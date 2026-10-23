Champions League, jornada 3: el PSG derrota al Barcelona y cinco equipos siguen con pleno
Publicado el 23/10/2026 a las 17:59
La jornada 3 de la Champions League 2026-27 dejó un golpe en París: el PSG venció 4-2 al Barcelona en el Parc des Princes y le causó su primera derrota de la temporada. Tras los partidos del martes 20 y el miércoles 21 de octubre de 2026, solo cinco equipos conservan el pleno de victorias: PSG, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid y Real Betis.
- El PSG marcó tres goles desde el minuto 72 y derrotó 4-2 al Barcelona, que perdió por primera vez en la temporada.
- PSG, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid y Real Betis suman 9 puntos y son los únicos con pleno, según la tabla de ESPN.
- La jornada 4 se juega el martes 3 y el miércoles 4 de noviembre, con partidos a las 12:45 p.m. y 3:00 p.m. ET.
Por qué importa: quedan cinco jornadas y nadie está matemáticamente clasificado ni eliminado. Los ocho primeros pasan directo a octavos de final y del 9 al 24 juegan una eliminatoria previa, así que cada punto pesa en una clasificación muy apretada.
PSG-Barcelona: seis goles y un cierre de cinco minutos decisivo
El PSG se fue al descanso ganando 1-0 con el gol de Doué al minuto 38, y el Barcelona se marchó perdiendo por primera vez en la temporada. Xavi Espart empató al 55', pero Lucas Hernández volvió a adelantar a los locales con un cabezazo al 72'. Lamine Yamal igualó otra vez al 79', aunque el PSG cerró el partido en cinco minutos: Vitinha marcó con un disparo desde fuera del área al 81' y Fabián Ruiz hizo el cuarto al 86'.
Según ESPN y AP, el portero Joan García evitó una goleada mayor. Además, Dembélé salió lesionado al minuto 20.
Los otros partidos grandes de la jornada
Liverpool 4-3 Villarreal. El Villarreal se puso 0-2 en Anfield con goles de Mikautadze (4') y Sergi Cardona (29'). Mac Allister descontó de cabeza al 36', Ronald Araujo empató también de cabeza al 45+2', y Mac Allister (65') y Florian Wirtz (68') completaron la remontada. Oluwaseyi recortó al 87'. Rio Ngumoha, de 18 años, dio dos asistencias, y el Liverpool sigue con pleno de victorias.
Bayern Múnich 2-2 Arsenal. En el Allianz Arena, Eze adelantó al Arsenal (25'), Alphonso Davies empató con asistencia de Harry Kane (35'), Kane puso al Bayern arriba de penal (61') y Declan Rice igualó al 82'. El empate cortó la racha de 14 victorias seguidas del Arsenal en la fase de liga de la Champions League. Saka salió lesionado al minuto 10.
Real Madrid 4-1 RB Leipzig. Bernardo Silva abrió el marcador al 43' en su primer gol con el Madrid, y Arda Güler amplió al 52'. Mbappé anotó al 83' su gol 12 de la temporada y Gomis descontó para el Leipzig al 85'. Yan Diomande, exjugador del Leipzig, cerró la cuenta con una volea al 87'. El Madrid mantiene el pleno.
Como 4-1 Manchester United. El argentino Nico Paz marcó un doblete (2' y 57'), y Douvikas (49') y Jacobo Ramón (76') completaron la goleada. Zirkzee descontó al 90+1'. Según AP, el United suma siete partidos sin ganar en todas las competiciones.
Manchester City 5-1 AEK Atenas. Phil Foden firmó un triplete (34', 65' y 76'). Elliot Anderson marcó su primer gol con el club (12') y Rayan Cherki hizo el quinto (57'). Pilios anotó el tanto griego al 52'. Haaland no jugó y quedó en el banco por precaución.
Así va la tabla de la Champions League
Según ESPN, el PSG lidera por diferencia de goles (+9), igual que el Aston Villa en segundo lugar, seguidos por Liverpool y Real Madrid (+5 ambos) y el Real Betis (+3), todos con 9 puntos. Stuttgart y Arsenal tienen 7. Con 6 puntos aparecen Barcelona (8.º), Como, Manchester City, Club Brujas, Sporting de Portugal y Borussia Dortmund. El Bayern Múnich es 14.º con 5, la Roma 15.ª con 4 y el Atlético de Madrid 16.º, también con 4. Inter de Milán (20.º), Manchester United (21.º) y Napoli (22.º) tienen 3 puntos, mientras que Porto, Lille y Slovan Bratislava cierran la clasificación sin puntos.
