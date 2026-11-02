Los Comandantes de Washington vencieron 27-10 a las Águilas de Filadelfia en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, en el cierre dominical de la Semana 8 de la NFL. El juego del domingo 1 de noviembre, el Sunday Night Football, comenzó a las 8:20 p.m. ET. Washington quedó 2-4-1 y Filadelfia (2-6) sumó su sexta derrota consecutiva.

Los Comandantes perdían 10-0 tras un primer cuarto con muchas faltas, pero anotaron 27 puntos seguidos. Jayden Daniels completó 16 de 29 pases para 217 yardas y un pase de anotación de 8 yardas a Stefon Diggs. Drew Stevens pateó cuatro goles de campo, uno de 56 yardas, y Rachaad White corrió una yarda para una anotación. Treylon Burks atrapó tres pases para 81 yardas. La defensa capturó cinco veces a Tanner McKee y limitó a Filadelfia a 268 yardas totales. Saquon Barkley anotó por tierra para las Águilas, pero solo sumó 30 yardas en 13 acarreos.

La jornada había arrancado el jueves 29 de octubre, cuando los Empacadores de Green Bay ganaron 27-19 a las Panteras de Carolina.

Broncos 28, Jefes 24: la captura final decide en Denver

Los Broncos de Denver vencieron 28-24 a los Jefes de Kansas City en el Empower Field at Mile High y llegaron a 6-2, medio juego por delante de Kansas City (5-2) en la cima de la División Oeste de la AFC. Denver perdía 24-13 al comienzo del último cuarto. Bo Nix completó 20 de 32 pases para 222 yardas y dos anotaciones, y el novato Jonah Coleman corrió 5 yardas para la anotación del triunfo. Patrick Mahomes lanzó para 321 yardas y tres anotaciones, y Emmett Johnson logró 128 yardas en cinco recepciones, con una anotación de 73 yardas. En cuarta y gol, en la última jugada, Malcolm Roach capturó a Mahomes.

Cardenales 33, Vaqueros 30: el pateador Chad Ryland cierra en tiempo extra

Arizona remontó en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, tras ir abajo 24-10 al inicio del cuarto periodo. Gardner Minshew II, quien entró en el tercer cuarto, completó 17 de 23 pases para 188 yardas y tres anotaciones. La última fue de 13 yardas a Michael Wilson, con 6 segundos por jugar, para el 30-30. Ryland falló el punto extra, pero pateó el gol de campo de 42 yardas en tiempo extra. Tyler Allgeier corrió 147 yardas, con una anotación de 63. Wilson sumó 111 yardas en ocho recepciones. Ambos equipos quedaron 3-5.

Raiders 38, Jets 33: Cousins lidera la remontada

Los Raiders de Las Vegas remontaron en el MetLife Stadium de East Rutherford y cortaron una racha de cuatro derrotas (4-4). Kirk Cousins completó 19 de 26 pases para 247 yardas y tres anotaciones, y además corrió una yarda para otra. Brock Bowers atrapó siete pases para 92 yardas y dos anotaciones. Dylan Laube devolvió 95 yardas una patada de salida para anotación. Jalen Nailor puso arriba a Las Vegas 35-30 en el último cuarto, y Matt Gay pateó un gol de campo de 53 yardas con 27 segundos por jugar. Jeremy Chinn interceptó a Geno Smith en la zona de anotación. Smith lanzó para 290 yardas y dos anotaciones, Braelon Allen corrió 147 yardas y Adonai Mitchell sumó 142 por aire. Los Jets (2-6) perdieron por tercera vez seguida.

Bengalíes 43, Titanes 36: Burrow define en tiempo extra