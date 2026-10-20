La Serie Mundial 2026 tendrá un campeón inédito: los Cerveceros de Milwaukee y los Rays de Tampa Bay, dos franquicias que nunca han ganado el Clásico de Otoño, se enfrentarán por el título. Habrá peloteros de ascendencia mexicana en ambos clubes: Joey Ortiz y JoJo Romero con Milwaukee, y Jonathan Aranda con Tampa Bay.

Es apenas la segunda vez en los últimos 100 años que chocan dos franquicias sin título; la anterior fue en 1980.

Milwaukee lideró las Mayores con un récord de franquicia de 103 victorias y tiene la ventaja de local.

Romero, Ortiz y Aranda pueden ganar el anillo; su presencia en el roster de la Serie Mundial depende de la nómina que registre Milwaukee.

Por qué importa: sea cual sea el resultado, una afición terminará con una espera que lleva décadas, y la comunidad latina tendrá peloteros con raíces mexicanas disputando el trofeo más importante del béisbol.

Dos equipos, dos caminos distintos al Clásico de Otoño

Según MLB.com, los Cerveceros vencieron a los Padres en la Serie Divisional y barrieron a los Dodgers, campeones defensores, en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Será su primera Serie Mundial desde 1982, cuando perdieron en siete juegos ante San Luis, en la época en que jugaban en la Liga Americana (pasaron a la Nacional en 1998). El mánager es Pat Murphy.

Los Rays lideraron la Liga Americana con 97 victorias, barrieron a los Yankees en la Serie Divisional y eliminaron a Cleveland en seis juegos en la Serie de Campeonato. Esta es su tercera Serie Mundial y la primera desde 2020. Según MLB.com, perdieron en 2008 ante los Filis en cinco juegos y en 2020 ante los Dodgers en seis.

El precedente de 1980: Filis contra Reales

Según Claro Sports, el único antecedente reciente de una Serie Mundial entre dos equipos sin corona es la de 1980. Los Filis de Filadelfia vencieron 4-2 a los Reales de Kansas City y ganaron su primer título. Mike Schmidt fue el Jugador Más Valioso, con .381, dos jonrones y siete impulsadas. Tug McGraw ponchó a Willie Wilson para el último out el 21 de octubre de 1980.

Las historias de los dos clubes también son poco comunes. Milwaukee nació en 1969 como los Pilotos de Seattle y se mudó a Wisconsin en 1970. Tampa Bay debutó en 1998 como Devil Rays. Entre las figuras jóvenes destacan Jackson Chourio, de Milwaukee, y Junior Caminero, de Tampa Bay, ambos de 22 años, según Claro Sports.

Los mexicanos que pueden ganar el anillo