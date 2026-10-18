América vence a León por 5-3 en el Estadio León, en León de los Aldamas, en un partido de la Liga MX disputado el sábado 17 de octubre de 2026. Con el resultado, América quedó con marca de 6-3-1 y León se quedó en 5-3-3.

Así se movió el marcador

El visitante tomó la ventaja en la primera mitad y se fue al descanso con dos goles de diferencia:

24′: Henry Martín abrió el marcador de penal, con un remate de derecha al centro del arco (0-1).

Henry Martín abrió el marcador de penal, con un remate de derecha al centro del arco (0-1). 34′: Carlos Álvarez definió de zurda desde el centro del área, al ángulo inferior derecho, con asistencia de Martín (0-2).

Carlos Álvarez definió de zurda desde el centro del área, al ángulo inferior derecho, con asistencia de Martín (0-2). 53′: Alfonso Alvarado descontó para León de cabeza, tras un centro de Daniel Arcila después de un tiro de esquina (1-2).

Alfonso Alvarado descontó para León de cabeza, tras un centro de Daniel Arcila después de un tiro de esquina (1-2). 58′: Érick Sánchez sacó un derechazo desde fuera del área al ángulo superior izquierdo, con pase de Álvarez (1-3).

Érick Sánchez sacó un derechazo desde fuera del área al ángulo superior izquierdo, con pase de Álvarez (1-3). 82′: Iván Moreno volvió a meter a León en el partido con un disparo de derecha desde fuera del área (2-3).

Iván Moreno volvió a meter a León en el partido con un disparo de derecha desde fuera del área (2-3). 84′: Óscar Perea marcó para América tras una contra, con asistencia de Brian Rodríguez (2-4).

Óscar Perea marcó para América tras una contra, con asistencia de Brian Rodríguez (2-4). 90′: Rodríguez firmó el 2-5 con un remate de derecha dentro del área, con pase de Perea.

Rodríguez firmó el 2-5 con un remate de derecha dentro del área, con pase de Perea. 90’+6′: Ismael Díaz cerró la cuenta para León con un cabezazo (3-5).

Claves del juego

América golpeó primero y volvió a pegar antes del descanso. Esa ventaja de dos goles le dio margen cuando León recortó distancias en el arranque del complemento. Sánchez respondió cinco minutos después del gol de Alvarado y devolvió la diferencia a dos tantos.

El tramo decisivo llegó al final. Moreno acercó a León a un gol al minuto 82, pero América contestó en dos minutos con una contra que terminó en el gol de Perea. En el minuto 90, otra contra con los mismos protagonistas, pero con los papeles invertidos, selló el resultado: Rodríguez anotó con asistencia de Perea. El gol de Díaz, en el tiempo añadido, ya no alteró el desenlace.

Figuras y números

Varios jugadores de América participaron en más de un gol: