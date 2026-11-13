Fecha FIFA: qué fútbol hay del 13 al 17 de noviembre
Publicado el 13/11/2026 a las 16:46
¿Prendes la tele buscando LaLiga o la Premier y no hay nada? Calma: es la fecha FIFA, la primera ventana de selecciones después del Mundial del verano, y va del 9 al 17 de noviembre. Las grandes ligas de Europa (LaLiga, Premier League, Serie A, Bundesliga y Ligue 1) están en pausa, y la MLS también. Pero fútbol sí hay: juegan México y Estados Unidos, hay un España-Inglaterra en Madrid y Argentina abre una etapa nueva sin Lionel Messi. Vamos por partes.
¿Cómo llega el Tri a Jamaica?
México enfrenta a Jamaica en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. La ida es el sábado 14 de noviembre, a las 8:00 p. m. ET (7:00 p. m. del centro de México), en el Estadio Nacional de Kingston. La vuelta, el martes 17, a las 9:30 p. m. ET (8:30 p. m. de México), en el Estadio Monterrey.
La novedad es el banquillo: es el debut oficial de Rafael Márquez como técnico del Tri. Según Telemundo, llega después de cuatro amistosos. Récord lo cuenta como su quinto partido al mando y su primera competencia oficial. ¿Qué se juega? Según Récord, la serie da el pase al Final Four del torneo y cuenta para un boleto a la Copa Oro 2027. Telemundo, por su parte, destaca al joven Gilberto Mora.
Estados Unidos contra Haití: ¿por qué la ida es en Miami?
La selección de Estados Unidos también está en los cuartos de la Liga de Naciones, contra Haití. Son sus primeros partidos oficiales del ciclo rumbo al Mundial 2030. La ida es el sábado 14, a las 4:30 p. m. ET, en el Nu Stadium de Miami, la casa del Inter Miami. Según U.S. Soccer y SI, el partido se mudó de Kingston por motivos de seguridad relacionados con Haití. La vuelta es el martes 17, a las 7:00 p. m. ET, en el TQL Stadium de Cincinnati.
¿Dónde verlo? Por TBS, truTV, Universo, HBO Max y Peacock. En radio en español, por Fútbol de Primera. El que avance va a las Finales de la Liga de Naciones, en marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, y se asegura un lugar en la Copa Oro 2027.
España contra Inglaterra, el plato fuerte en Europa
El domingo 15, a las 2:45 p. m. ET, se enfrentan España e Inglaterra en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, por el Grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League. Según la tabla de Sky Sports del 13 de noviembre, España ganó los 5 partidos que ha jugado y suma 15 puntos, con 14 goles a favor y 5 en contra. Inglaterra tiene 12 puntos, con 4 victorias y 1 derrota, 16 goles a favor y 4 en contra.
Según UEFA.com, las dos ya tienen su boleto a los cuartos de final de marzo. Lo que se define es quién termina primera del grupo. El jueves 12, según NBC Sports, España ganó 2-0 a Chequia e Inglaterra superó 2-1 a Croacia.
Hay más. Según NBC Sports y ESPN, el viernes 13 a las 2:45 p. m. ET juegan Países Bajos y Grecia (FS1), y también Serbia y Alemania. El sábado 14, a la misma hora, Portugal, que ya está clasificado y suma 4-0-0, recibe a Dinamarca en Braga (FS2). El domingo 15 toca Bélgica contra Italia y Francia contra Turquía. En ese grupo, según UEFA.com, Italia y Francia tienen 10 puntos, Bélgica 9 y Turquía 0. El lunes 16, Alemania y Países Bajos cierran en el Olímpico de Berlín (FS1). Y si quieres recordar cómo quedó LaLiga antes de la pausa, aquí tienes el resumen del fin de semana previo a la fecha FIFA.
¿Qué pasa en Sudamérica?
Arranca el viernes 13. A las 6:00 p. m. ET, Argentina recibe a Uruguay en La Bombonera, en Buenos Aires. Según Telemundo, es el inicio de una nueva etapa tras la despedida de Messi de la selección, y Julián Álvarez es una de las caras de la nueva generación. El martes 17, Argentina juega contra Costa Rica en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.
