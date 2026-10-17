Este resumen deportivo de la semana, del sábado 10 al viernes 16 de octubre de 2026, incluye a los Cerveceros de Milwaukee en la Serie Mundial, dos triunfos de la NFL en tiempo extra, la victoria del Manchester City en Anfield y una goleada en la MLS.

MLB: Cerveceros barren a los Dodgers y van a la Serie Mundial

Los Cerveceros de Milwaukee vencieron 6-4 a los Dodgers de Los Ángeles el jueves 15 de octubre en el Dodger Stadium y completaron la barrida 4-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Es su primer viaje a la Serie Mundial desde 1982. Un año antes, los Dodgers los habían barrido en esa misma serie.

Ohtani conectó su primer jonrón de la postemporada y los Dodgers se pusieron 4-0 temprano.

Garrett Mitchell puso arriba a Milwaukee con un jonrón ante Tanner Scott en el sexto inning.

David Hamilton, noveno en el orden, sacó un jonrón solitario con dos outs ante Edwin Díaz en el noveno para ampliar la ventaja a dos carreras. Solo había pegado cuatro en la temporada regular.

En la Americana, los Guardianes de Cleveland vencieron 3-2 a los Rays de Tampa Bay el jueves 15 en el Juego 3 y mandan 2-1 en la serie. Petey Halpin pegó un jonrón de dos carreras en el quinto, el primero de su carrera en playoffs. Gavin Williams ponchó a nueve en cinco innings, y el bullpen permitió solo un corredor en las últimas cuatro entradas. Los Rays fueron limitados a tres hits y se ponchó 13 veces. El Juego 4, programado para el viernes 16, fue pospuesto por lluvia y se jugará el domingo 18 de octubre.

NFL: dos finales de locura y una victoria en Denver

Los Bills de Buffalo vencieron 37-34 en tiempo extra a los Rams de Los Ángeles el lunes 12 de octubre en el SoFi Stadium. Josh Allen sumó 331 yardas totales (210 por aire y 121 por tierra). Tyler Bass anotó un gol de campo de 45 yardas con 1:55 por jugar en el tiempo extra, tras un intento bloqueado de los Rams por Greg Rousseau. Matthew Stafford lanzó para 383 yardas y tres touchdowns, y Puka Nacua atrapó 17 pases para 138 yardas. Los Bills quedaron 4-1 y los Rams, 2-3. Buffalo visita a Las Vegas el domingo 18 y Los Ángeles recibe a Arizona.

En Londres, los Jaguars de Jacksonville ganaron 19-17 a las Águilas de Filadelfia el domingo 11 en el Tottenham Hotspur Stadium. Cam Little acertó un gol de campo de 57 yardas con el tiempo agotado, después de que Ameer Abdullah regresara una patada 53 yardas. Trevor Lawrence tuvo 331 yardas y dos pases de touchdown, ambos para Parker Washington (124 yardas). Jacksonville quedó 4-1 y Filadelfia, 2-3. Los Jaguars se quedan en Londres para recibir a los Texans en Wembley.

El jueves 15, los Broncos de Denver vencieron 17-14 en tiempo extra a los Seahawks de Seattle. Ja'Quan McMillian interceptó a Sam Darnold y Wil Lutz acertó un gol de campo de 53 yardas. Denver ofensivamente sumó solo 168 yardas, contra 353 de Seattle, pero su defensa capturó cinco veces a Darnold. Los Broncos quedaron 4-2 y los Seahawks, 3-3. Ambos juegan en casa el domingo 25 de octubre, contra Arizona y Kansas City, respectivamente.

Premier League: el City golea en Anfield