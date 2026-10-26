Un fin de semana cargado dejó una remontada de los Cerveceros de Milwaukee en la Serie Mundial, un empate en las Finales de la WNBA, la victoria de Kimi Antonelli en Austin y varias sorpresas en el fútbol americano colegial. Este resumen deportivo repasa lo más importante del viernes 23 al domingo 25 de octubre de 2026.

MLB: Milwaukee gana el Juego 2 y manda 2-0 en la Serie Mundial

Los Cerveceros de Milwaukee vencieron 5-4 a los Rays de Tampa Bay el sábado 24 de octubre en el American Family Field y tomaron ventaja de 2-0 en la Serie Mundial. Habían ganado el Juego 1 el viernes 23 por 3-2, partido ya cubierto en MundoNow.

Tampa Bay se adelantó 4-0 en la primera entrada ante el novato Logan Henderson. Un error de Cooper Pratt en un rodado de Yandy Díaz abrió la entrada, siguieron sencillos productores de Chandler Simpson y Junior Caminero, y Liam Hicks conectó un jonrón de dos carreras.

La respuesta inmediata: Milwaukee anotó dos veces en la parte baja de la primera, con un sencillo productor de William Contreras. Garrett Mitchell acortó la diferencia a 4-2 con un sencillo con dos outs.

Milwaukee anotó dos veces en la parte baja de la primera, con un sencillo productor de William Contreras. Garrett Mitchell acortó la diferencia a 4-2 con un sencillo con dos outs. El empate: Sal Frelick empató el juego en la sexta entrada con un jonrón por el jardín central ante Ian Seymour. Era su primer vuelacercas desde el 11 de julio, tras 103 apariciones al plato sin jonrón.

Sal Frelick empató el juego en la sexta entrada con un jonrón por el jardín central ante Ian Seymour. Era su primer vuelacercas desde el 11 de julio, tras 103 apariciones al plato sin jonrón. La ventaja: Pratt, que había cometido el error inicial, impulsó la carrera del 5-4 con un sencillo en la séptima entrada, con Brice Turang en circulación tras un doble.

Abner Uribe lanzó 1 1/3 entradas sin hit y se llevó la victoria. Aaron Ashby cerró el juego al ponchar a Yandy Díaz en la novena, con Jonny DeLuca varado en tercera. Milwaukee suma siete triunfos seguidos y siete remontadas entre sus nueve victorias de esta postemporada. La asistencia fue de 43,245 aficionados.

De los 57 equipos que antes tomaron ventaja de 2-0 en una Serie Mundial, 46 fueron campeones. El Juego 3 será el lunes 26 de octubre a las 8:00 p.m. ET en Tampa Bay, con Freddy Peralta como abridor de los Rays y Robert Gasser por Milwaukee.

Fórmula 1: Antonelli gana el Gran Premio de Estados Unidos

Kimi Antonelli, de Mercedes, ganó el Gran Premio de Estados Unidos el domingo 25 de octubre en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. Salió desde la primera posición de la parrilla.