Resumen deportivo del fin de semana: Rays, sorpresas colegiales y Finales de la WNBA
Publicado el 19/10/2026 a las 06:16
Este resumen deportivo del viernes 16 al domingo 18 de octubre reúne tres historias: los Rays de Tampa Bay quedaron a un triunfo del banderín de la Liga Americana, el futbol americano colegial vivió una jornada de sorpresas con la caída del No. 1 y del No. 2, y las Valkyries de Golden State ganaron el Juego 1 de las Finales de la WNBA.
MLB: los Rays toman ventaja 3-2 en la ALCS
El domingo 18 de octubre, los Rays vencieron 3-1 a los Guardianes de Cleveland en el Progressive Field ante 36,303 aficionados. Con ese resultado lideran 3-2 la Serie de Campeonato de la Liga Americana, al mejor de siete juegos.
Drew Rasmussen fue la figura. El derecho permitió una carrera en siete entradas, con cuatro hits, una base por bolas y seis ponches. Después del sencillo de Chase DeLauter con dos outs en la primera, retiró a nueve bateadores seguidos. Usó el cambio de velocidad 27 veces, frente a solo 12 en el primer juego de la serie. Los Rays anotaron una carrera en cada una de las tres primeras entradas. Yandy Díaz, con tres hits, abrió con un doble y anotó por una base por bolas con las bases llenas a Jonny DeLuca. Jonathan Aranda y Liam Hicks remolcaron las otras dos.
Cleveland respondió en la séptima con un sencillo remolcador de DeLauter. Steven Kwan tuvo dos de los cinco hits de los Guardianes y, además, sacó out en home a Taylor Walls y atrapó un batazo de Victor Mesa Jr. en el jardín central. Bryan Baker cerró el noveno y llegó a 35 salvamentos seguidos. El abridor Parker Messick lanzó solo dos entradas, con dos carreras permitidas.
Un día antes, el sábado 17, los Rays igualaron la serie 2-2 con una victoria de 7-3 en el Juego 4, que se reprogramó porque la lluvia pospuso el partido del viernes. Aranda tuvo tres hits y dos remolcadas. Díaz sumó dos hits y dos impulsadas, con un jonrón de dos carreras en el noveno ante Matt Festa. En la séptima, un error de DeLauter permitió dos carreras. Nick Martinez permitió una carrera y dos hits en una noche de 46 grados Fahrenheit, el juego de postemporada más frío en la historia de los Rays. Travis Bazzana conectó su primer jonrón de postemporada por Cleveland.
Los Cerveceros de Milwaukee, campeones de la Liga Nacional, ya esperan en la Serie Mundial.
Futbol americano colegial: caen el No. 1 y el No. 2 el mismo día
El sábado 17 cinco de los ocho primeros equipos del ranking AP perdieron, algo que ocurría por primera vez en un mismo día de temporada regular, según Sportradar. Además, el No. 1 y el No. 2 cayeron el mismo día en temporada regular por primera vez desde el 17 de noviembre de 2012. Los rankings citados son los previos a cada partido.
- Auburn 27, No. 1 Georgia 24: Alex McPherson convirtió un gol de campo de 34 yardas cuando expiraba el tiempo en Athens, Georgia. Byrum Brown corrió para 115 yardas y un touchdown, y lanzó otro pase de anotación. Georgia (6-1) había ido ganando 14-0, pero Auburn (4-2) anotó los siguientes 24 puntos. Gunner Stockton lanzó dos intercepciones y perdió un balón suelto con 58 segundos por jugar.
- No. 8 BYU 28, No. 2 Notre Dame 24: Bear Bachmeier lanzó un pase de touchdown de seis yardas a Walker Lyons con 1:47 por jugar, en Provo, Utah. Corrió para dos touchdowns, atrapó otro y lanzó para 224 yardas. BYU (6-0) derrotó a Notre Dame (6-1) por primera vez desde 2004. La Big 12 reconoció que la última jugada debió tener tiempo en el reloj y que el equipo de repetición la dio por terminada por error.
- No. 4 Ohio State 19, No. 5 Indiana 15: los Buckeyes resistieron en Bloomington, Indiana, cuando el pie de Nick Marsh tocó fuera del campo en lo que habría sido el touchdown de la ventaja, con 1:02 por jugar. El costo fue alto: el quarterback Julian Sayin, que había lanzado un pase de 38 yardas a Jeremiah Smith, estará fuera varias semanas por una lesión en el brazo derecho.
- No. 14 Tennessee 26, No. 6 Alabama 10: DeSean Bishop corrió para 159 yardas y dos touchdowns en Knoxville. Alabama (5-2) perdió dos juegos seguidos en temporada regular por primera vez desde 2007, con cuatro pérdidas de balón y 2 de 13 en terceros intentos.
- Florida 27, No. 7 Texas 24: en su primera apertura, Tramell Jones Jr. lanzó dos pases de touchdown a Lacota Dippre en Austin. Jadan Baugh anotó en el último cuarto. Los Gators (5-2) lograron su primera victoria como visitantes ante un top 10 desde 2012 y capturaron cinco veces a Arch Manning.
WNBA: las Valkyries ganan el Juego 1 de las Finales
El sábado 17 de octubre, las Valkyries de Golden State vencieron 68-64 al Dream de Atlanta en el Chase Center de San Francisco, ante 18,064 espectadores, y toman ventaja de 1-0 en las Finales de la WNBA. Gabby Williams lideró con 26 puntos y Kaila Charles sumó 10 rebotes. Tiffany Hayes repartió cuatro asistencias.
Por Atlanta, Allisha Gray anotó 19 puntos, Angel Reese capturó 12 rebotes y Jordin Canada dio siete asistencias. Golden State había ganado los tres duelos de temporada regular entre ambos equipos.
Lo que viene
- MLB: el Juego 6 de la ALCS es el lunes 19 de octubre a las 8:00 p.m. ET en el Tropicana Field, en St. Petersburg, Florida. Los Rays pueden asegurar su tercer banderín de la Liga Americana y el primero desde 2020. Abrirá Freddy Peralta. Cleveland no ha anunciado abridor. Si hay Juego 7, será el martes 20 de octubre. La Serie Mundial comienza el viernes 23 de octubre en Milwaukee.
- WNBA: el Juego 2 de las Finales se juega el lunes 19 de octubre a las 8:00 p.m. ET en San Francisco.
- Colegial: Auburn recibe a LSU el sábado 24 de octubre, mientras que BYU visita a UCF ese mismo día. Georgia descansa antes de enfrentar a Florida el 31 de octubre en Atlanta, y Notre Dame visita a Navy esa fecha. Indiana va a Michigan el próximo fin de semana y Ohio State, tras su semana libre, visita a USC el 31 de octubre. Texas recibe a Ole Miss el 24 de octubre.
Fuentes
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: postemporada de MLB
- MundoNow Estadísticas (Datafactory)