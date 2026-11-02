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Real Madrid golea 3-0 al Racing y se acerca al Barcelona: resumen del fin de semana
El Real Madrid venció 3-0 al Racing de Santander. Repasa también LaLiga, Premier League, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 y Liga MX con todos los marcadores.
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Yan Diomande, del Real Madrid, ante el Racing de Santander
Foto El delantero del Real Madrid Yan Diomande disputa un balón con Iker Luque, del Racing de Santander, durante el partido de LaLiga del domingo 1 de noviembre de 2026 en El Sardinero. Foto: EFE/Pedro Puente Hoyos

Publicado el 02/11/2026 a las 06:12

El Real Madrid ganó 3-0 en casa del Racing de Santander el domingo 1 de noviembre, en El Sardinero, y quedó a tres puntos del líder Barcelona en LaLiga. Los tres goles llegaron antes del descanso, con Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Yan Diomande como autores. El fin de semana también dejó triunfos del Arsenal en Anfield, la Juventus ante el Napoli, el PSG en Le Havre y el Cruz Azul en la Liga MX.

LaLiga

El Madrid sumó su cuarta victoria consecutiva en la liga y llegó al duelo tras ganar el Clásico al Barcelona la semana pasada. Mbappé abrió el marcador a los 11 minutos desde el punto penal, por una falta de Álvaro Mantilla dentro del área. Bellingham amplió la ventaja a los 21 con un pase de Arda Güler, en su primer gol desde septiembre y el número 50 con el club. Diomande cerró la cuenta a los 36 con un disparo desde fuera del área, su tercer gol en cuatro partidos.

Mbappé hizo seis disparos y llegó a cinco goles en tres partidos. Julen Agirrezabala sostuvo al Racing con cinco atajadas, y el balón pegó en el poste en un remate de Mbappé en la segunda mitad. El árbitro anuló tras revisar el VAR un penal que había señalado a favor del Racing por mano de Aurélien Tchouaméni. El Madrid llegó a nueve victorias y dos derrotas, sin empates. El Racing, con tres victorias, dos empates y seis derrotas, cortó su racha de partidos sin perder como local.

El sábado 31 de octubre, el Atlético de Madrid ganó 2-0 en Levante con goles de Alejandro Grimaldo, a los 36 minutos, y de Giuliano Simeone, a los 62, tras un pase de Álex Baena. El Getafe venció 3-1 al Sevilla y el Athletic Club ganó 2-1 a la Real Sociedad en el derbi vasco. El Barcelona goleó 6-1 al Alavés, un resultado ya cubierto.

La tabla tras la jornada, con todos los equipos en 11 partidos:

  • 1. Barcelona, 30 puntos
  • 2. Atlético de Madrid, 28
  • 3. Real Madrid, 27
  • 4. Betis, 23
  • 5. Real Sociedad, 19

Premier League

El Arsenal, líder con 24 puntos, ganó 1-0 en Anfield al Liverpool el domingo. Kai Havertz marcó a los 16 minutos tras un centro de Declan Rice, en una jugada que nació de un pase fallido de Alisson Becker. Con ese tanto, Havertz superó a Ilkay Gündogan como el alemán con más goles en la historia de la Premier League, con 46. Es la primera victoria del Arsenal en Anfield desde 2012, y David Raya no tuvo que hacer ninguna atajada. El Arsenal tiene ocho victorias y una derrota. El Liverpool, cuatro victorias, tres empates y dos derrotas.

El Manchester City, segundo con 21 puntos, perdió 0-1 en casa ante el Brighton el sábado. Los triunfos del Chelsea 2-0 sobre el Manchester United y del Tottenham 2-0 sobre el Crystal Palace ya se cubrieron.

Serie A

La Juventus venció 2-0 al Napoli en Turín. Kerim Alajbegovic abrió el marcador a los 70 minutos con un disparo desde fuera del área, tras un pase de Edon Zhegrova. A los 75, Luca Marianucci vio su segunda amarilla y dejó al Napoli con diez. Jérémie Boga selló el 2-0 a los 87 con otro remate de media distancia, asistido por Andrea Cambiaso. La Juventus quedó con cinco victorias, dos empates y tres derrotas; el Napoli, con cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas.

La Lazio, líder con 28 puntos, ganó 2-1 al Cagliari, y la Roma se impuso 5-2 en Udine. El Milan ganó 3-1 al Inter en el derbi del sábado, ya cubierto. La clasificación: 1. Lazio, 28; 2. Inter, 25; 3. Roma, 24; 4. Como, 23; 5. Milan, 21.

Bundesliga

El Eintracht Frankfurt ganó 3-1 al Hamburgo. Un autogol de Warmed Omari adelantó al local a los 10 minutos, y Terem Moffi empató a los 14. Raphael Onyedika marcó a los 47 tras un tiro de esquina, y Younes Ebnoutalib puso el 3-1 a los 69 con asistencia de Can Uzun. Noah Atubolu hizo tres atajadas, y el portero del Hamburgo, Daniel Heuer Fernandes, ocho. El Stuttgart ganó 4-2 en Leverkusen. El empate 2-2 entre Bayern y Dortmund del sábado ya se cubrió: ambos tienen 18 puntos en la cima y el Bayern va delante por diferencia de goles.

