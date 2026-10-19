Texanos ganan 34-31 en Londres, Madrid golea 4-1 y Messi hace doblete
Publicado el 19/10/2026 a las 10:31
Este resumen deportivo del fin de semana, del viernes 16 al domingo 18 de octubre de 2026, reúne el gol de campo sin tiempo de los Texanos en Londres, la goleada 4-1 del Real Madrid al Sevilla y el doblete de Lionel Messi con el Inter Miami. También repasa el triunfo del Columbus Crew sobre Cincinnati, el 5-3 del América en León, los Rays a un triunfo del banderín de la Liga Americana y la caída del No. 1 y el No. 2 del futbol americano colegial.
NFL: Texanos, Bills y Empacadores ganan; Jefes siguen 5-0
El domingo 18 de octubre, los Texanos de Houston vencieron 34-31 a los Jaguares de Jacksonville en Wembley, con un gol de campo de 49 yardas de Ka’imi Fairbairn cuando el reloj llegó a cero. C.J. Stroud lanzó para 312 yardas y tres touchdowns. Los Bills ganaron 33-30 en Las Vegas, y Josh Allen igualó con 258 pases de touchdown el récord de franquicia de Jim Kelly.
Los Empacadores superaron 23-13 a los Vaqueros, que no anotaron en la primera mitad. Los Jefes llegaron a 5-0 al ganar 22-6 a unos Cargadores que cayeron a 0-6; Kenneth Walker III corrió para 128 yardas y dos touchdowns, y Patrick Mahomes logró su victoria número 100. Las Panteras vencieron 25-14 a las Águilas, que perdieron su cuarto partido seguido sin Jalen Hurts.
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LaLiga y fútbol internacional: el Madrid golea al Sevilla
El Real Madrid goleó 4-1 al Sevilla el domingo 18 de octubre en el Santiago Bernabéu. Arda Güler abrió el marcador al minuto 30, Kylian Mbappé marcó dos goles (minutos 37 y 63, este de penal) y Yan Diomande cerró al 82. El equipo jugó sin Vinícius Júnior, que cumplió el primer partido de una sanción de cuatro, y llegó a siete victorias y dos derrotas.
En la Premier League, el Arsenal ganó 1-0 en casa del Nottingham Forest con gol de Noni Madueke al 80. El sábado 17, el Liverpool remontó 2-1 en Brentford y el Manchester City venció 3-2 al Ipswich Town con dos goles de Erling Haaland. También el sábado, el Barcelona goleó 5-2 al Betis y el Bayern 6-1 al Leipzig. En Italia, el Lazio ganó 3-0 a la Juventus y el Milan 3-2 al Atalanta; en Francia, el PSG ganó 3-1 en Estrasburgo y el Marsella 5-2 en Angers.
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Messi y el Inter Miami: doblete en Atlanta
Lionel Messi anotó dos goles en cuatro minutos (56 y 60) y el Inter Miami venció 3-1 al Atlanta United el sábado 17 de octubre en el Mercedes-Benz Stadium. Germán Berterame abrió el marcador al 45 y Fafà Picault descontó de penal al 89. Con sus goles 24 y 25, Messi lidera la liga en anotaciones y, con 15 asistencias, empata en la cima con Son Heung-min. Suma 40 participaciones en gol, a nueve del récord de Carlos Vela de 2019, y le quedan cuatro partidos para superarlo.
Esa jornada, Orlando City goleó 4-1 al D.C. United con dos goles de Antoine Griezmann, y New York City FC empató 1-1 con LAFC.
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Columbus Crew: triunfo en el clásico ante Cincinnati
El Columbus Crew venció 2-0 al FC Cincinnati el domingo 18 de octubre en el TQL Stadium. Gonzalo Tapia abrió con un cabezazo al 22 y asistió a Taha Habroune, que marcó al 54 su gol en tercer partido consecutivo. Patrick Schulte llegó a su sexta valla invicta. El Crew llegó a 35 puntos, uno menos que Cincinnati, que ocupa el noveno y último cupo de comodín del Este. Columbus suma cuatro victorias en sus últimos cinco partidos; Cincinnati solo ha ganado uno de los últimos nueve.
En la jornada, Nashville SC, líder del Este con 67 puntos, empató 1-1 en San Jose. Vancouver, líder del Oeste con 55, ganó 2-1 a Austin FC.
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Liga MX: el América gana 5-3 en León
El América venció 5-3 a León el sábado 17 de octubre de 2026 en el Estadio León. Henry Martín abrió de penal al 24 y Carlos Álvarez amplió al 34. León descontó al 53 con Alfonso Alvarado, pero Érick Sánchez hizo el 1-3 al 58. Tras el 2-3 de Iván Moreno al 82, Óscar Perea y Brian Rodríguez respondieron en el 84 y el 90, y Ismael Díaz cerró al 90+6. América quedó 6-3-1 y León 5-3-3.
Ese día, Cruz Azul goleó 5-0 a FC Juárez. El domingo 18, Monterrey venció 2-1 a Pachuca.
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MLB, futbol colegial y WNBA: Rays arriba, caen No. 1 y No. 2
Los Rays vencieron 3-1 a los Guardianes el domingo 18 de octubre y lideran 3-2 la Serie de Campeonato de la Liga Americana; Drew Rasmussen permitió una carrera en siete entradas con seis ponches. Los Cerveceros de Milwaukee ya esperan en la Serie Mundial.
En el futbol americano colegial, el sábado 17 cayeron el No. 1 Georgia (Auburn ganó 27-24 con un gol de campo de 34 yardas sin tiempo) y el No. 2 Notre Dame (BYU ganó 28-24). Cinco de los ocho primeros del ranking AP perdieron. En la WNBA, las Valkyries de Golden State vencieron 68-64 al Dream de Atlanta el sábado 17 y toman ventaja de 1-0 en las Finales, con 26 puntos de Gabby Williams.
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Lo que viene
El lunes 19 de octubre, los Comandantes de Washington visitan a los 49ers a las 8:15 p.m. ET. Ese día se juegan Tottenham-Coventry, Getafe-Rayo Vallecano, Monza-Cagliari y Parma-Torino. Los Rays y los Guardianes disputan el Juego 6 de la ALCS a las 8:00 p.m. ET en el Tropicana Field, con Freddy Peralta como abridor de Tampa Bay; si hay Juego 7, será el martes 20 de octubre. La Serie Mundial comienza el viernes 23 de octubre en Milwaukee. El Juego 2 de las Finales de la WNBA es el lunes 19 a las 8:00 p.m. ET en San Francisco.
El miércoles 21 de octubre, el Real Madrid recibe al RB Leipzig y Cincinnati al D.C. United. El sábado 24, Columbus recibe al Toronto FC y Orlando City al New York City FC; en el colegial, Auburn juega ante LSU, BYU visita a UCF y Texas recibe a Ole Miss. El domingo 25, el Madrid visita al Barcelona en el Spotify Camp Nou.