Real Madrid golea 3-0 al Racing y se acerca al Barcelona: resumen del fin de semana
Publicado el 02/11/2026 a las 06:12
El Real Madrid ganó 3-0 en casa del Racing de Santander el domingo 1 de noviembre, en El Sardinero, y quedó a tres puntos del líder Barcelona en LaLiga. Los tres goles llegaron antes del descanso, con Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Yan Diomande como autores. El fin de semana también dejó triunfos del Arsenal en Anfield, la Juventus ante el Napoli, el PSG en Le Havre y el Cruz Azul en la Liga MX.
LaLiga
El Madrid sumó su cuarta victoria consecutiva en la liga y llegó al duelo tras ganar el Clásico al Barcelona la semana pasada. Mbappé abrió el marcador a los 11 minutos desde el punto penal, por una falta de Álvaro Mantilla dentro del área. Bellingham amplió la ventaja a los 21 con un pase de Arda Güler, en su primer gol desde septiembre y el número 50 con el club. Diomande cerró la cuenta a los 36 con un disparo desde fuera del área, su tercer gol en cuatro partidos.
Mbappé hizo seis disparos y llegó a cinco goles en tres partidos. Julen Agirrezabala sostuvo al Racing con cinco atajadas, y el balón pegó en el poste en un remate de Mbappé en la segunda mitad. El árbitro anuló tras revisar el VAR un penal que había señalado a favor del Racing por mano de Aurélien Tchouaméni. El Madrid llegó a nueve victorias y dos derrotas, sin empates. El Racing, con tres victorias, dos empates y seis derrotas, cortó su racha de partidos sin perder como local.
El sábado 31 de octubre, el Atlético de Madrid ganó 2-0 en Levante con goles de Alejandro Grimaldo, a los 36 minutos, y de Giuliano Simeone, a los 62, tras un pase de Álex Baena. El Getafe venció 3-1 al Sevilla y el Athletic Club ganó 2-1 a la Real Sociedad en el derbi vasco. El Barcelona goleó 6-1 al Alavés, un resultado ya cubierto.
La tabla tras la jornada, con todos los equipos en 11 partidos:
- 1. Barcelona, 30 puntos
- 2. Atlético de Madrid, 28
- 3. Real Madrid, 27
- 4. Betis, 23
- 5. Real Sociedad, 19
Premier League
El Arsenal, líder con 24 puntos, ganó 1-0 en Anfield al Liverpool el domingo. Kai Havertz marcó a los 16 minutos tras un centro de Declan Rice, en una jugada que nació de un pase fallido de Alisson Becker. Con ese tanto, Havertz superó a Ilkay Gündogan como el alemán con más goles en la historia de la Premier League, con 46. Es la primera victoria del Arsenal en Anfield desde 2012, y David Raya no tuvo que hacer ninguna atajada. El Arsenal tiene ocho victorias y una derrota. El Liverpool, cuatro victorias, tres empates y dos derrotas.
El Manchester City, segundo con 21 puntos, perdió 0-1 en casa ante el Brighton el sábado. Los triunfos del Chelsea 2-0 sobre el Manchester United y del Tottenham 2-0 sobre el Crystal Palace ya se cubrieron.
Serie A
La Juventus venció 2-0 al Napoli en Turín. Kerim Alajbegovic abrió el marcador a los 70 minutos con un disparo desde fuera del área, tras un pase de Edon Zhegrova. A los 75, Luca Marianucci vio su segunda amarilla y dejó al Napoli con diez. Jérémie Boga selló el 2-0 a los 87 con otro remate de media distancia, asistido por Andrea Cambiaso. La Juventus quedó con cinco victorias, dos empates y tres derrotas; el Napoli, con cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas.
La Lazio, líder con 28 puntos, ganó 2-1 al Cagliari, y la Roma se impuso 5-2 en Udine. El Milan ganó 3-1 al Inter en el derbi del sábado, ya cubierto. La clasificación: 1. Lazio, 28; 2. Inter, 25; 3. Roma, 24; 4. Como, 23; 5. Milan, 21.
Bundesliga
El Eintracht Frankfurt ganó 3-1 al Hamburgo. Un autogol de Warmed Omari adelantó al local a los 10 minutos, y Terem Moffi empató a los 14. Raphael Onyedika marcó a los 47 tras un tiro de esquina, y Younes Ebnoutalib puso el 3-1 a los 69 con asistencia de Can Uzun. Noah Atubolu hizo tres atajadas, y el portero del Hamburgo, Daniel Heuer Fernandes, ocho. El Stuttgart ganó 4-2 en Leverkusen. El empate 2-2 entre Bayern y Dortmund del sábado ya se cubrió: ambos tienen 18 puntos en la cima y el Bayern va delante por diferencia de goles.
