El resumen de la Semana 6 de la NFL del domingo 18 de octubre de 2026 tuvo de todo: un gol de campo de 49 yardas sin tiempo en Wembley que dio la victoria a los Texanos de Houston 34-31 sobre los Jaguares de Jacksonville, un triunfo de los Bills de Buffalo 33-30 en Las Vegas, otro de los Empacadores de Green Bay 23-13 sobre los Vaqueros de Dallas en el Sunday Night Football, el 5-0 de los Jefes de Kansas City y una victoria de las Panteras de Carolina 25-14 en Filadelfia. Aquí repasamos lo más destacado.

Texanos 34, Jaguares 31: Fairbairn define en Londres

En el Wembley Stadium de Londres, ante 82,497 aficionados, Ka'imi Fairbairn convirtió un gol de campo de 49 yardas cuando el reloj llegó a cero y le dio la victoria a Houston, que mejoró a 2-4. Jacksonville (4-2) había empatado 31-31 con un gol de campo de 60 yardas de Cam Little, luego de una intercepción de Travis Hunter a C.J. Stroud en la zona de anotación.

C.J. Stroud: 24 de 34 para 312 yardas, tres pases de touchdown y una intercepción.

24 de 34 para 312 yardas, tres pases de touchdown y una intercepción. Jaylin Noel: cuatro recepciones, 107 yardas y un touchdown.

cuatro recepciones, 107 yardas y un touchdown. Foster Moreau: dos touchdowns por pase, de 6 y 1 yardas.

dos touchdowns por pase, de 6 y 1 yardas. Trevor Lawrence: 24 de 41 para 306 yardas, cuatro touchdowns y una intercepción, con dos pases de anotación para Bhayshul Tuten.

24 de 41 para 306 yardas, cuatro touchdowns y una intercepción, con dos pases de anotación para Bhayshul Tuten. Travis Hunter: atrapó un pase de touchdown de 7 yardas y además interceptó a Stroud.

Marvin Harrison Jr. debutó con Houston tras llegar en un cambio con Arizona y atrapó tres pases para 34 yardas. Los Texanos ganaron por segunda semana consecutiva.

Bills 33, Raiders 30: Josh Allen iguala a Jim Kelly

En el Allegiant Stadium, Josh Allen lanzó para 255 yardas y dos touchdowns, y con un pase de 12 yardas para Keon Coleman igualó el récord de la franquicia de Jim Kelly con 258 pases de touchdown. Buffalo (5-1) tomó la delantera definitiva con una carrera de 3 yardas de James Cook a 4:43 del final y amplió la ventaja con un gol de campo de 38 yardas de Tyler Bass a 1:56.

James Cook: 22 acarreos, 95 yardas y un touchdown, además de tres recepciones para 58 yardas.

22 acarreos, 95 yardas y un touchdown, además de tres recepciones para 58 yardas. Kirk Cousins: 23 de 41 para 313 yardas, dos touchdowns y una intercepción.

23 de 41 para 313 yardas, dos touchdowns y una intercepción. Tre Tucker: cinco recepciones, 97 yardas y dos touchdowns, el último de 44 yardas a 1:32 del final.

Los Raiders (3-3) perdieron su tercer partido seguido y anotaron touchdown en dos de sus cinco visitas a la zona roja. Los Bills jugaron por primera vez sin pérdidas de balón tras nueve en las tres semanas anteriores.

Empacadores 23, Vaqueros 13: ventaja de 17-0 al medio tiempo