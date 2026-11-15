Portugal sin Cristiano Ronaldo comenzó una nueva etapa con una derrota 4-1 ante Dinamarca, el sábado 14 de noviembre en el Estádio Municipal de Braga, por la Liga de las Naciones de la UEFA. Fue el primer partido de los lusos tras el retiro internacional de su capitán, y el resultado les costó la oportunidad de asegurar el primer lugar del Grupo A4.

Un penal antes del descanso abrió el camino

El partido estuvo sin goles hasta el minuto 43, cuando Pierre-Emile Højbjerg convirtió un penal con disparo de pie derecho al centro alto del arco y puso el 1-0 para Dinamarca justo antes del descanso.

La ventaja cambió el panorama del encuentro. Portugal regresó del vestuario y en cuestión de minutos el marcador se amplió.

Højlund golpea dos veces en ocho minutos

El delantero del Napoli, Rasmus Højlund, fue la figura del encuentro con dos goles en el arranque del segundo tiempo:

Minuto 49: remate de pie izquierdo desde el centro del área al centro del arco, con asistencia de Mikkel Damsgaard (0-2).

remate de pie izquierdo desde el centro del área al centro del arco, con asistencia de Mikkel Damsgaard (0-2). Minuto 57: disparo de pie derecho desde el centro del área al rincón inferior derecho, con pase de Højbjerg (0-3).

Højlund terminó como el jugador con más remates de Dinamarca, con cinco. Højbjerg, además del gol de penal y la asistencia, lideró a los daneses en pases precisos, con 59.

En el minuto 75, Joachim Andersen sentenció con un cabezazo desde el centro del área al ángulo superior izquierdo. Mathias Jensen mandó el centro tras una jugada de pelota detenida, y el marcador quedó 0-4.

Bernardo Silva descuenta en el tiempo añadido