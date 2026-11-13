¿Prendes la tele buscando LaLiga o la Premier y no hay nada? Calma: es la fecha FIFA, la primera ventana de selecciones después del Mundial del verano, y va del 9 al 17 de noviembre. Las grandes ligas de Europa (LaLiga, Premier League, Serie A, Bundesliga y Ligue 1) están en pausa, y la MLS también. Pero fútbol sí hay: juegan México y Estados Unidos, hay un España-Inglaterra en Madrid y Argentina abre una etapa nueva sin Lionel Messi. Vamos por partes.

¿Cómo llega el Tri a Jamaica?

México enfrenta a Jamaica en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. La ida es el sábado 14 de noviembre, a las 8:00 p. m. ET (7:00 p. m. del centro de México), en el Estadio Nacional de Kingston. La vuelta, el martes 17, a las 9:30 p. m. ET (8:30 p. m. de México), en el Estadio Monterrey.

La novedad es el banquillo: es el debut oficial de Rafael Márquez como técnico del Tri. Según Telemundo, llega después de cuatro amistosos. Récord lo cuenta como su quinto partido al mando y su primera competencia oficial. ¿Qué se juega? Según Récord, la serie da el pase al Final Four del torneo y cuenta para un boleto a la Copa Oro 2027. Telemundo, por su parte, destaca al joven Gilberto Mora.

Estados Unidos contra Haití: ¿por qué la ida es en Miami?

La selección de Estados Unidos también está en los cuartos de la Liga de Naciones, contra Haití. Son sus primeros partidos oficiales del ciclo rumbo al Mundial 2030. La ida es el sábado 14, a las 4:30 p. m. ET, en el Nu Stadium de Miami, la casa del Inter Miami. Según U.S. Soccer y SI, el partido se mudó de Kingston por motivos de seguridad relacionados con Haití. La vuelta es el martes 17, a las 7:00 p. m. ET, en el TQL Stadium de Cincinnati.

¿Dónde verlo? Por TBS, truTV, Universo, HBO Max y Peacock. En radio en español, por Fútbol de Primera. El que avance va a las Finales de la Liga de Naciones, en marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, y se asegura un lugar en la Copa Oro 2027.

España contra Inglaterra, el plato fuerte en Europa

El domingo 15, a las 2:45 p. m. ET, se enfrentan España e Inglaterra en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, por el Grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League. Según la tabla de Sky Sports del 13 de noviembre, España ganó los 5 partidos que ha jugado y suma 15 puntos, con 14 goles a favor y 5 en contra. Inglaterra tiene 12 puntos, con 4 victorias y 1 derrota, 16 goles a favor y 4 en contra.

Según UEFA.com, las dos ya tienen su boleto a los cuartos de final de marzo. Lo que se define es quién termina primera del grupo. El jueves 12, según NBC Sports, España ganó 2-0 a Chequia e Inglaterra superó 2-1 a Croacia.