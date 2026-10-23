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Previa del fin de semana: Liga MX, MLS, Premier League y LaLiga (23-25 de octubre)
Guía del 23 al 25 de octubre: Monterrey-Guadalajara, América-Pachuca, Inter Miami, Manchester City, Arsenal y Atlético, con horas ET y dónde verlos.
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Phil Foden, del Manchester City, celebra un gol
Foto El inglés Phil Foden, del Manchester City, celebra un gol ante el AEK Atenas en la Liga de Campeones, el 20 de octubre de 2026. EFE/EPA/Peter Powell Foto: EFE/EPA/Peter Powell

Publicado el 23/10/2026 a las 08:37

El fin de semana del viernes 23 al domingo 25 de octubre trae fútbol de sobra: la Liga MX, la MLS, la Premier League y LaLiga. Aquí van los partidos más atractivos, con día, hora del Este (ET), sede y transmisión cuando está confirmada. Los récords aparecen en formato victorias-empates-derrotas.

Liga MX

La jornada arranca el viernes, pero los partidos grandes llegan el sábado y el domingo. La transmisión de los encuentros de la Liga MX está por confirmar.

  • Monterrey vs. Guadalajara, sábado 24 de octubre, 9:00 PM ET, Estadio BBVA. Monterrey llega con 6-2-4 y Guadalajara con 6-5-2: ambos suman seis victorias.
  • León vs. Toluca, sábado 24 de octubre, 7:00 PM ET, Estadio León. Otro duelo parejo: León (6-3-4) y Toluca (6-4-3) también tienen seis triunfos cada uno.
  • Pumas UNAM vs. Tigres UANL, sábado 24 de octubre, 11:10 PM ET, Estadio Olímpico Universitario. Pumas tiene 4-4-5 y Tigres 3-5-5.
  • Querétaro vs. Cruz Azul, domingo 25 de octubre, 9:00 PM ET, Estadio Corregidora. Cruz Azul (7-2-4) visita a un Querétaro que tiene 6-2-4.
  • América vs. Pachuca, domingo 25 de octubre, 9:05 PM ET, Estadio Banorte. América (8-3-1) tiene el mayor número de victorias entre los equipos de esta jornada; Pachuca tiene 3-4-6.

MLS

Los partidos de la fecha se juegan el sábado 24 de octubre y se ven por Apple TV.

  • Red Bull New York vs. Inter Miami CF, 5:30 PM ET, Sports Illustrated Stadium. Inter Miami llega con 15-10-5 y Red Bull con 10-6-14.
  • Philadelphia Union vs. New England Revolution, 7:30 PM ET, Subaru Park. Se enfrentan dos equipos con muchas victorias: Philadelphia (13-7-10) y New England (16-4-10).
  • CF Montréal vs. Nashville SC, 1:30 PM ET, Stade Saputo. Nashville (20-7-3) tiene el mejor récord de la jornada.
  • Atlanta United FC vs. Chicago Fire FC, 7:30 PM ET, Mercedes-Benz Stadium. Chicago llega con 14-6-10 y Atlanta con 8-6-16.

Premier League

  • Aston Villa vs. Manchester City, sábado 24 de octubre, 7:30 AM ET, Villa Park. Por USA Net y Universo. City ganó sus siete partidos (7-0-0); Villa tiene 2-2-3.
  • Arsenal vs. Everton, sábado 24 de octubre, 10:00 AM ET, Emirates Stadium. Por USA Net, Telemundo y Universo. Arsenal llega con 6-0-1 y Everton con 2-4-1.
  • Chelsea vs. Tottenham Hotspur, sábado 24 de octubre, 12:30 PM ET, Stamford Bridge. Por Telemundo y Peacock. Chelsea tiene 4-1-2 y Tottenham 1-3-3.
  • Liverpool vs. Brighton & Hove Albion, domingo 25 de octubre, 10:00 AM ET, Anfield. Por Peacock. Liverpool tiene 3-3-1 y Brighton 5-1-1.

LaLiga

  • Atlético Madrid vs. Deportivo, sábado 24 de octubre, 3:00 PM ET, Riyadh Air Metropolitano. Por ESPN Deportes y ESPN+. Atlético tiene 7-1-1.
  • Celta Vigo vs. Real Betis, domingo 25 de octubre, 11:15 AM ET, Balaídos. Por ESPN Deportes y ESPN+. Betis llega con 6-1-2 y Celta con 2-5-2.
  • Real Sociedad vs. Levante, domingo 25 de octubre, 1:30 PM ET, Reale Arena. Por ESPN Deportes y ESPN+. La Real tiene 5-1-3 y Levante 2-4-3.

Agenda rápida

  • Viernes 23 de octubre: Necaxa vs. FC Juárez, 9:00 PM ET (Estadio Victoria); Atlante vs. Atlético de San Luis, 11:00 PM ET (Estadio Banorte).
  • Sábado 24, mañana y mediodía: Aston Villa vs. Manchester City, 7:30 AM ET; Arsenal vs. Everton, 10:00 AM ET; Chelsea vs. Tottenham, 12:30 PM ET.
  • Sábado 24, tarde: Atlético Madrid vs. Deportivo, 3:00 PM ET; Red Bull New York vs. Inter Miami, 5:30 PM ET.
  • Sábado 24, noche: León vs. Toluca, 7:00 PM ET; Monterrey vs. Guadalajara, 9:00 PM ET; Pumas vs. Tigres, 11:10 PM ET.
  • Domingo 25: Liverpool vs. Brighton, 10:00 AM ET; Celta Vigo vs. Real Betis, 11:15 AM ET; Atlas vs. Puebla, 7:00 PM ET; Querétaro vs. Cruz Azul, 9:00 PM ET; América vs. Pachuca, 9:05 PM ET.

Fuentes

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