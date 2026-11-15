Portugal sin Cristiano Ronaldo cae 4-1 ante Dinamarca en Braga
Publicado el 14/11/2026 a las 23:07
Portugal sin Cristiano Ronaldo comenzó una nueva etapa con una derrota 4-1 ante Dinamarca, el sábado 14 de noviembre en el Estádio Municipal de Braga, por la Liga de las Naciones de la UEFA. Fue el primer partido de los lusos tras el retiro internacional de su capitán, y el resultado les costó la oportunidad de asegurar el primer lugar del Grupo A4.
Un penal antes del descanso abrió el camino
El partido estuvo sin goles hasta el minuto 43, cuando Pierre-Emile Højbjerg convirtió un penal con disparo de pie derecho al centro alto del arco y puso el 1-0 para Dinamarca justo antes del descanso.
La ventaja cambió el panorama del encuentro. Portugal regresó del vestuario y en cuestión de minutos el marcador se amplió.
Højlund golpea dos veces en ocho minutos
El delantero del Napoli, Rasmus Højlund, fue la figura del encuentro con dos goles en el arranque del segundo tiempo:
- Minuto 49: remate de pie izquierdo desde el centro del área al centro del arco, con asistencia de Mikkel Damsgaard (0-2).
- Minuto 57: disparo de pie derecho desde el centro del área al rincón inferior derecho, con pase de Højbjerg (0-3).
Højlund terminó como el jugador con más remates de Dinamarca, con cinco. Højbjerg, además del gol de penal y la asistencia, lideró a los daneses en pases precisos, con 59.
En el minuto 75, Joachim Andersen sentenció con un cabezazo desde el centro del área al ángulo superior izquierdo. Mathias Jensen mandó el centro tras una jugada de pelota detenida, y el marcador quedó 0-4.
Bernardo Silva descuenta en el tiempo añadido
Portugal logró el gol de honor en el minuto 90+3. Bernardo Silva remató de pie izquierdo desde el costado derecho del área chica al rincón inferior derecho, y la anotación fue confirmada tras una revisión del VAR. El resultado final fue 4-1.
Entre los portugueses, Francisco Trincão fue quien más remató, con tres disparos. Rúben Dias lideró al equipo en pases precisos, con 59, y Renato Veiga en intervenciones defensivas, con 12. Diogo Costa registró una atajada. Del lado danés, el arquero Mads Hermansen sumó siete atajadas y Oliver Provstgaard encabezó las intervenciones defensivas del partido, con 14.
El número 7, sin Ronaldo
Uno de los detalles más comentados fue el dorsal. Carlos Forbs, delantero del Club Brugge, recibió la camiseta número 7 que dejó Cristiano Ronaldo. Ingresó desde el banco poco después de la hora de juego, cuando Portugal ya perdía 0-3.
Ronaldo había anunciado el fin de su carrera con la selección la semana anterior, tras un récord de 234 partidos internacionales y 146 goles.
Cómo quedaron los récords
Tras el partido, Portugal quedó con marca de 4-0-1 en el torneo, mientras que Dinamarca llegó a 3-0-2. Los lusos no pudieron asegurar la primera posición del Grupo A4, algo que estaba a su alcance con un resultado favorable en Braga.
Ante 24.879 espectadores, Dinamarca aprovechó cada oportunidad en la segunda mitad y dejó a Portugal una derrota amarga en su estreno sin la figura que marcó a la selección durante años.