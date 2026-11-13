¿Ya tienes el café listo? La semana 10 de la NFL arranca el domingo 15 de noviembre desde Alemania, con un partido a las 9:30 a. m. (hora del Este) en Múnich. Por la noche llega un Steelers-Bengals con ambos equipos en 6-2, y el lunes 16 los Chargers, todavía sin ganar, buscan su primera victoria en Baltimore. Vamos por partes, como si lo platicáramos con unos tacos de por medio.

Lo que pasó el jueves

El jueves 12 de noviembre se jugó el primer partido de la semana, y estuvo apretado. Según AP vía ESPN, los Commanders vencieron 24-21 a los Giants en East Rutherford.

Jayden Daniels tuvo una noche rara. Lanzó dos intercepciones, las primeras de su temporada, pero cuando más se necesitaba conectó con Stefon Diggs un pase de anotación de 32 yardas. Eso dio la ventaja a 57 segundos del final. Terminó 23 de 33 para 249 yardas.

¿Cómo queda el panorama? Washington sube a 3-5-1. Los Giants, a pesar de la derrota, siguen líderes de la NFC Este con 5-3-1.

¿Te perdiste lo anterior? Aquí tienes lo que pasó la semana pasada.

Domingo tempranero desde Alemania

Si te levantas temprano el domingo, tienes función a las 9:30 a. m. ET por Fox. Es el NFL Munich Game: Patriots (5-4) contra Lions (6-2) en el estadio del Bayern Múnich. Ojo, que el local es Detroit, aunque juegue al otro lado del Atlántico.

Si te gustó el partido de Madrid, aquí está la previa de la semana pasada, con el partido en Madrid. Después de Múnich, a la 1:00 p. m. ET viene la tanda fuerte de la tarde.

Los duelos que hay que marcar en el calendario