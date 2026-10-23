El fin de semana del viernes 23 al domingo 25 de octubre trae fútbol de sobra: la Liga MX, la MLS, la Premier League y LaLiga. Aquí van los partidos más atractivos, con día, hora del Este (ET), sede y transmisión cuando está confirmada. Los récords aparecen en formato victorias-empates-derrotas.

Liga MX

La jornada arranca el viernes, pero los partidos grandes llegan el sábado y el domingo. La transmisión de los encuentros de la Liga MX está por confirmar.

Monterrey vs. Guadalajara , sábado 24 de octubre, 9:00 PM ET, Estadio BBVA. Monterrey llega con 6-2-4 y Guadalajara con 6-5-2: ambos suman seis victorias.

, sábado 24 de octubre, 9:00 PM ET, Estadio BBVA. Monterrey llega con 6-2-4 y Guadalajara con 6-5-2: ambos suman seis victorias. León vs. Toluca , sábado 24 de octubre, 7:00 PM ET, Estadio León. Otro duelo parejo: León (6-3-4) y Toluca (6-4-3) también tienen seis triunfos cada uno.

, sábado 24 de octubre, 7:00 PM ET, Estadio León. Otro duelo parejo: León (6-3-4) y Toluca (6-4-3) también tienen seis triunfos cada uno. Pumas UNAM vs. Tigres UANL , sábado 24 de octubre, 11:10 PM ET, Estadio Olímpico Universitario. Pumas tiene 4-4-5 y Tigres 3-5-5.

, sábado 24 de octubre, 11:10 PM ET, Estadio Olímpico Universitario. Pumas tiene 4-4-5 y Tigres 3-5-5. Querétaro vs. Cruz Azul , domingo 25 de octubre, 9:00 PM ET, Estadio Corregidora. Cruz Azul (7-2-4) visita a un Querétaro que tiene 6-2-4.

, domingo 25 de octubre, 9:00 PM ET, Estadio Corregidora. Cruz Azul (7-2-4) visita a un Querétaro que tiene 6-2-4. América vs. Pachuca, domingo 25 de octubre, 9:05 PM ET, Estadio Banorte. América (8-3-1) tiene el mayor número de victorias entre los equipos de esta jornada; Pachuca tiene 3-4-6.

MLS

Los partidos de la fecha se juegan el sábado 24 de octubre y se ven por Apple TV.

Red Bull New York vs. Inter Miami CF , 5:30 PM ET, Sports Illustrated Stadium. Inter Miami llega con 15-10-5 y Red Bull con 10-6-14.

, 5:30 PM ET, Sports Illustrated Stadium. Inter Miami llega con 15-10-5 y Red Bull con 10-6-14. Philadelphia Union vs. New England Revolution , 7:30 PM ET, Subaru Park. Se enfrentan dos equipos con muchas victorias: Philadelphia (13-7-10) y New England (16-4-10).

, 7:30 PM ET, Subaru Park. Se enfrentan dos equipos con muchas victorias: Philadelphia (13-7-10) y New England (16-4-10). CF Montréal vs. Nashville SC , 1:30 PM ET, Stade Saputo. Nashville (20-7-3) tiene el mejor récord de la jornada.

, 1:30 PM ET, Stade Saputo. Nashville (20-7-3) tiene el mejor récord de la jornada. Atlanta United FC vs. Chicago Fire FC, 7:30 PM ET, Mercedes-Benz Stadium. Chicago llega con 14-6-10 y Atlanta con 8-6-16.

Premier League

Aston Villa vs. Manchester City , sábado 24 de octubre, 7:30 AM ET, Villa Park. Por USA Net y Universo. City ganó sus siete partidos (7-0-0); Villa tiene 2-2-3.

, sábado 24 de octubre, 7:30 AM ET, Villa Park. Por USA Net y Universo. City ganó sus siete partidos (7-0-0); Villa tiene 2-2-3. Arsenal vs. Everton , sábado 24 de octubre, 10:00 AM ET, Emirates Stadium. Por USA Net, Telemundo y Universo. Arsenal llega con 6-0-1 y Everton con 2-4-1.

, sábado 24 de octubre, 10:00 AM ET, Emirates Stadium. Por USA Net, Telemundo y Universo. Arsenal llega con 6-0-1 y Everton con 2-4-1. Chelsea vs. Tottenham Hotspur , sábado 24 de octubre, 12:30 PM ET, Stamford Bridge. Por Telemundo y Peacock. Chelsea tiene 4-1-2 y Tottenham 1-3-3.

, sábado 24 de octubre, 12:30 PM ET, Stamford Bridge. Por Telemundo y Peacock. Chelsea tiene 4-1-2 y Tottenham 1-3-3. Liverpool vs. Brighton & Hove Albion, domingo 25 de octubre, 10:00 AM ET, Anfield. Por Peacock. Liverpool tiene 3-3-1 y Brighton 5-1-1.

LaLiga