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|DG
|Pts
|1
|PSG
|3
|3
|0
|0
|+9
|9
|2
|Aston Villa
|3
|3
|0
|0
|+9
|9
|3
|Liverpool
|3
|3
|0
|0
|+5
|9
|4
|Real Madrid
|3
|3
|0
|0
|+5
|9
|5
|Real Betis
|3
|3
|0
|0
|+3
|9
|6
|VfB Stuttgart
|3
|2
|1
|0
|+5
|7
|7
|Arsenal
|3
|2
|1
|0
|+4
|7
|8
|Barcelona
|3
|2
|0
|1
|+5
|6
|9
|Como
|3
|2
|0
|1
|+5
|6
|10
|Manchester City
|3
|2
|0
|1
|+4
|6
|11
|Club Brujas
|3
|2
|0
|1
|+3
|6
|12
|Sporting de Portugal
|3
|2
|0
|1
|+3
|6
|13
|Borussia Dortmund
|3
|2
|0
|1
|+1
|6
|14
|Bayern Múnich
|3
|1
|2
|0
|+5
|5
|15
|AS Roma
|3
|1
|1
|1
|+3
|4
|16
|Atlético Madrid
|3
|1
|1
|1
|+1
|4
|17
|Shakhtar Donetsk
|3
|1
|1
|1
|+1
|4
|18
|PSV Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|0
|4
|19
|Villarreal
|3
|1
|0
|2
|0
|3
|20
|Inter de Milán
|3
|1
|0
|2
|-1
|3
|21
|Manchester United
|3
|1
|0
|2
|-1
|3
|22
|Napoli
|3
|1
|0
|2
|-2
|3
|23
|Galatasaray
|3
|1
|0
|2
|-3
|3
|24
|LASK Linz
|3
|1
|0
|2
|-3
|3
|25
|Sabah FK
|3
|1
|0
|2
|-3
|3
|26
|Feyenoord
|3
|1
|0
|2
|-4
|3
|27
|Lens
|3
|1
|0
|2
|-4
|3
|28
|Bodo/Glimt
|3
|1
|0
|2
|-5
|3
|29
|AEK Atenas
|3
|1
|0
|2
|-5
|3
|30
|RB Leipzig
|3
|1
|0
|2
|-5
|3
|31
|Fenerbahce
|3
|0
|2
|1
|-6
|2
|32
|Slavia Praga
|3
|0
|1
|2
|-3
|1
|33
|Viking FK
|3
|0
|1
|2
|-4
|1
|34
|FC Porto
|3
|0
|0
|3
|-4
|0
|35
|Lille
|3
|0
|0
|3
|-6
|0
|36
|Slovan Bratislava
|3
|0
|0
|3
|-12
|0
Verde: directo a octavos (1-8). Amarillo: eliminatoria previa (9-24). Rojo: zona de eliminación (25-36). Tabla tras la jornada 3.
Resultados completos de la jornada 3
Martes 20 de octubre
- PSG 4-2 Barcelona
- Liverpool 4-3 Villarreal
- Manchester City 5-1 AEK Atenas
- Napoli 4-3 Bodo/Glimt (doblete de McTominay y autogol de Bjørtuft al 88')
- AS Roma 4-0 Slovan Bratislava
- VfB Stuttgart 1-1 Atlético de Madrid (Hjulmand, del Atlético, expulsado al 64')
- FC Porto 0-1 PSV Eindhoven
- Fenerbahce 2-2 Slavia Praga
- Sabah 1-2 Borussia Dortmund (doblete de Serhou Guirassy)
Miércoles 21 de octubre
- Bayern Múnich 2-2 Arsenal
- Real Madrid 4-1 RB Leipzig
- Como 4-1 Manchester United
- Inter de Milán 1-0 Shakhtar Donetsk (Bastoni expulsado al 68'; gol de Carlos Augusto al 77')
- Aston Villa 3-1 Viking
- Real Betis 1-0 Feyenoord (penal de Isco al 59')
- Club Brujas 3-0 Lens
- Lille 2-4 Galatasaray (Osimhen anotó el cuarto)
- Sporting de Portugal 2-3 LASK (el colombiano Luis Suárez hizo los dos del Sporting)
Cuándo es la próxima jornada
La jornada 4 se juega el martes 3 y el miércoles 4 de noviembre, con partidos a las 12:45 p.m. y 3:00 p.m. ET (ya rige el horario de invierno desde el 1 de noviembre).
- Martes 3: Atlético de Madrid-Bayern Múnich, Barcelona-Aston Villa, Villarreal-PSG, Manchester United-Roma y Feyenoord-Inter de Milán.
- Miércoles 4: AEK Atenas-Real Madrid (12:45 p.m.), Fenerbahce-Liverpool (12:45 p.m.), RB Leipzig-Manchester City, Slavia Praga-Arsenal, Porto-Napoli, Dortmund-Betis y Lens-Como.
El calendario sigue con la jornada 5 (martes 24 y miércoles 25 de noviembre), la jornada 6 (martes 8 y miércoles 9 de diciembre), la jornada 7 (martes 19 y miércoles 20 de enero de 2027) y la jornada 8, el miércoles 27 de enero de 2027, con los 18 partidos a la vez.
En Estados Unidos, ViX y TUDN tienen los derechos en español. DAZN transmite algunos partidos exclusivos en cada jornada, así que conviene revisar la guía de programación antes de cada fecha.
Fuentes: ESPN: tabla de la Champions League; ESPN: PSG-Barcelona; ESPN: Liverpool-Villarreal; ESPN: Bayern-Arsenal; ESPN: Real Madrid-Leipzig; ESPN: Como-Manchester United; ESPN: calendario. Datos consultados el 22 de octubre de 2026.