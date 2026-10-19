Real Madrid golea 4-1 al Sevilla en el Bernabéu: resumen del fin de semana
Publicado el 19/10/2026 a las 06:16
El Real Madrid goleó al Sevilla 4-1 el domingo 18 de octubre en el Santiago Bernabéu, ante 73,907 aficionados, en el partido que más destacó de un fin de semana cargado de fútbol internacional. Kylian Mbappé anotó dos goles y el conjunto blanco llegó con buen ritmo a una semana grande: visita a Barcelona, líder de LaLiga, el próximo domingo.
LaLiga: Mbappé y Diomande llevan al Madrid a la goleada
Arda Güler abrió el marcador al minuto 30 con un disparo de pierna izquierda al ángulo superior derecho, tras un contragolpe y pase de Yan Diomande. Siete minutos después, Mbappé amplió la ventaja con un remate de zurda dentro del área chica, a pase de Jude Bellingham. El francés firmó su doblete desde el punto penal al 63, con un cobro al centro y arriba de la portería.
El Sevilla descontó al 80 con un gol de Manu Bueno, asistido por Lucas Stassin. Sin embargo, dos minutos después Diomande selló la victoria con un disparo de derecha desde fuera del área al ángulo superior izquierdo, a pase de Aurélien Tchouaméni.
- Mbappé: cinco disparos, líder del Madrid en ese rubro.
- Dean Huijsen: 90 pases precisos y 10 intervenciones defensivas.
- Porteros: Thibaut Courtois hizo cuatro atajadas y Odisseas Vlachodimos, tres.
El Madrid jugó sin Vinícius Júnior, quien cumple el primer partido de una sanción de cuatro por jalarle el cabello a Nathan Saliba, del Villarreal, el fin de semana pasado. Con el triunfo, el equipo llegó a siete victorias y dos derrotas en la temporada; el Sevilla suma cuatro victorias, dos empates y tres derrotas. El Madrid viene de remontar 4-3 a la Roma en la Champions League. Ahora recibirá al RB Leipzig el miércoles 21 de octubre y visitará el domingo 25 al Barcelona en el Spotify Camp Nou.
En otros partidos de la jornada, el sábado el Barcelona goleó 5-2 al Betis, un resultado que ya cubrimos, y la Real Sociedad ganó 5-2 en Málaga.
Premier League: Arsenal, Liverpool y City sacan los tres puntos
El Arsenal ganó 1-0 en casa del Nottingham Forest con un gol de Noni Madueke al minuto 80, tras un pase de Declan Rice. Madueke había entrado en el descanso por Eberechi Eze y su remate, que se desvió en el camino, fue el único disparo a puerta del Arsenal. El Forest sufrió su tercera derrota consecutiva en la liga y suma una victoria, dos empates y cuatro derrotas.
El sábado 17, el Liverpool remontó 2-1 en el campo del Brentford. Keane Lewis-Potter adelantó a los locales al 44, pero Yehor Yarmoliuk fue expulsado en el tiempo añadido del primer tiempo por conducta violenta. Víctor Muñoz empató al 62 y Alexander Isak, en su regreso tras una lesión, marcó el gol de la victoria al 70. Vitaly Janelt vio la segunda amarilla en el tiempo añadido y el Brentford terminó con nueve hombres.
Ese mismo día, el Manchester City venció 3-2 al Ipswich Town en el Etihad y sigue con siete victorias en siete partidos de liga bajo la dirección de Enzo Maresca. Phil Foden abrió el marcador al 19 y Daizen Maeda empató dos minutos después. Erling Haaland puso el 2-1 con un cabezazo al 34 y el 3-1 al 69, con lo que suma 12 goles en todas las competiciones. Zian Flemming descontó de penal al 90 y el City tuvo que resistir un final de nervios.
En otro resultado, el Brighton aplastó 5-0 al Crystal Palace.
Serie A: Lazio brilla en Turín y Milan resiste
El Lazio goleó 3-0 al Juventus en el Allianz Stadium con goles de Oliver Provstgaard (37, de cabeza tras un tiro de esquina), Gustav Isaksen (66) y Fisayo Dele-Bashiru (89). El equipo romano llegó a seis victorias, un empate y ninguna derrota, mientras que la Juve tiene tres victorias, dos empates y dos derrotas.
El AC Milan se impuso 3-2 al Atalanta en San Siro. Gonçalo Ramos adelantó a los locales de penal al 24 y Adrien Rabiot amplió la ventaja al 43. En la segunda parte, Marco Carnesecchi atajó otro penal a Ramos, pero Mario Gila marcó de cabeza a pase de Rabiot. El Atalanta se acercó con goles de Gianluca Gaetano (66) y Nikola Krstovic (81), aunque no alcanzó el empate. A Christian Pulisic le anularon un gol por fuera de juego tras revisión del VAR.
