, ambos equipos empataron 2-2 en el Allianz Arena de Múnich, en una nueva edición de Der Klassiker de la Bundesliga. Harry Kane, recién nombrado mejor jugador del mundo, falló un penal y Fábio Silva marcó el empate del Dortmund en el minuto 89, con lo que los visitantes conservaron su condición de invictos y la cima compartida de la tabla.

Un partido de ida y vuelta

El Bayern se adelantó en el minuto 38 con un gol de Konrad Laimer, quien definió con la derecha desde el costado derecho del área chica, a la esquina inferior derecha. La jugada llegó poco después de que a Jobe Bellingham le anularan un gol al Dortmund.

En el 56, Kane tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja desde los once pasos, pero su disparo con la derecha pegó en el travesaño. El Dortmund aprovechó el momento: en el 60, Serhou Guirassy igualó con un remate de zurda desde el centro del área, tras pase de Carney Chukwuemeka.

El Bayern volvió a ponerse al frente en el 66. Dayot Upamecano empujó el balón desde muy cerca, tras un pase de cabeza de Kane luego de un tiro de esquina. Así, el delantero inglés compensó en parte su error con una asistencia.

El empate llegó con revisión del VAR

Cuando parecía que el Bayern se llevaría los tres puntos, Fábio Silva, quien ingresó desde el banquillo, anotó en el 89 con un disparo de derecha desde el costado derecho del área, a la esquina inferior izquierda. Karetsas, con pase tras un tiro de esquina, dio la asistencia. El gol se confirmó tras la revisión del VAR.

Las cifras de los protagonistas

Harry Kane (Bayern): 6 disparos, el mayor número del equipo.

(Bayern): 6 disparos, el mayor número del equipo. Aleksandar Pavlovic (Bayern): 82 pases precisos.

(Bayern): 82 pases precisos. Kim Min-Jae (Bayern): 16 intervenciones defensivas.

(Bayern): 16 intervenciones defensivas. Jonas Urbig (Bayern): 4 atajadas.

(Bayern): 4 atajadas. Jobe Bellingham (Dortmund): 3 disparos, el mayor número de su equipo.

(Dortmund): 3 disparos, el mayor número de su equipo. Nico Schlotterbeck (Dortmund): 59 pases precisos.

(Dortmund): 59 pases precisos. Daniel Svensson (Dortmund): 14 intervenciones defensivas.

(Dortmund): 14 intervenciones defensivas. Gregor Kobel (Dortmund): 3 atajadas.

Lesiones y ausencias en el Bayern