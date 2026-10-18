América vence 5-3 a León en la Liga MX en un final de partido con goles
Publicado el 17/10/2026 a las 23:10
América vence a León por 5-3 en el Estadio León, en León de los Aldamas, en un partido de la Liga MX disputado el sábado 17 de octubre de 2026. Con el resultado, América quedó con marca de 6-3-1 y León se quedó en 5-3-3.
Así se movió el marcador
El visitante tomó la ventaja en la primera mitad y se fue al descanso con dos goles de diferencia:
- 24′: Henry Martín abrió el marcador de penal, con un remate de derecha al centro del arco (0-1).
- 34′: Carlos Álvarez definió de zurda desde el centro del área, al ángulo inferior derecho, con asistencia de Martín (0-2).
- 53′: Alfonso Alvarado descontó para León de cabeza, tras un centro de Daniel Arcila después de un tiro de esquina (1-2).
- 58′: Érick Sánchez sacó un derechazo desde fuera del área al ángulo superior izquierdo, con pase de Álvarez (1-3).
- 82′: Iván Moreno volvió a meter a León en el partido con un disparo de derecha desde fuera del área (2-3).
- 84′: Óscar Perea marcó para América tras una contra, con asistencia de Brian Rodríguez (2-4).
- 90′: Rodríguez firmó el 2-5 con un remate de derecha dentro del área, con pase de Perea.
- 90’+6′: Ismael Díaz cerró la cuenta para León con un cabezazo (3-5).
Claves del juego
América golpeó primero y volvió a pegar antes del descanso. Esa ventaja de dos goles le dio margen cuando León recortó distancias en el arranque del complemento. Sánchez respondió cinco minutos después del gol de Alvarado y devolvió la diferencia a dos tantos.
El tramo decisivo llegó al final. Moreno acercó a León a un gol al minuto 82, pero América contestó en dos minutos con una contra que terminó en el gol de Perea. En el minuto 90, otra contra con los mismos protagonistas, pero con los papeles invertidos, selló el resultado: Rodríguez anotó con asistencia de Perea. El gol de Díaz, en el tiempo añadido, ya no alteró el desenlace.
Figuras y números
Varios jugadores de América participaron en más de un gol:
- Henry Martín: anotó el penal y asistió a Álvarez.
- Carlos Álvarez: marcó el segundo gol y asistió a Sánchez en el tercero.
- Brian Rodríguez: un gol y una asistencia, además de liderar a su equipo con 4 tiros totales.
- Óscar Perea: un gol y una asistencia en los dos tantos de contragolpe.
En el resto de las estadísticas, Érick Sánchez encabezó a América con 28 pases precisos. Santiago Bueno lideró la defensa con 19 intervenciones defensivas y el arquero Ángel Malagón registró 3 atajadas.
Por León, Diber Cambindo fue el que más remató, con 3 tiros totales. Juan Guevara completó 34 pases precisos y Jhohan Romaña sumó 9 intervenciones defensivas. El arquero Oscar García tuvo 5 atajadas.
Cómo queda cada equipo
América sumó una victoria a domicilio y llegó a 6-3-1 en su registro tras este partido. León, que marcó tres goles pero no pudo evitar la derrota en casa, quedó en 5-3-3.