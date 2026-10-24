Este resumen deportivo semanal repasa lo más importante del 17 al 23 de octubre de 2026. Los Cerveceros de Milwaukee vencieron 3-2 a los Rays de Tampa Bay el viernes 23 de octubre en el primer juego de la Serie Mundial. La NFL tuvo finales muy apretados, Lionel Messi volvió a brillar en la MLS y la Champions League dejó resultados de alto voltaje.

MLB: Rays a la Serie Mundial y ventaja inicial de Milwaukee

El lunes 19 de octubre, los Rays de Tampa Bay derrotaron 7-3 a los Guardianes de Cleveland en el sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Con ese triunfo avanzaron a la Serie Mundial por tercera vez en 29 temporadas de la franquicia. Freddy Peralta lanzó 5 1/3 entradas, y Junior Caminero y Yandy Díaz conectaron un jonrón de dos carreras cada uno. Cleveland extendió a 78 años su sequía sin título de Serie Mundial.

La final enfrenta a dos equipos que buscan su primer campeonato. El viernes 23 de octubre, a las 8:00 p. m. ET, Milwaukee ganó el primer juego en el American Family Field. Jacob Misiorowski lanzó cinco entradas con una carrera permitida y abrió con una recta de 103.5 mph, la más rápida registrada en una Serie Mundial.

La novena entrada fue dramática. Una revisión en video revirtió un supuesto doble play porque el pie de Cooper Pratt estaba ligeramente fuera de la base. Trevor Megill ponchó entonces a Jonny DeLuca con corredores en posición de anotar. Tampa Bay se fue 0 de 6 en esa situación.

NFL: Jefes invictos, final de infarto en Londres y triunfo de Chicago

Los Jefes de Kansas City vencieron 22-6 a los Cargadores de Los Ángeles el domingo 18 de octubre y llegaron a 5-0. Kenneth Walker corrió para 128 yardas y dos anotaciones, y Patrick Mahomes lanzó para 272 yardas en su victoria número 100 como profesional. Los Cargadores cayeron a 0-6.

En Wembley, los Texanos de Houston superaron 34-31 a los Jaguares de Jacksonville con un gol de campo de 49 yardas de Ka'imi Fairbairn cuando expiraba el tiempo. C.J. Stroud lanzó para 312 yardas y tres pases de anotación, y Marvin Harrison Jr. debutó con Houston. Trevor Lawrence tuvo 306 yardas y cuatro pases de anotación para Jacksonville.

El jueves 22 de octubre, los Osos de Chicago ganaron 30-24 a los Patriotas de Nueva Inglaterra en el Soldier Field. Caleb Williams lanzó para 308 yardas y dos pases de anotación. Luther Burden III sumó 130 yardas y una anotación, y Cairo Santos conectó un gol de campo de 58 yardas. Drake Maye lanzó para 321 yardas por los Patriotas.

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