El Real Madrid goleó al Sevilla 4-1 el domingo 18 de octubre en el Santiago Bernabéu, ante 73,907 aficionados, en el partido que más destacó de un fin de semana cargado de fútbol internacional. Kylian Mbappé anotó dos goles y el conjunto blanco llegó con buen ritmo a una semana grande: visita a Barcelona, líder de LaLiga, el próximo domingo.

LaLiga: Mbappé y Diomande llevan al Madrid a la goleada

Arda Güler abrió el marcador al minuto 30 con un disparo de pierna izquierda al ángulo superior derecho, tras un contragolpe y pase de Yan Diomande. Siete minutos después, Mbappé amplió la ventaja con un remate de zurda dentro del área chica, a pase de Jude Bellingham. El francés firmó su doblete desde el punto penal al 63, con un cobro al centro y arriba de la portería.

El Sevilla descontó al 80 con un gol de Manu Bueno, asistido por Lucas Stassin. Sin embargo, dos minutos después Diomande selló la victoria con un disparo de derecha desde fuera del área al ángulo superior izquierdo, a pase de Aurélien Tchouaméni.

Mbappé: cinco disparos, líder del Madrid en ese rubro.

cinco disparos, líder del Madrid en ese rubro. Dean Huijsen: 90 pases precisos y 10 intervenciones defensivas.

90 pases precisos y 10 intervenciones defensivas. Porteros: Thibaut Courtois hizo cuatro atajadas y Odisseas Vlachodimos, tres.

El Madrid jugó sin Vinícius Júnior, quien cumple el primer partido de una sanción de cuatro por jalarle el cabello a Nathan Saliba, del Villarreal, el fin de semana pasado. Con el triunfo, el equipo llegó a siete victorias y dos derrotas en la temporada; el Sevilla suma cuatro victorias, dos empates y tres derrotas. El Madrid viene de remontar 4-3 a la Roma en la Champions League. Ahora recibirá al RB Leipzig el miércoles 21 de octubre y visitará el domingo 25 al Barcelona en el Spotify Camp Nou.

En otros partidos de la jornada, el sábado el Barcelona goleó 5-2 al Betis, un resultado que ya cubrimos, y la Real Sociedad ganó 5-2 en Málaga.

Premier League: Arsenal, Liverpool y City sacan los tres puntos

El Arsenal ganó 1-0 en casa del Nottingham Forest con un gol de Noni Madueke al minuto 80, tras un pase de Declan Rice. Madueke había entrado en el descanso por Eberechi Eze y su remate, que se desvió en el camino, fue el único disparo a puerta del Arsenal. El Forest sufrió su tercera derrota consecutiva en la liga y suma una victoria, dos empates y cuatro derrotas.

El sábado 17, el Liverpool remontó 2-1 en el campo del Brentford. Keane Lewis-Potter adelantó a los locales al 44, pero Yehor Yarmoliuk fue expulsado en el tiempo añadido del primer tiempo por conducta violenta. Víctor Muñoz empató al 62 y Alexander Isak, en su regreso tras una lesión, marcó el gol de la victoria al 70. Vitaly Janelt vio la segunda amarilla en el tiempo añadido y el Brentford terminó con nueve hombres.