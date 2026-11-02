El Real Madrid ganó 3-0 en casa del Racing de Santander el domingo 1 de noviembre, en El Sardinero, y quedó a tres puntos del líder Barcelona en LaLiga. Los tres goles llegaron antes del descanso, con Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Yan Diomande como autores. El fin de semana también dejó triunfos del Arsenal en Anfield, la Juventus ante el Napoli, el PSG en Le Havre y el Cruz Azul en la Liga MX.

LaLiga

El Madrid sumó su cuarta victoria consecutiva en la liga y llegó al duelo tras ganar el Clásico al Barcelona la semana pasada. Mbappé abrió el marcador a los 11 minutos desde el punto penal, por una falta de Álvaro Mantilla dentro del área. Bellingham amplió la ventaja a los 21 con un pase de Arda Güler, en su primer gol desde septiembre y el número 50 con el club. Diomande cerró la cuenta a los 36 con un disparo desde fuera del área, su tercer gol en cuatro partidos.

Mbappé hizo seis disparos y llegó a cinco goles en tres partidos. Julen Agirrezabala sostuvo al Racing con cinco atajadas, y el balón pegó en el poste en un remate de Mbappé en la segunda mitad. El árbitro anuló tras revisar el VAR un penal que había señalado a favor del Racing por mano de Aurélien Tchouaméni. El Madrid llegó a nueve victorias y dos derrotas, sin empates. El Racing, con tres victorias, dos empates y seis derrotas, cortó su racha de partidos sin perder como local.

El sábado 31 de octubre, el Atlético de Madrid ganó 2-0 en Levante con goles de Alejandro Grimaldo, a los 36 minutos, y de Giuliano Simeone, a los 62, tras un pase de Álex Baena. El Getafe venció 3-1 al Sevilla y el Athletic Club ganó 2-1 a la Real Sociedad en el derbi vasco. El Barcelona goleó 6-1 al Alavés, un resultado ya cubierto.

La tabla tras la jornada, con todos los equipos en 11 partidos:

1. Barcelona, 30 puntos

2. Atlético de Madrid, 28

3. Real Madrid, 27

4. Betis, 23

5. Real Sociedad, 19

Premier League

El Arsenal, líder con 24 puntos, ganó 1-0 en Anfield al Liverpool el domingo. Kai Havertz marcó a los 16 minutos tras un centro de Declan Rice, en una jugada que nació de un pase fallido de Alisson Becker. Con ese tanto, Havertz superó a Ilkay Gündogan como el alemán con más goles en la historia de la Premier League, con 46. Es la primera victoria del Arsenal en Anfield desde 2012, y David Raya no tuvo que hacer ninguna atajada. El Arsenal tiene ocho victorias y una derrota. El Liverpool, cuatro victorias, tres empates y dos derrotas.

El Manchester City, segundo con 21 puntos, perdió 0-1 en casa ante el Brighton el sábado. Los triunfos del Chelsea 2-0 sobre el Manchester United y del Tottenham 2-0 sobre el Crystal Palace ya se cubrieron.