Milan, con cuatro victorias y tres empates, sigue sin perder en las siete primeras jornadas de Ruben Amorim y subió al cuarto puesto. También el sábado, el Inter ganó 3-1 en Bolonia y el Napoli perdió 1-0 en Venecia.
Bundesliga: Bayern y Leverkusen ganan
El sábado, el Bayern goleó 6-1 al Leipzig, un resultado que ya cubrimos. El Leverkusen también ganó, 2-1 al Friburgo.
Ligue 1: PSG y Marsella, a lo grande
El PSG ganó 3-1 en Estrasburgo. El Marsella se impuso 5-2 en Angers en un partido con muchos goles. Lilian Raolisoa abrió para los locales al 14, pero Himad Abdelli y Nouhoum Kamissoko, ambos de cabeza, dieron la vuelta antes del descanso. Amine Gouiri falló un penal al 59 y marcó un minuto después. Amine El Ouazzani descontó de penal al 75, pero Amine Harit (83) e Igor Paixão (85) cerraron la goleada. Paixão fue el jugador con más remates del partido, con ocho.
Liga MX: Cruz Azul y Monterrey ganan
Cruz Azul goleó 5-0 a FC Juárez el sábado 17 por la noche en el Estadio Banorte. Andrés Montaño abrió el marcador al minuto 4 y Carlos Rodríguez, Omar Campos, Agustín Palavecino y Rogelio González completaron la cuenta. Juárez suma una victoria, un empate y diez derrotas.
El domingo, Monterrey venció 2-1 a Pachuca en el Estadio BBVA. Diego Rossi y Jesús Corona marcaron en los primeros 16 minutos, con asistencia de Lucas Ocampos en el segundo tanto. Salomón Rondón descontó de cabeza al 75. También el sábado, el América ganó 5-3 en León, un partido que ya cubrimos, y Santos goleó 5-0 al Querétaro.
Todos los resultados
Premier League
- Everton 0-2 Chelsea
- Brentford 1-2 Liverpool
- Fulham 1-0 Hull City
- Manchester City 3-2 Ipswich Town
- Newcastle 0-1 Aston Villa
- Bournemouth 2-0 Sunderland
- Brighton 5-0 Crystal Palace
- Leeds 1-1 Manchester United
- Nottingham Forest 0-1 Arsenal
Tottenham-Coventry se juega el lunes 19.
LaLiga
- Deportivo 1-1 Levante
- Espanyol 0-1 Atlético de Madrid
- Villarreal 0-0 Elche
- Betis 2-5 Barcelona
- Valencia 0-0 Athletic Club
- Osasuna 2-0 Racing de Santander
- Celta 2-1 Alavés
- Málaga 2-5 Real Sociedad
- Real Madrid 4-1 Sevilla
Getafe-Rayo Vallecano se juega el lunes 19.
Serie A
- Frosinone 4-2 Sassuolo
- Venezia 1-0 Napoli
- Bologna 1-3 Inter
- Roma 2-0 Genoa
- Udinese 0-3 Lecce
- Fiorentina 1-3 Como
- Milan 3-2 Atalanta
- Juventus 0-3 Lazio
Monza-Cagliari y Parma-Torino se juegan el lunes 19.
Bundesliga
- Eintracht Frankfurt 1-0 Colonia
- Union Berlin 0-0 Dortmund
- Hamburgo 1-0 Stuttgart
- Schalke 0-1 Mainz
- Elversberg 4-3 Augsburgo
- Werder Bremen 2-2 Paderborn
- Bayern 6-1 Leipzig
- Leverkusen 2-1 Friburgo
- Mönchengladbach 1-2 Hoffenheim
Ligue 1
- Le Mans 0-3 Toulouse
- Estrasburgo 1-3 PSG
- Lille 1-1 Brest
- Troyes 1-3 Lens
- Angers 2-5 Marsella
- Le Havre 1-3 Auxerre
- Lorient 1-0 Mónaco
- Paris FC 4-3 Rennes
- Lyon 2-1 Niza
Liga MX
- Necaxa 0-2 Atlas
- Atlante 1-2 Pumas
- Tijuana 0-0 Puebla
- Santos 5-0 Querétaro
- Guadalajara 1-1 Tigres
- León 3-5 América
- Toluca 1-1 San Luis
- Cruz Azul 5-0 Juárez
- Monterrey 2-1 Pachuca
Fuentes
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
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- MundoNow Estadísticas (Datafactory)