Ligue 1
El PSG goleó 5-1 en Le Havre el viernes 30 de octubre y es líder con 20 puntos. Achraf Hakimi marcó un triplete, el primero de su carrera, y dio dos asistencias, tras el gol local de Josh Maja a los 18 minutos. Mika Godts empató a los 26 y Hakimi le dio la vuelta al marcador a los 28. Hakimi anotó de tiro libre a los 55, Senny Mayulu hizo el 4-1 a los 62 y Hakimi completó el triplete a los 69. Es la novena victoria seguida del PSG en todas las competiciones y la sexta consecutiva en la liga. Le Havre, con dos empates y siete derrotas, suma dos puntos. En otros partidos, el Lille ganó 1-0 al Lens, el Strasbourg 5-1 al Auxerre, el Marsella 2-0 al Toulouse y el Lyon 2-0 al Angers.
Liga MX
El Cruz Azul ganó 2-1 al León el domingo por la noche en el Estadio Banorte. Andrés Montaño abrió el marcador de penal a los 56 minutos y José Paradela marcó el segundo a los 72. Alfonso Alvarado descontó de penal en el tiempo añadido. El Cruz Azul tiene nueve victorias, dos empates y cuatro derrotas.
El América y el Toluca empataron 2-2 el sábado. Federico Viñas adelantó al Toluca a los 42 minutos y Henry Martín igualó a los 62. Santiago Bueno fue expulsado a los 85. En el minuto 87, Luis Malagón le atajó un penal a Alexis Vega, y en ese mismo minuto Vega puso el 1-2 para el Toluca con un cabezazo a balón parado. Federico Pereira vio la segunda amarilla a los 90+1, y Henry Martín empató 2-2 de penal a los 90+2 tras la revisión del VAR. El Guadalajara venció 4-2 al Atlante, con dos goles de Santiago Sandoval, uno de Efraín Álvarez y un autogol de Diogo Bagüí. El Pachuca ganó 3-0 a Tigres.
La tabla del Apertura tras la jornada 15, con desempate por diferencia de goles:
- 1. América, 29 puntos (+15)
- 2. Guadalajara, 29 (+11)
- 3. Cruz Azul, 29 (+10)
- 4. Atlas, 27
- 5. Toluca, 24
Todos los resultados
Premier League
- Chelsea 2-0 Manchester United
- Bournemouth 2-0 Leeds
- Brentford 2-0 Nottingham Forest
- Coventry City 3-1 Sunderland
- Hull City 2-2 Ipswich Town
- Manchester City 0-1 Brighton
- Tottenham 2-0 Crystal Palace
- Aston Villa 1-1 Fulham
- Liverpool 0-1 Arsenal
- Pendiente: Newcastle-Everton, lunes 2 de noviembre
LaLiga
- Villarreal 0-1 Espanyol (viernes)
- Levante 0-2 Atlético de Madrid
- Rayo Vallecano 3-0 Celta
- Betis 2-1 Málaga
- Barcelona 6-1 Alavés
- Getafe 3-1 Sevilla
- Racing de Santander 0-3 Real Madrid
- Elche 0-1 Valencia
- Athletic Club 2-1 Real Sociedad
- Pendiente: Deportivo-Osasuna, lunes 2 de noviembre
Serie A
- Bologna 2-1 Monza
- Udinese 2-5 Roma
- Milan 3-1 Inter
- Como 1-0 Venezia
- Frosinone 2-0 Torino
- Lazio 2-1 Cagliari
- Lecce 1-2 Genoa
- Juventus 2-0 Napoli
- Pendientes: Sassuolo-Fiorentina y Atalanta-Parma, lunes 2 de noviembre
Bundesliga
- Elversberg 4-1 Mainz (viernes)
- Leverkusen 2-4 Stuttgart
- Mönchengladbach 0-0 Paderborn
- Augsburgo 1-2 Friburgo
- Schalke 0-2 Leipzig
- Werder Bremen 2-0 Hoffenheim
- Bayern 2-2 Dortmund
- Union Berlin 1-1 Colonia
- Eintracht Frankfurt 3-1 Hamburgo
Ligue 1
- Le Havre 1-5 PSG (viernes)
- Niza 5-2 Rennes (viernes)
- Lille 1-0 Lens (viernes)
- Troyes 2-0 Le Mans
- Strasbourg 5-1 Auxerre
- Lyon 2-0 Angers
- Paris FC 3-1 Mónaco
- Marsella 2-0 Toulouse
- Pendiente: Lorient-Brest, lunes 2 de noviembre
Liga MX
- San Luis 0-1 Atlas
- Juárez 3-1 Querétaro
- Puebla 1-2 Pumas
- Pachuca 3-0 Tigres
- Monterrey 3-3 Tijuana
- Guadalajara 4-2 Atlante
- América 2-2 Toluca
- Santos 1-0 Necaxa
- Cruz Azul 2-1 León
Fuentes
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- MundoNow Estadísticas (Datafactory)