Resumen deportivo del fin de semana: Serie Mundial, WNBA, F1 y fútbol americano colegial
Publicado el 26/10/2026 a las 06:20
Un fin de semana cargado dejó una remontada de los Cerveceros de Milwaukee en la Serie Mundial, un empate en las Finales de la WNBA, la victoria de Kimi Antonelli en Austin y varias sorpresas en el fútbol americano colegial. Este resumen deportivo repasa lo más importante del viernes 23 al domingo 25 de octubre de 2026.
MLB: Milwaukee gana el Juego 2 y manda 2-0 en la Serie Mundial
Los Cerveceros de Milwaukee vencieron 5-4 a los Rays de Tampa Bay el sábado 24 de octubre en el American Family Field y tomaron ventaja de 2-0 en la Serie Mundial. Habían ganado el Juego 1 el viernes 23 por 3-2, partido ya cubierto en MundoNow.
Tampa Bay se adelantó 4-0 en la primera entrada ante el novato Logan Henderson. Un error de Cooper Pratt en un rodado de Yandy Díaz abrió la entrada, siguieron sencillos productores de Chandler Simpson y Junior Caminero, y Liam Hicks conectó un jonrón de dos carreras.
- La respuesta inmediata: Milwaukee anotó dos veces en la parte baja de la primera, con un sencillo productor de William Contreras. Garrett Mitchell acortó la diferencia a 4-2 con un sencillo con dos outs.
- El empate: Sal Frelick empató el juego en la sexta entrada con un jonrón por el jardín central ante Ian Seymour. Era su primer vuelacercas desde el 11 de julio, tras 103 apariciones al plato sin jonrón.
- La ventaja: Pratt, que había cometido el error inicial, impulsó la carrera del 5-4 con un sencillo en la séptima entrada, con Brice Turang en circulación tras un doble.
Abner Uribe lanzó 1 1/3 entradas sin hit y se llevó la victoria. Aaron Ashby cerró el juego al ponchar a Yandy Díaz en la novena, con Jonny DeLuca varado en tercera. Milwaukee suma siete triunfos seguidos y siete remontadas entre sus nueve victorias de esta postemporada. La asistencia fue de 43,245 aficionados.
De los 57 equipos que antes tomaron ventaja de 2-0 en una Serie Mundial, 46 fueron campeones. El Juego 3 será el lunes 26 de octubre a las 8:00 p.m. ET en Tampa Bay, con Freddy Peralta como abridor de los Rays y Robert Gasser por Milwaukee.
Fórmula 1: Antonelli gana el Gran Premio de Estados Unidos
Kimi Antonelli, de Mercedes, ganó el Gran Premio de Estados Unidos el domingo 25 de octubre en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. Salió desde la primera posición de la parrilla.
- 1. Kimi Antonelli
- 2. Charles Leclerc
- 3. Max Verstappen
- 4. Lewis Hamilton
- 5. Lando Norris
- 6. Isack Hadjar
- 7. Oscar Piastri
- 8. George Russell
- 9. Liam Lawson
- 10. Pierre Gasly
En el campeonato de pilotos, Antonelli lidera con 365 puntos, seguido de Russell con 242, Hamilton con 241, Verstappen con 236 y Leclerc con 233. Entre los constructores, Mercedes suma 607 puntos y Ferrari 474.
WNBA: las Valkyries empatan las Finales 2-2
Las Valkyries de Golden State ganaron 67-62 al Dream de Atlanta el sábado 24 de octubre en el State Farm Arena, ante 17,099 espectadores, y dejaron las Finales empatadas 2-2.
- Golden State: Gabby Williams anotó 17 puntos, Kiah Stokes capturó 16 rebotes y Veronica Burton repartió 5 asistencias.
- Atlanta: Rhyne Howard encabezó al equipo con 19 puntos, Angel Reese tomó 9 rebotes y Jordin Canada dio 4 asistencias.
El Juego 5, decisivo, se jugará el lunes 26 de octubre a las 8:00 p.m. ET en la cancha de las Valkyries.
Fútbol americano colegial: caen equipos de los primeros puestos
La jornada del sábado 24 dejó varias sorpresas. Los números que acompañan a cada equipo corresponden a la clasificación previa al partido.
- Miami 52, Pittsburgh 23: el No. 1 Miami mejoró a 7-0 en su primer partido como líder de la clasificación en casi 24 años. Darian Mensah completó 31 de 37 pases para 387 yardas y cuatro anotaciones. Malachi Toney atrapó 16 pases, marca de la universidad, para 194 yardas y tres anotaciones.
- UCF 39, BYU 31 (dos tiempos extra): UCF sorprendió al No. 2 BYU en Orlando y consiguió su primera victoria sobre un equipo del top 5 en la historia de la universidad. Keyone Jenkins lanzó para 293 yardas y tres anotaciones.
- Indiana 13, Michigan 6 (tiempo extra): el No. 6 Indiana ganó en Ann Arbor con una carrera de 4 yardas de Josh Hoover en el tiempo extra. Michigan había igualado 6-6 con un gol de campo de 26 yardas al expirar el tiempo reglamentario.
- Texas 34, Ole Miss 27: el No. 19 Texas venció al No. 7 Ole Miss en Austin, ante 104,306 aficionados. Arch Manning tuvo dos anotaciones por tierra y una por aire, y Raleek Brown corrió para 157 yardas. Texas ganaba 24-3 al medio tiempo y los Rebels empataron 24-24 en el cuarto periodo. La última jugada fue una intercepción de Jelani McDonald.
- Cincinnati 37, Texas Tech 24: el equipo de Cincinnati venció al No. 8 Texas Tech. JC French IV lanzó cuatro pases de anotación y Cole Tabb corrió para 173 yardas.
- South Carolina 27, Tennessee 24: el equipo de Carolina del Sur se impuso al No. 11 Tennessee con un gol de campo de 48 yardas de Malik Orsan al expirar el tiempo. LaNorris Sellers corrió para 96 yardas y dos anotaciones.
- LSU 38, Auburn 17: el No. 18 LSU ganó como visitante.
Lo que viene
- Serie Mundial: Juego 3 el lunes 26 de octubre a las 8:00 p.m. ET en Tampa Bay.
- Finales de la WNBA: Juego 5 el lunes 26 de octubre a las 8:00 p.m. ET en casa de las Valkyries.
- Fútbol americano colegial: Miami visita a North Carolina y Pittsburgh recibe a Georgia Tech el 31 de octubre. UCF recibe a Baylor el viernes 30 de octubre.
Fuentes
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: postemporada de MLB
- MundoNow Estadísticas (Datafactory)