La jornada 3 de la Champions League 2026-27 dejó un golpe en París: el PSG venció 4-2 al Barcelona en el Parc des Princes y le causó su primera derrota de la temporada. Tras los partidos del martes 20 y el miércoles 21 de octubre de 2026, solo cinco equipos conservan el pleno de victorias: PSG, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid y Real Betis.

El PSG marcó tres goles desde el minuto 72 y derrotó 4-2 al Barcelona, que perdió por primera vez en la temporada.

PSG, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid y Real Betis suman 9 puntos y son los únicos con pleno, según la tabla de ESPN.

La jornada 4 se juega el martes 3 y el miércoles 4 de noviembre, con partidos a las 12:45 p.m. y 3:00 p.m. ET.

Por qué importa: quedan cinco jornadas y nadie está matemáticamente clasificado ni eliminado. Los ocho primeros pasan directo a octavos de final y del 9 al 24 juegan una eliminatoria previa, así que cada punto pesa en una clasificación muy apretada.

PSG-Barcelona: seis goles y un cierre de cinco minutos decisivo

El PSG se fue al descanso ganando 1-0 con el gol de Doué al minuto 38, y el Barcelona se marchó perdiendo por primera vez en la temporada. Xavi Espart empató al 55', pero Lucas Hernández volvió a adelantar a los locales con un cabezazo al 72'. Lamine Yamal igualó otra vez al 79', aunque el PSG cerró el partido en cinco minutos: Vitinha marcó con un disparo desde fuera del área al 81' y Fabián Ruiz hizo el cuarto al 86'.

Según ESPN y AP, el portero Joan García evitó una goleada mayor. Además, Dembélé salió lesionado al minuto 20.

Los otros partidos grandes de la jornada

Liverpool 4-3 Villarreal. El Villarreal se puso 0-2 en Anfield con goles de Mikautadze (4') y Sergi Cardona (29'). Mac Allister descontó de cabeza al 36', Ronald Araujo empató también de cabeza al 45+2', y Mac Allister (65') y Florian Wirtz (68') completaron la remontada. Oluwaseyi recortó al 87'. Rio Ngumoha, de 18 años, dio dos asistencias, y el Liverpool sigue con pleno de victorias.

Bayern Múnich 2-2 Arsenal. En el Allianz Arena, Eze adelantó al Arsenal (25'), Alphonso Davies empató con asistencia de Harry Kane (35'), Kane puso al Bayern arriba de penal (61') y Declan Rice igualó al 82'. El empate cortó la racha de 14 victorias seguidas del Arsenal en la fase de liga de la Champions League. Saka salió lesionado al minuto 10.

Real Madrid 4-1 RB Leipzig. Bernardo Silva abrió el marcador al 43' en su primer gol con el Madrid, y Arda Güler amplió al 52'. Mbappé anotó al 83' su gol 12 de la temporada y Gomis descontó para el Leipzig al 85'. Yan Diomande, exjugador del Leipzig, cerró la cuenta con una volea al 87'. El Madrid mantiene el pleno.