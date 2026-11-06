Este fin de semana, del viernes 6 al domingo 8 de noviembre, el fútbol americano es el protagonista. La NFL tiene un partido especial en el Santiago Bernabéu de Madrid y una jornada dominical con varios choques atractivos. Antes, el fútbol americano universitario ofrece una cartelera con duelos de récords parejos y el duelo Utah-BYU el sábado. Todos los horarios son del Este (ET).

NFL: partido en Madrid y jornada dominical

El plato especial es el NFL Madrid Game: los Falcons de Atlanta (3-5) reciben a los Bengals de Cincinnati (5-2) el domingo 8 de noviembre a las 9:30 a. m. ET en el Santiago Bernabéu. Se transmite por NFL Net. Los Bengals llegan con dos victorias más que los Falcons en el balance.

A la 1:00 p. m. ET del mismo domingo arranca el resto de la jornada:

Cowboys de Dallas (3-5) en Indianápolis: visitan a los Colts (2-6) en el Lucas Oil Stadium. Fox.

visitan a los Colts (2-6) en el Lucas Oil Stadium. Fox. Jets de Nueva York (2-6) en Kansas City: los Chiefs (5-2) juegan en el Arrowhead Stadium. CBS.

los Chiefs (5-2) juegan en el Arrowhead Stadium. CBS. Lions de Detroit (5-2) en Miami: visitan a los Dolphins (1-6) en el Hard Rock Stadium. Fox. Los Dolphins tienen el peor récord entre los equipos de esta lista.

visitan a los Dolphins (1-6) en el Hard Rock Stadium. Fox. Los Dolphins tienen el peor récord entre los equipos de esta lista. Browns de Cleveland (5-3) en Nueva Orleans: enfrentan a los Saints (2-5) en el Caesars Superdome. CBS.

enfrentan a los Saints (2-5) en el Caesars Superdome. CBS. Giants de Nueva York (4-2-1) en Filadelfia: visitan a los Eagles (2-6) en el Lincoln Financial Field. Fox. Los Giants llegan con balance positivo.

Fútbol americano universitario: arranca el viernes

El plato fuerte es el sábado 7 de noviembre a las 12:00 p. m. ET: Utah (8-0) recibe a BYU (7-1) en el Rice-Eccles Stadium, por ABC. Utah es el único equipo con marca perfecta entre los de esta previa, y BYU llega con una sola derrota.

Antes, el viernes 6 de noviembre, la cartelera se llena de duelos parejos:

SMU (6-2) vs. Virginia Tech (6-2) , 7:00 p. m. ET, Gerald J. Ford Stadium, ESPN. Récords idénticos.

, 7:00 p. m. ET, Gerald J. Ford Stadium, ESPN. Récords idénticos. East Carolina (4-4) vs. South Florida (6-2) , 7:30 p. m. ET, Dowdy-Ficklen Stadium, ESPN2.

, 7:30 p. m. ET, Dowdy-Ficklen Stadium, ESPN2. Illinois (5-3) vs. Nebraska (5-3) , 8:00 p. m. ET, Gies Memorial Stadium, Fox. Otro choque con balances iguales.

, 8:00 p. m. ET, Gies Memorial Stadium, Fox. Otro choque con balances iguales. Nevada (3-5) vs. New Mexico (7-1) , 9:00 p. m. ET, Mackay Stadium, CBSSN. New Mexico llega con solo una derrota.

, 9:00 p. m. ET, Mackay Stadium, CBSSN. New Mexico llega con solo una derrota. Arizona (6-2) vs. TCU (4-4), 10:15 p. m. ET, Casino Del Sol Stadium, ESPN.

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