Ligue 1

El PSG goleó 5-1 en Le Havre el viernes 30 de octubre y es líder con 20 puntos. Achraf Hakimi marcó un triplete, el primero de su carrera, y dio dos asistencias, tras el gol local de Josh Maja a los 18 minutos. Mika Godts empató a los 26 y Hakimi le dio la vuelta al marcador a los 28. Hakimi anotó de tiro libre a los 55, Senny Mayulu hizo el 4-1 a los 62 y Hakimi completó el triplete a los 69. Es la novena victoria seguida del PSG en todas las competiciones y la sexta consecutiva en la liga. Le Havre, con dos empates y siete derrotas, suma dos puntos. En otros partidos, el Lille ganó 1-0 al Lens, el Strasbourg 5-1 al Auxerre, el Marsella 2-0 al Toulouse y el Lyon 2-0 al Angers.

Liga MX

El Cruz Azul ganó 2-1 al León el domingo por la noche en el Estadio Banorte. Andrés Montaño abrió el marcador de penal a los 56 minutos y José Paradela marcó el segundo a los 72. Alfonso Alvarado descontó de penal en el tiempo añadido. El Cruz Azul tiene nueve victorias, dos empates y cuatro derrotas.

El América y el Toluca empataron 2-2 el sábado. Federico Viñas adelantó al Toluca a los 42 minutos y Henry Martín igualó a los 62. Santiago Bueno fue expulsado a los 85. En el minuto 87, Luis Malagón le atajó un penal a Alexis Vega, y en ese mismo minuto Vega puso el 1-2 para el Toluca con un cabezazo a balón parado. Federico Pereira vio la segunda amarilla a los 90+1, y Henry Martín empató 2-2 de penal a los 90+2 tras la revisión del VAR. El Guadalajara venció 4-2 al Atlante, con dos goles de Santiago Sandoval, uno de Efraín Álvarez y un autogol de Diogo Bagüí. El Pachuca ganó 3-0 a Tigres.

La tabla del Apertura tras la jornada 15, con desempate por diferencia de goles:

  • 1. América, 29 puntos (+15)
  • 2. Guadalajara, 29 (+11)
  • 3. Cruz Azul, 29 (+10)
  • 4. Atlas, 27
  • 5. Toluca, 24

Todos los resultados

Premier League

  • Chelsea 2-0 Manchester United
  • Bournemouth 2-0 Leeds
  • Brentford 2-0 Nottingham Forest
  • Coventry City 3-1 Sunderland
  • Hull City 2-2 Ipswich Town
  • Manchester City 0-1 Brighton
  • Tottenham 2-0 Crystal Palace
  • Aston Villa 1-1 Fulham
  • Liverpool 0-1 Arsenal
  • Pendiente: Newcastle-Everton, lunes 2 de noviembre

LaLiga

  • Villarreal 0-1 Espanyol (viernes)
  • Levante 0-2 Atlético de Madrid
  • Rayo Vallecano 3-0 Celta
  • Betis 2-1 Málaga
  • Barcelona 6-1 Alavés
  • Getafe 3-1 Sevilla
  • Racing de Santander 0-3 Real Madrid
  • Elche 0-1 Valencia
  • Athletic Club 2-1 Real Sociedad
  • Pendiente: Deportivo-Osasuna, lunes 2 de noviembre

Serie A

  • Bologna 2-1 Monza
  • Udinese 2-5 Roma
  • Milan 3-1 Inter
  • Como 1-0 Venezia
  • Frosinone 2-0 Torino
  • Lazio 2-1 Cagliari
  • Lecce 1-2 Genoa
  • Juventus 2-0 Napoli
  • Pendientes: Sassuolo-Fiorentina y Atalanta-Parma, lunes 2 de noviembre

Bundesliga

  • Elversberg 4-1 Mainz (viernes)
  • Leverkusen 2-4 Stuttgart
  • Mönchengladbach 0-0 Paderborn
  • Augsburgo 1-2 Friburgo
  • Schalke 0-2 Leipzig
  • Werder Bremen 2-0 Hoffenheim
  • Bayern 2-2 Dortmund
  • Union Berlin 1-1 Colonia
  • Eintracht Frankfurt 3-1 Hamburgo

Ligue 1

  • Le Havre 1-5 PSG (viernes)
  • Niza 5-2 Rennes (viernes)
  • Lille 1-0 Lens (viernes)
  • Troyes 2-0 Le Mans
  • Strasbourg 5-1 Auxerre
  • Lyon 2-0 Angers
  • Paris FC 3-1 Mónaco
  • Marsella 2-0 Toulouse
  • Pendiente: Lorient-Brest, lunes 2 de noviembre

Liga MX

  • San Luis 0-1 Atlas
  • Juárez 3-1 Querétaro
  • Puebla 1-2 Pumas
  • Pachuca 3-0 Tigres
  • Monterrey 3-3 Tijuana
  • Guadalajara 4-2 Atlante
  • América 2-2 Toluca
  • Santos 1-0 Necaxa
  • Cruz Azul 2-1 León

Fuentes

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