El viernes 13, a las 7:00 p. m. ET, Colombia y Chile se ven en el Pascual Guerrero de Cali, y la revancha es el martes 17. A esa misma hora juegan Ecuador y Costa Rica. Brasil, con Carlo Ancelotti en el banquillo, enfrenta a Japón el sábado 14 a las 5:15 a. m. ET en Singapur, con Vinícius Júnior como referencia. Ojo con el horario: es de madrugada para quienes viven en Estados Unidos.
En la Liga MX solo hay un partido, pero vale oro
Aunque haya fecha FIFA, la Liga MX tiene un pendiente: Querétaro contra Monterrey, el sábado 14 a las 6:00 p. m. ET (5:00 p. m. de México), en el Estadio Corregidora. Es el último partido que falta del Apertura 2026, de la jornada 7. Se movió del 5 de septiembre porque Rayados jugaba la Leagues Cup, que perdió en la final por 2-0 ante Toluca el 6 de septiembre en Houston, según TV Azteca y Rayados.com.
¿Por qué importa? Según ESPN, Monterrey es décimo con 21 puntos en 15 partidos y Querétaro es duodécimo con 20 en 15. Los dos pelean por meterse a la fase final, o, como dijo Claro Sports, «con la clasificación a la Liguilla todavía en juego». Arriba están Cruz Azul con 32 puntos, América y Guadalajara con 30, y Toluca con 27. La última jornada, la 17, se juega del 20 al 22 de noviembre, con América en Tigres y Cruz Azul en Guadalajara el domingo 22. Si te perdiste lo último, aquí está la goleada de Toluca a Monterrey del fin de semana pasado.
¿Y la MLS?
También descansa por la fecha FIFA. La temporada regular terminó el 7 de noviembre; aquí puedes repasar el cierre. La fase final arranca con los partidos de comodín el jueves 19 de noviembre: FC Cincinnati visita a Orlando City a las 7:30 p. m. ET y Real Salt Lake visita a Seattle Sounders a las 10:00 p. m. ET. La primera ronda empieza el fin de semana del 21 y 22, con Columbus en Inter Miami el sábado 21, según ESPN.
Agenda rápida
Todas las horas son ET:
- Viernes 13: Países Bajos vs. Grecia, 2:45 p. m. (FS1); Serbia vs. Alemania, 2:45 p. m.; Argentina vs. Uruguay, 6:00 p. m., La Bombonera; Colombia vs. Chile, 7:00 p. m., Cali; Ecuador vs. Costa Rica, 7:00 p. m.
- Sábado 14: Brasil vs. Japón, 5:15 a. m., Singapur; Portugal vs. Dinamarca, 2:45 p. m., Braga (FS2); EE.UU. vs. Haití, 4:30 p. m., Nu Stadium de Miami; Querétaro vs. Monterrey, 6:00 p. m., Corregidora; Jamaica vs. México, 8:00 p. m., Kingston.
- Domingo 15: Bélgica vs. Italia, 2:45 p. m.; Francia vs. Turquía, 2:45 p. m.; España vs. Inglaterra, 2:45 p. m., Metropolitano de Madrid.
- Lunes 16: Alemania vs. Países Bajos, 2:45 p. m., Olímpico de Berlín (FS1).
- Martes 17: EE.UU. vs. Haití, 7:00 p. m., TQL Stadium de Cincinnati; México vs. Jamaica, 9:30 p. m., Estadio Monterrey; Argentina vs. Costa Rica, Kempes de Córdoba; Colombia vs. Chile, revancha.
Entonces, ¿qué te toca ver?
Piénsalo: ¿tu corazón es del Tri, de la selección de Estados Unidos o de la Albiceleste? ¿O prefieres el duelo de dos potencias en Madrid? Cada quien tiene su plan este fin de semana. Y recuerda que Europa de clubes regresa el fin de semana siguiente a la fecha FIFA, así que esta pausa es buen momento para ponerte al día con las tablas y con lo que se juega cada equipo. Revisa los horarios, porque varían bastante, y avísale a la familia: el sábado 14 hay mucho fútbol.
Fuentes: Federación Mexicana de Fútbol; Récord; Telemundo Atlanta; U.S. Soccer; UEFA.com; NBC Sports; TV Azteca; ESPN: tabla de la Liga MX; ESPN: calendario de la MLS; MundoNow Estadísticas. Datos consultados el 13 de noviembre de 2026.
Foto principal: EFE