Este resumen deportivo del viernes 16 al domingo 18 de octubre reúne tres historias: los Rays de Tampa Bay quedaron a un triunfo del banderín de la Liga Americana, el futbol americano colegial vivió una jornada de sorpresas con la caída del No. 1 y del No. 2, y las Valkyries de Golden State ganaron el Juego 1 de las Finales de la WNBA.

MLB: los Rays toman ventaja 3-2 en la ALCS

El domingo 18 de octubre, los Rays vencieron 3-1 a los Guardianes de Cleveland en el Progressive Field ante 36,303 aficionados. Con ese resultado lideran 3-2 la Serie de Campeonato de la Liga Americana, al mejor de siete juegos.

Drew Rasmussen fue la figura. El derecho permitió una carrera en siete entradas, con cuatro hits, una base por bolas y seis ponches. Después del sencillo de Chase DeLauter con dos outs en la primera, retiró a nueve bateadores seguidos. Usó el cambio de velocidad 27 veces, frente a solo 12 en el primer juego de la serie. Los Rays anotaron una carrera en cada una de las tres primeras entradas. Yandy Díaz, con tres hits, abrió con un doble y anotó por una base por bolas con las bases llenas a Jonny DeLuca. Jonathan Aranda y Liam Hicks remolcaron las otras dos.

Cleveland respondió en la séptima con un sencillo remolcador de DeLauter. Steven Kwan tuvo dos de los cinco hits de los Guardianes y, además, sacó out en home a Taylor Walls y atrapó un batazo de Victor Mesa Jr. en el jardín central. Bryan Baker cerró el noveno y llegó a 35 salvamentos seguidos. El abridor Parker Messick lanzó solo dos entradas, con dos carreras permitidas.

Un día antes, el sábado 17, los Rays igualaron la serie 2-2 con una victoria de 7-3 en el Juego 4, que se reprogramó porque la lluvia pospuso el partido del viernes. Aranda tuvo tres hits y dos remolcadas. Díaz sumó dos hits y dos impulsadas, con un jonrón de dos carreras en el noveno ante Matt Festa. En la séptima, un error de DeLauter permitió dos carreras. Nick Martinez permitió una carrera y dos hits en una noche de 46 grados Fahrenheit, el juego de postemporada más frío en la historia de los Rays. Travis Bazzana conectó su primer jonrón de postemporada por Cleveland.

Los Cerveceros de Milwaukee, campeones de la Liga Nacional, ya esperan en la Serie Mundial.

Futbol americano colegial: caen el No. 1 y el No. 2 el mismo día

El sábado 17 cinco de los ocho primeros equipos del ranking AP perdieron, algo que ocurría por primera vez en un mismo día de temporada regular, según Sportradar. Además, el No. 1 y el No. 2 cayeron el mismo día en temporada regular por primera vez desde el 17 de noviembre de 2012. Los rankings citados son los previos a cada partido.