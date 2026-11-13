Semana 10 de la NFL: Commanders vencen Gigantes, Patriotas v Leones en Múnich, Steelers-Bengals y los Chargers sin ganar
Publicado el 13/11/2026 a las 13:48
¿Ya tienes el café listo? La semana 10 de la NFL arranca el domingo 15 de noviembre desde Alemania, con un partido a las 9:30 a. m. (hora del Este) en Múnich. Por la noche llega un Steelers-Bengals con ambos equipos en 6-2, y el lunes 16 los Chargers, todavía sin ganar, buscan su primera victoria en Baltimore. Vamos por partes, como si lo platicáramos con unos tacos de por medio.
Lo que pasó el jueves
El jueves 12 de noviembre se jugó el primer partido de la semana, y estuvo apretado. Según AP vía ESPN, los Commanders vencieron 24-21 a los Giants en East Rutherford.
Jayden Daniels tuvo una noche rara. Lanzó dos intercepciones, las primeras de su temporada, pero cuando más se necesitaba conectó con Stefon Diggs un pase de anotación de 32 yardas. Eso dio la ventaja a 57 segundos del final. Terminó 23 de 33 para 249 yardas.
¿Cómo queda el panorama? Washington sube a 3-5-1. Los Giants, a pesar de la derrota, siguen líderes de la NFC Este con 5-3-1.
¿Te perdiste lo anterior? Aquí tienes lo que pasó la semana pasada.
Domingo tempranero desde Alemania
Si te levantas temprano el domingo, tienes función a las 9:30 a. m. ET por Fox. Es el NFL Munich Game: Patriots (5-4) contra Lions (6-2) en el estadio del Bayern Múnich. Ojo, que el local es Detroit, aunque juegue al otro lado del Atlántico.
Si te gustó el partido de Madrid, aquí está la previa de la semana pasada, con el partido en Madrid. Después de Múnich, a la 1:00 p. m. ET viene la tanda fuerte de la tarde.
Los duelos que hay que marcar en el calendario
Vikings en Packers (1:00 p. m., Fox). Minnesota llega 6-2 y Green Bay 6-3, con la NFC Norte de por medio. En la carrera por el MVP de BetMGM, Jordan Love figura en +700.
49ers en Cowboys (4:25 p. m., Fox). San Francisco tiene la mejor marca de la NFL, 7-1, igual que los Bills. Brock Purdy juega a gran nivel y BetMGM lo ubica en +450 para el MVP. Dallas llega 4-5.
Steelers en Bengals (8:20 p. m., NBC). Es el Sunday Night Football y llegan empatados en 6-2. Según BetMGM, Joe Burrow (+200) pasó a Josh Allen (+225) como favorito al MVP. Es solo una referencia de las casas de apuestas, no una recomendación.
Bills en Jets (1:00 p. m., CBS). Según NFL.com, Buffalo lidera la liga en anotación (32 puntos por partido) y en yardas por partido (386.4). Allen suma 12 pases de anotación y 9 anotaciones por tierra. Es el primer jugador en la historia con 10 o más de lo primero y 9 o más de lo segundo en los primeros ocho partidos de su equipo. Los Jets vienen de cuatro derrotas seguidas y la línea tiene a Bills -7.5. En la clasificación semanal de Neil Reynolds en NFL.com, los Bills son número 1 y los 49ers número 2.
Jaguars en Titans (1:00 p. m., Fox). Jacksonville llega 6-2 y Tennessee 1-7. Según Yahoo Sports, los Jaguars hicieron tres cambios el lunes 9 de noviembre: el profundo Jessie Bates III (de los Falcons) y los linieros defensivos Davon Godchaux (de los Saints) y Jordan Davis (de los Eagles). Lideran la NFL en diferencial de puntos y en DVOA. BetMGM los subió al tercer lugar en momios para el Super Bowl (+750), detrás de 49ers y Bills (+550 cada uno), y son favoritos por 10.5 puntos en Tennessee. Trevor Lawrence aparece en +750 para el MVP.
¿Llegará la primera victoria de los Chargers?
Los Chargers están 0-8 y cierran la semana el lunes 16 a las 8:15 p. m. ET en Baltimore, por ESPN (Monday Night Football). Según Yahoo, son el único equipo que no ha cubierto la línea esta temporada (0-7-1). Para este partido son desfavorecidos por 5 puntos.
Del otro lado, los Ravens (4-5) irán con su cuarto mariscal de campo titular del año, Jacoby Brissett. Así que ninguno llega cómodo.
NFL.com no se anda con rodeos: «han roto a uno de los mariscales de campo más talentosos de la liga, Justin Herbert». En su clasificación semanal, los Chargers ocupan el lugar 32. ¿Será la noche en que se acabe la sequía? Ya lo veremos.
Agenda completa
Todas las horas son del Este (ET). Las marcas son antes de esta semana, según ESPN.
- Domingo 15, 9:30 a. m.: Patriots (5-4) vs. Lions (6-2), en Múnich, Fox.
- 1:00 p. m.: Chiefs (6-2) en Falcons (3-6), CBS.
- 1:00 p. m.: Texans (3-5) en Browns (5-4), Fox.
- 1:00 p. m.: Vikings (6-2) en Packers (6-3), Fox.
- 1:00 p. m.: Jaguars (6-2) en Titans (1-7), Fox.
- 1:00 p. m.: Dolphins (1-7) en Colts (2-7), CBS.
- 1:00 p. m.: Panthers (3-5) en Saints (3-5), Fox.
- 1:00 p. m.: Bills (7-1) en Jets (2-7), CBS.
- 4:05 p. m.: Seahawks (5-4) en Raiders (4-5), CBS.
- 4:05 p. m.: Rams (5-4) en Cardinals (3-6), CBS.
- 4:25 p. m.: 49ers (7-1) en Cowboys (4-5), Fox.
- 8:20 p. m.: Steelers (6-2) en Bengals (6-2), NBC (Sunday Night Football).
- Lunes 16, 8:15 p. m.: Chargers (0-8) en Ravens (4-5), ESPN (Monday Night Football).
Y tú, ¿a quién le vas?
Ahora te toca a ti. ¿Madrugas para ver el partido de Múnich o lo dejas para la repetición? ¿Te late más el Steelers-Bengals de la noche o ver si los Chargers por fin rompen la racha? ¿Crees que los Bills y los 49ers siguen mandando en la clasificación? Cuéntanos a quién le vas y repasa los enlaces de arriba para ponerte al día antes del domingo.
Fuentes: ESPN: calendario de la NFL; ESPN/AP: Commanders 24, Giants 21; Yahoo Sports; NFL.com: power rankings; NFL.com: pronósticos de la semana 10; MundoNow Estadísticas. Datos consultados el 13 de noviembre de 2026.