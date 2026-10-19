Resumen Semana 6 de la NFL: Texanos, Bills y Empacadores ganan; Jefes siguen 5-0
Publicado el 19/10/2026 a las 06:17
El resumen de la Semana 6 de la NFL del domingo 18 de octubre de 2026 tuvo de todo: un gol de campo de 49 yardas sin tiempo en Wembley que dio la victoria a los Texanos de Houston 34-31 sobre los Jaguares de Jacksonville, un triunfo de los Bills de Buffalo 33-30 en Las Vegas, otro de los Empacadores de Green Bay 23-13 sobre los Vaqueros de Dallas en el Sunday Night Football, el 5-0 de los Jefes de Kansas City y una victoria de las Panteras de Carolina 25-14 en Filadelfia. Aquí repasamos lo más destacado.
Texanos 34, Jaguares 31: Fairbairn define en Londres
En el Wembley Stadium de Londres, ante 82,497 aficionados, Ka'imi Fairbairn convirtió un gol de campo de 49 yardas cuando el reloj llegó a cero y le dio la victoria a Houston, que mejoró a 2-4. Jacksonville (4-2) había empatado 31-31 con un gol de campo de 60 yardas de Cam Little, luego de una intercepción de Travis Hunter a C.J. Stroud en la zona de anotación.
- C.J. Stroud: 24 de 34 para 312 yardas, tres pases de touchdown y una intercepción.
- Jaylin Noel: cuatro recepciones, 107 yardas y un touchdown.
- Foster Moreau: dos touchdowns por pase, de 6 y 1 yardas.
- Trevor Lawrence: 24 de 41 para 306 yardas, cuatro touchdowns y una intercepción, con dos pases de anotación para Bhayshul Tuten.
- Travis Hunter: atrapó un pase de touchdown de 7 yardas y además interceptó a Stroud.
Marvin Harrison Jr. debutó con Houston tras llegar en un cambio con Arizona y atrapó tres pases para 34 yardas. Los Texanos ganaron por segunda semana consecutiva.
Bills 33, Raiders 30: Josh Allen iguala a Jim Kelly
En el Allegiant Stadium, Josh Allen lanzó para 255 yardas y dos touchdowns, y con un pase de 12 yardas para Keon Coleman igualó el récord de la franquicia de Jim Kelly con 258 pases de touchdown. Buffalo (5-1) tomó la delantera definitiva con una carrera de 3 yardas de James Cook a 4:43 del final y amplió la ventaja con un gol de campo de 38 yardas de Tyler Bass a 1:56.
- James Cook: 22 acarreos, 95 yardas y un touchdown, además de tres recepciones para 58 yardas.
- Kirk Cousins: 23 de 41 para 313 yardas, dos touchdowns y una intercepción.
- Tre Tucker: cinco recepciones, 97 yardas y dos touchdowns, el último de 44 yardas a 1:32 del final.
Los Raiders (3-3) perdieron su tercer partido seguido y anotaron touchdown en dos de sus cinco visitas a la zona roja. Los Bills jugaron por primera vez sin pérdidas de balón tras nueve en las tres semanas anteriores.
Empacadores 23, Vaqueros 13: ventaja de 17-0 al medio tiempo
En el Lambeau Field, Green Bay (4-2) llegó a tres victorias seguidas. Jordan Love lanzó para 276 yardas y un touchdown, y anotó con una carrera de 1 yarda. Matthew Golden atrapó seis pases para 104 yardas y el touchdown de 9 yardas con el que los Empacadores se pusieron al frente en su primera serie. Trey Smack añadió tres goles de campo.
Dallas (2-4) se fue sin anotar en la primera mitad, algo que no le ocurría desde el 7 de noviembre de 2021. Dak Prescott completó 34 de 54 pases para 258 yardas, un touchdown y dos intercepciones. En sus tres victorias, Green Bay ha permitido 14 puntos o menos. El juego tuvo 22 penalizaciones, 11 por equipo.
Jefes 22, Cargadores 6: Kenneth Walker brilla
En el Arrowhead Stadium, Kansas City llegó a 5-0 con una victoria sobre unos Cargadores que cayeron a 0-6. Kenneth Walker III corrió 19 veces para 128 yardas y dos touchdowns, de 33 y 2 yardas. Patrick Mahomes completó 23 de 30 pases para 272 yardas y consiguió su victoria número 100 como profesional. Xavier Worthy sumó siete recepciones para 73 yardas.
Justin Herbert lanzó para 204 yardas con una intercepción, y Los Ángeles terminó con 259 yardas de ofensiva total. Los Cargadores, dirigidos por Jim Harbaugh, tienen su peor arranque desde el año 2000.
Panteras 25, Águilas 14: Bryce Young y Chuba Hubbard mandan
En el Lincoln Financial Field, Carolina (3-2) se impuso gracias a Bryce Young, quien lanzó para 281 yardas y dos touchdowns, ambos para Tommy Tremble (12 y 19 yardas). Chuba Hubbard corrió para 120 yardas y un touchdown en 28 acarreos, y Ryan Fitzgerald sumó goles de campo de 47 y 52 yardas.
Filadelfia (2-4) perdió su cuarto partido seguido, algo que no sucedía desde 2020, sin el quarterback Jalen Hurts, en la lista de reservas por lesión y que se perderá al menos cuatro juegos por un coágulo de sangre en la pantorrilla, y sin el corredor Saquon Barkley. Tanner McKee completó 26 de 45 pases para 215 yardas y un touchdown, de 19 yardas para DeVonta Smith.
Todos los resultados de la Semana 6
Otros finales apretados del domingo: los Santos de Nueva Orleans vencieron 34-27 a los Gigantes de Nueva York con tres pases de touchdown de Tyler Shough, y los Cardenales de Arizona ganaron 18-16 a los Carneros de Los Ángeles con seis goles de campo de Chad Ryland, el último de 43 yardas sin tiempo. Así quedó la jornada (visitante primero):
- Texanos de Houston 34, Jaguares de Jacksonville 31 (Londres)
- Osos de Chicago 31, Halcones de Atlanta 23
- Cuervos de Baltimore 10, Cafés de Cleveland 13
- Titanes de Tennessee 26, Potros de Indianápolis 20
- Jets de Nueva York 19, Patriotas de Nueva Inglaterra 26
- Santos de Nueva Orleans 34, Gigantes de Nueva York 27
- Panteras de Carolina 25, Águilas de Filadelfia 14
- Acereros de Pittsburgh 26, Bucaneros de Tampa Bay 19
- Cardenales de Arizona 18, Carneros de Los Ángeles 16
- Cargadores de Los Ángeles 6, Jefes de Kansas City 22
- Bills de Buffalo 33, Raiders de Las Vegas 30
- Vaqueros de Dallas 13, Empacadores de Green Bay 23
Lo que viene
La Semana 6 se completa el lunes 19 de octubre con el Monday Night Football: los Comandantes de Washington visitan a los 49ers de San Francisco a las 8:15 p.m. ET.
Fuentes
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: posiciones de la NFL
- MundoNow Estadísticas (Datafactory)