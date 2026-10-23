Previa del fin de semana: Liga MX, MLS, Premier League y LaLiga (23-25 de octubre)
Guía del 23 al 25 de octubre: Monterrey-Guadalajara, América-Pachuca, Inter Miami, Manchester City, Arsenal y Atlético, con horas ET y dónde verlos.
Publicado el 23/10/2026 a las 08:37
El fin de semana del viernes 23 al domingo 25 de octubre trae fútbol de sobra: la Liga MX, la MLS, la Premier League y LaLiga. Aquí van los partidos más atractivos, con día, hora del Este (ET), sede y transmisión cuando está confirmada. Los récords aparecen en formato victorias-empates-derrotas.
Liga MX
La jornada arranca el viernes, pero los partidos grandes llegan el sábado y el domingo. La transmisión de los encuentros de la Liga MX está por confirmar.
- Monterrey vs. Guadalajara, sábado 24 de octubre, 9:00 PM ET, Estadio BBVA. Monterrey llega con 6-2-4 y Guadalajara con 6-5-2: ambos suman seis victorias.
- León vs. Toluca, sábado 24 de octubre, 7:00 PM ET, Estadio León. Otro duelo parejo: León (6-3-4) y Toluca (6-4-3) también tienen seis triunfos cada uno.
- Pumas UNAM vs. Tigres UANL, sábado 24 de octubre, 11:10 PM ET, Estadio Olímpico Universitario. Pumas tiene 4-4-5 y Tigres 3-5-5.
- Querétaro vs. Cruz Azul, domingo 25 de octubre, 9:00 PM ET, Estadio Corregidora. Cruz Azul (7-2-4) visita a un Querétaro que tiene 6-2-4.
- América vs. Pachuca, domingo 25 de octubre, 9:05 PM ET, Estadio Banorte. América (8-3-1) tiene el mayor número de victorias entre los equipos de esta jornada; Pachuca tiene 3-4-6.
MLS
Los partidos de la fecha se juegan el sábado 24 de octubre y se ven por Apple TV.
- Red Bull New York vs. Inter Miami CF, 5:30 PM ET, Sports Illustrated Stadium. Inter Miami llega con 15-10-5 y Red Bull con 10-6-14.
- Philadelphia Union vs. New England Revolution, 7:30 PM ET, Subaru Park. Se enfrentan dos equipos con muchas victorias: Philadelphia (13-7-10) y New England (16-4-10).
- CF Montréal vs. Nashville SC, 1:30 PM ET, Stade Saputo. Nashville (20-7-3) tiene el mejor récord de la jornada.
- Atlanta United FC vs. Chicago Fire FC, 7:30 PM ET, Mercedes-Benz Stadium. Chicago llega con 14-6-10 y Atlanta con 8-6-16.
Premier League
- Aston Villa vs. Manchester City, sábado 24 de octubre, 7:30 AM ET, Villa Park. Por USA Net y Universo. City ganó sus siete partidos (7-0-0); Villa tiene 2-2-3.
- Arsenal vs. Everton, sábado 24 de octubre, 10:00 AM ET, Emirates Stadium. Por USA Net, Telemundo y Universo. Arsenal llega con 6-0-1 y Everton con 2-4-1.
- Chelsea vs. Tottenham Hotspur, sábado 24 de octubre, 12:30 PM ET, Stamford Bridge. Por Telemundo y Peacock. Chelsea tiene 4-1-2 y Tottenham 1-3-3.
- Liverpool vs. Brighton & Hove Albion, domingo 25 de octubre, 10:00 AM ET, Anfield. Por Peacock. Liverpool tiene 3-3-1 y Brighton 5-1-1.
LaLiga
- Atlético Madrid vs. Deportivo, sábado 24 de octubre, 3:00 PM ET, Riyadh Air Metropolitano. Por ESPN Deportes y ESPN+. Atlético tiene 7-1-1.
- Celta Vigo vs. Real Betis, domingo 25 de octubre, 11:15 AM ET, Balaídos. Por ESPN Deportes y ESPN+. Betis llega con 6-1-2 y Celta con 2-5-2.
- Real Sociedad vs. Levante, domingo 25 de octubre, 1:30 PM ET, Reale Arena. Por ESPN Deportes y ESPN+. La Real tiene 5-1-3 y Levante 2-4-3.
Agenda rápida
- Viernes 23 de octubre: Necaxa vs. FC Juárez, 9:00 PM ET (Estadio Victoria); Atlante vs. Atlético de San Luis, 11:00 PM ET (Estadio Banorte).
- Sábado 24, mañana y mediodía: Aston Villa vs. Manchester City, 7:30 AM ET; Arsenal vs. Everton, 10:00 AM ET; Chelsea vs. Tottenham, 12:30 PM ET.
- Sábado 24, tarde: Atlético Madrid vs. Deportivo, 3:00 PM ET; Red Bull New York vs. Inter Miami, 5:30 PM ET.
- Sábado 24, noche: León vs. Toluca, 7:00 PM ET; Monterrey vs. Guadalajara, 9:00 PM ET; Pumas vs. Tigres, 11:10 PM ET.
- Domingo 25: Liverpool vs. Brighton, 10:00 AM ET; Celta Vigo vs. Real Betis, 11:15 AM ET; Atlas vs. Puebla, 7:00 PM ET; Querétaro vs. Cruz Azul, 9:00 PM ET; América vs. Pachuca, 9:05 PM ET.
Fuentes
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
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