Este resumen deportivo del fin de semana, del viernes 16 al domingo 18 de octubre de 2026, reúne el gol de campo sin tiempo de los Texanos en Londres, la goleada 4-1 del Real Madrid al Sevilla y el doblete de Lionel Messi con el Inter Miami. También repasa el triunfo del Columbus Crew sobre Cincinnati, el 5-3 del América en León, los Rays a un triunfo del banderín de la Liga Americana y la caída del No. 1 y el No. 2 del futbol americano colegial.

NFL: Texanos, Bills y Empacadores ganan; Jefes siguen 5-0

El domingo 18 de octubre, los Texanos de Houston vencieron 34-31 a los Jaguares de Jacksonville en Wembley, con un gol de campo de 49 yardas de Ka’imi Fairbairn cuando el reloj llegó a cero. C.J. Stroud lanzó para 312 yardas y tres touchdowns. Los Bills ganaron 33-30 en Las Vegas, y Josh Allen igualó con 258 pases de touchdown el récord de franquicia de Jim Kelly.

Los Empacadores superaron 23-13 a los Vaqueros, que no anotaron en la primera mitad. Los Jefes llegaron a 5-0 al ganar 22-6 a unos Cargadores que cayeron a 0-6; Kenneth Walker III corrió para 128 yardas y dos touchdowns, y Patrick Mahomes logró su victoria número 100. Las Panteras vencieron 25-14 a las Águilas, que perdieron su cuarto partido seguido sin Jalen Hurts.

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LaLiga y fútbol internacional: el Madrid golea al Sevilla

El Real Madrid goleó 4-1 al Sevilla el domingo 18 de octubre en el Santiago Bernabéu. Arda Güler abrió el marcador al minuto 30, Kylian Mbappé marcó dos goles (minutos 37 y 63, este de penal) y Yan Diomande cerró al 82. El equipo jugó sin Vinícius Júnior, que cumplió el primer partido de una sanción de cuatro, y llegó a siete victorias y dos derrotas.

En la Premier League, el Arsenal ganó 1-0 en casa del Nottingham Forest con gol de Noni Madueke al 80. El sábado 17, el Liverpool remontó 2-1 en Brentford y el Manchester City venció 3-2 al Ipswich Town con dos goles de Erling Haaland. También el sábado, el Barcelona goleó 5-2 al Betis y el Bayern 6-1 al Leipzig. En Italia, el Lazio ganó 3-0 a la Juventus y el Milan 3-2 al Atalanta; en Francia, el PSG ganó 3-1 en Estrasburgo y el Marsella 5-2 en Angers.

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Messi y el Inter Miami: doblete en Atlanta