Kane falla un penal y Bayern Múnich empata 2-2 con Dortmund en el Klassiker
Publicado el 31/10/2026 a las 23:07
El Bayern Múnich Dortmund terminó en tablas: el sábado 31 de octubre, ambos equipos empataron 2-2 en el Allianz Arena de Múnich, en una nueva edición de Der Klassiker de la Bundesliga. Harry Kane, recién nombrado mejor jugador del mundo, falló un penal y Fábio Silva marcó el empate del Dortmund en el minuto 89, con lo que los visitantes conservaron su condición de invictos y la cima compartida de la tabla.
Un partido de ida y vuelta
El Bayern se adelantó en el minuto 38 con un gol de Konrad Laimer, quien definió con la derecha desde el costado derecho del área chica, a la esquina inferior derecha. La jugada llegó poco después de que a Jobe Bellingham le anularan un gol al Dortmund.
En el 56, Kane tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja desde los once pasos, pero su disparo con la derecha pegó en el travesaño. El Dortmund aprovechó el momento: en el 60, Serhou Guirassy igualó con un remate de zurda desde el centro del área, tras pase de Carney Chukwuemeka.
El Bayern volvió a ponerse al frente en el 66. Dayot Upamecano empujó el balón desde muy cerca, tras un pase de cabeza de Kane luego de un tiro de esquina. Así, el delantero inglés compensó en parte su error con una asistencia.
El empate llegó con revisión del VAR
Cuando parecía que el Bayern se llevaría los tres puntos, Fábio Silva, quien ingresó desde el banquillo, anotó en el 89 con un disparo de derecha desde el costado derecho del área, a la esquina inferior izquierda. Karetsas, con pase tras un tiro de esquina, dio la asistencia. El gol se confirmó tras la revisión del VAR.
Las cifras de los protagonistas
- Harry Kane (Bayern): 6 disparos, el mayor número del equipo.
- Aleksandar Pavlovic (Bayern): 82 pases precisos.
- Kim Min-Jae (Bayern): 16 intervenciones defensivas.
- Jonas Urbig (Bayern): 4 atajadas.
- Jobe Bellingham (Dortmund): 3 disparos, el mayor número de su equipo.
- Nico Schlotterbeck (Dortmund): 59 pases precisos.
- Daniel Svensson (Dortmund): 14 intervenciones defensivas.
- Gregor Kobel (Dortmund): 3 atajadas.
Lesiones y ausencias en el Bayern
El empate dejó además malas noticias para el Bayern. Ismael Saibari salió lesionado de la pierna derecha tras un choque con Kobel, cuando el centrocampista disputó el rebote después de que el portero le atajara un remate en una acción de uno contra uno. Salió apoyado por dos integrantes del cuerpo médico y fue reemplazado por Nathaniel Brown.
Dos minutos después, Serge Gnabry también pidió el cambio. Se sentó en el campo con evidente molestia, aunque pudo abandonar la cancha caminando sin ayuda, y Josip Stanisic ocupó su lugar. Ya en el tramo final, Michael Olise, nominado al Balón de Oro, se tendió fuera del balón con las manos en el rostro, pidió el cambio y salió con aparente molestia.
El Bayern jugó sin su entrenador, Vincent Kompany, quien recibió el alta del hospital esta semana tras ser tratado por una infección. Tampoco estuvo Luis Díaz, por una molestia en el muslo sufrida frente al Arsenal la semana pasada. En la portería, Urbig fue titular en lugar de Manuel Neuer, que tiene un problema en el pie.
Lo que viene
El Bayern volverá a la acción el martes 3 de noviembre, cuando enfrente al Atlético de Madrid en la Champions League.