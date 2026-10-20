Serie Mundial Béisbol 2026: Cerveceros y Rays buscan su primer título, con mexicanos en juego
Publicado el 20/10/2026 a las 09:34
La Serie Mundial 2026 tendrá un campeón inédito: los Cerveceros de Milwaukee y los Rays de Tampa Bay, dos franquicias que nunca han ganado el Clásico de Otoño, se enfrentarán por el título. Habrá peloteros de ascendencia mexicana en ambos clubes: Joey Ortiz y JoJo Romero con Milwaukee, y Jonathan Aranda con Tampa Bay.
- Es apenas la segunda vez en los últimos 100 años que chocan dos franquicias sin título; la anterior fue en 1980.
- Milwaukee lideró las Mayores con un récord de franquicia de 103 victorias y tiene la ventaja de local.
- Romero, Ortiz y Aranda pueden ganar el anillo; su presencia en el roster de la Serie Mundial depende de la nómina que registre Milwaukee.
Por qué importa: sea cual sea el resultado, una afición terminará con una espera que lleva décadas, y la comunidad latina tendrá peloteros con raíces mexicanas disputando el trofeo más importante del béisbol.
Dos equipos, dos caminos distintos al Clásico de Otoño
Según MLB.com, los Cerveceros vencieron a los Padres en la Serie Divisional y barrieron a los Dodgers, campeones defensores, en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Será su primera Serie Mundial desde 1982, cuando perdieron en siete juegos ante San Luis, en la época en que jugaban en la Liga Americana (pasaron a la Nacional en 1998). El mánager es Pat Murphy.
Los Rays lideraron la Liga Americana con 97 victorias, barrieron a los Yankees en la Serie Divisional y eliminaron a Cleveland en seis juegos en la Serie de Campeonato. Esta es su tercera Serie Mundial y la primera desde 2020. Según MLB.com, perdieron en 2008 ante los Filis en cinco juegos y en 2020 ante los Dodgers en seis.
El precedente de 1980: Filis contra Reales
Según Claro Sports, el único antecedente reciente de una Serie Mundial entre dos equipos sin corona es la de 1980. Los Filis de Filadelfia vencieron 4-2 a los Reales de Kansas City y ganaron su primer título. Mike Schmidt fue el Jugador Más Valioso, con .381, dos jonrones y siete impulsadas. Tug McGraw ponchó a Willie Wilson para el último out el 21 de octubre de 1980.
Las historias de los dos clubes también son poco comunes. Milwaukee nació en 1969 como los Pilotos de Seattle y se mudó a Wisconsin en 1970. Tampa Bay debutó en 1998 como Devil Rays. Entre las figuras jóvenes destacan Jackson Chourio, de Milwaukee, y Junior Caminero, de Tampa Bay, ambos de 22 años, según Claro Sports.
Los mexicanos que pueden ganar el anillo
JoJo Romero es relevista zurdo, nació el 9 de septiembre de 1996 en Camarillo, California, y es de ascendencia mexicana. Llegó a Milwaukee el 3 de agosto de 2026 desde San Luis, en un cambio que incluyó a Dustin May. Su apodo se lo puso su abuelo mexicano, porque al niño le costaba pronunciar "Joseph". Jugó con México el Clásico Mundial 2023, cuando el equipo llegó a semifinales.
En esta postemporada tiene 4 apariciones, marca de 2-1, efectividad de 1.69 en 5.1 entradas y 9 ponches, según Claro Sports y El Imparcial. Ganó el Juego 2 de la Serie de Campeonato (el 12 de octubre, 7-4) al retirar a los tres bateadores que enfrentó. También se llevó el Juego 4 (el jueves 15 de octubre, 6-4, tras remontar un 0-4) con dos entradas sin carreras y tres ponches. Su derrota llegó el 6 de octubre ante San Diego (4-3), por un jonrón de Jake Cronenworth.
Joey Ortiz nació el 14 de julio de 1998 en Garden Grove, California, también es de ascendencia mexicana y jugó con México el Clásico Mundial 2026. Llegó a Milwaukee en febrero de 2024 en el cambio que envió a Corbin Burnes a Baltimore. En la temporada regular 2026 bateó .270 con 9 jonrones y 47 impulsadas. En la postemporada suma 2 hits en 17 turnos (.118) y una impulsada, pero esa fue clave: el 14 de octubre, en el Juego 3 ante los Dodgers, conectó un sencillo productor con dos outs en la novena para el 6-2. Según Claro Sports, su presencia en el roster de la Serie Mundial depende de la nómina que registre Milwaukee.
Jonathan Aranda, mexicano, forma parte del plantel de los Rays, según Claro Sports.
Lo que hay que saber antes del Juego 1
Según MLB.com, los Juegos 1 y 2 se jugarán en el American Family Field de Milwaukee el viernes 23 y el sábado 24 de octubre. Los Juegos 3, 4 y 5 (este último, si es necesario) serán en San Petersburgo el 26, 27 y 28 de octubre. Si la serie se extiende, los Juegos 6 y 7 serían el 30 y 31 de octubre en Milwaukee, que tiene la ventaja de local.
Un equipo ganará su primer título y el otro seguirá esperando. Si quieres repasar otros resultados recientes, consulta nuestro resumen deportivo del fin de semana.
Fuentes: MLB.com; Claro Sports; Claro Sports (Ortiz y Romero); El Imparcial. Datos consultados el 20 de octubre de 2026.