El marcador final, Real Madrid 4-1 Leipzig, deja al conjunto madridista con paso perfecto en la UEFA Champions League. El equipo blanco se impuso este miércoles 21 de octubre en el Santiago Bernabéu, en un partido de la fase de liga que comenzó a las 3 p.m. ET. Con el triunfo, el Madrid suma tres victorias en tres partidos, mientras que el Leipzig se queda con una victoria y dos derrotas.

Un primer tiempo parejo que se rompió antes del descanso

El partido tardó en calentarse. El primer disparo llegó recién a los 20 minutos, cuando Ridle Baku remató sin mucha fuerza a las manos de Thibaut Courtois. El Madrid respondió de inmediato, aunque Kylian Mbappé desvió su intento.

El Leipzig fue competitivo durante buena parte de esos 45 minutos. Rômulo tuvo una ocasión tras un pase de David Raum que se desvió, pero Courtois respondió. Antonio Nusa se mostró activo por la izquierda y generó otra opción para Rômulo, que cabeceó directo al portero. Christopher Nkunku también tuvo una clara cuando quedó mano a mano, pero Courtois volvió a ganarle el duelo.

Del lado local, Vinícius Júnior probó desde lejos tras encarar por la izquierda y Maarten Vandevoordt desvió el remate. Jude Bellingham también disparó por encima del arco.

El quiebre llegó a los 43 minutos. Vandevoordt bloqueó con el pie un primer disparo de Arda Güler, pero el balón se le escurrió entre las piernas y Bernardo Silva empujó el 1-0 desde muy cerca. Fue su primer gol con el Real Madrid.

Güler y Mbappé ampliaron la ventaja

Después del descanso, el Madrid mantuvo la iniciativa. Federico Valverde se metió al área y obligó a Vandevoordt a una buena atajada. En el minuto 52 llegó el 2-0: Bellingham alcanzó la línea de fondo y puso un centro al segundo palo, Mbappé cabeceó hacia el centro del área y Güler la empujó a la red.

Güler estuvo cerca de un segundo tras una combinación con Valverde, pero su remate de primera quedó demasiado cerca de Vandevoordt.

A los 83 minutos, Mbappé sentenció. Recibió un pase de Yan Diomande en la frontal del área y definió con un tiro curvo al ángulo superior derecho. Fue su gol número 12 de la temporada, según la crónica de AP.