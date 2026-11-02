Semana 8 de la NFL: Comandantes 27-10 a Águilas y resultados completos
Publicado el 02/11/2026 a las 06:12
Los Comandantes de Washington vencieron 27-10 a las Águilas de Filadelfia en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, en el cierre dominical de la Semana 8 de la NFL. El juego del domingo 1 de noviembre, el Sunday Night Football, comenzó a las 8:20 p.m. ET. Washington quedó 2-4-1 y Filadelfia (2-6) sumó su sexta derrota consecutiva.
Los Comandantes perdían 10-0 tras un primer cuarto con muchas faltas, pero anotaron 27 puntos seguidos. Jayden Daniels completó 16 de 29 pases para 217 yardas y un pase de anotación de 8 yardas a Stefon Diggs. Drew Stevens pateó cuatro goles de campo, uno de 56 yardas, y Rachaad White corrió una yarda para una anotación. Treylon Burks atrapó tres pases para 81 yardas. La defensa capturó cinco veces a Tanner McKee y limitó a Filadelfia a 268 yardas totales. Saquon Barkley anotó por tierra para las Águilas, pero solo sumó 30 yardas en 13 acarreos.
La jornada había arrancado el jueves 29 de octubre, cuando los Empacadores de Green Bay ganaron 27-19 a las Panteras de Carolina.
Broncos 28, Jefes 24: la captura final decide en Denver
Los Broncos de Denver vencieron 28-24 a los Jefes de Kansas City en el Empower Field at Mile High y llegaron a 6-2, medio juego por delante de Kansas City (5-2) en la cima de la División Oeste de la AFC. Denver perdía 24-13 al comienzo del último cuarto. Bo Nix completó 20 de 32 pases para 222 yardas y dos anotaciones, y el novato Jonah Coleman corrió 5 yardas para la anotación del triunfo. Patrick Mahomes lanzó para 321 yardas y tres anotaciones, y Emmett Johnson logró 128 yardas en cinco recepciones, con una anotación de 73 yardas. En cuarta y gol, en la última jugada, Malcolm Roach capturó a Mahomes.
Cardenales 33, Vaqueros 30: el pateador Chad Ryland cierra en tiempo extra
Arizona remontó en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, tras ir abajo 24-10 al inicio del cuarto periodo. Gardner Minshew II, quien entró en el tercer cuarto, completó 17 de 23 pases para 188 yardas y tres anotaciones. La última fue de 13 yardas a Michael Wilson, con 6 segundos por jugar, para el 30-30. Ryland falló el punto extra, pero pateó el gol de campo de 42 yardas en tiempo extra. Tyler Allgeier corrió 147 yardas, con una anotación de 63. Wilson sumó 111 yardas en ocho recepciones. Ambos equipos quedaron 3-5.
Raiders 38, Jets 33: Cousins lidera la remontada
Los Raiders de Las Vegas remontaron en el MetLife Stadium de East Rutherford y cortaron una racha de cuatro derrotas (4-4). Kirk Cousins completó 19 de 26 pases para 247 yardas y tres anotaciones, y además corrió una yarda para otra. Brock Bowers atrapó siete pases para 92 yardas y dos anotaciones. Dylan Laube devolvió 95 yardas una patada de salida para anotación. Jalen Nailor puso arriba a Las Vegas 35-30 en el último cuarto, y Matt Gay pateó un gol de campo de 53 yardas con 27 segundos por jugar. Jeremy Chinn interceptó a Geno Smith en la zona de anotación. Smith lanzó para 290 yardas y dos anotaciones, Braelon Allen corrió 147 yardas y Adonai Mitchell sumó 142 por aire. Los Jets (2-6) perdieron por tercera vez seguida.
Bengalíes 43, Titanes 36: Burrow define en tiempo extra
Cincinnati se recuperó de un 13-0 en contra y ganó en el Paycor Stadium para llegar a 5-2. Joe Burrow lanzó para 462 yardas, cinco anotaciones y tres intercepciones, y corrió 9 yardas para la anotación en el tiempo extra. Tee Higgins tuvo 10 recepciones para 155 yardas y dos anotaciones, entre ellas una de 18 yardas que empató 36-36 con 1:17 por jugar. Tennessee (1-7) tuvo a Cam Ward con más de 300 yardas y dos anotaciones, y a Tony Pollard con 117 yardas y dos anotaciones por tierra. Amari Hooker interceptó tres pases de Burrow.
Bills 36, Cuervos 10: Allen rompe un récord de la franquicia
Buffalo llegó a 6-1 con su victoria en el Highmark Stadium de Orchard Park. Josh Allen lanzó para 289 yardas y dos anotaciones, y corrió para otra. Llegó a 260 pases de anotación en su carrera, con lo que superó la marca de la franquicia que tenía Jim Kelly (258). James Cook corrió 80 yardas con una anotación, Dalton Kincaid sumó 86 yardas y una anotación, y Tyler Bass convirtió tres goles de campo, uno de 56 yardas. Los Cuervos (4-4) perdieron por tercera vez seguida y vieron a Lamar Jackson lesionarse el pulgar derecho en su primera jugada ofensiva. El equipo informó que requerirá cirugía. Tyler Huntley también salió lesionado y Joe Fagnano terminó el juego, en su debut en la NFL.
Leones 19, Vikingos 15: primera derrota de Minnesota
Detroit (5-2) cortó la marca perfecta de los Vikingos (6-1) en el Ford Field. Jared Goff lanzó un pase de 7 yardas a Jameson Williams con 4:35 por jugar para el 19-15 definitivo. Jahmyr Gibbs corrió 153 yardas, con una anotación de 30 yardas, y los Leones sumaron 230 yardas por tierra. Kyler Murray completó 17 de 29 pases para 210 yardas y dos anotaciones, y Andrew Van Ginkel registró 2.5 capturas. El apoyador de Detroit Jack Campbell fue llevado a un hospital por una lesión en el cuello.
Jaguares 42, Potros 7: ventaja de tres juegos en el Sur de la AFC
Jacksonville (5-2) ganó bajo la lluvia en el EverBank Stadium y se puso tres juegos arriba en la División Sur de la AFC. Trevor Lawrence completó 10 de 14 pases para 210 yardas y tres anotaciones, entre ellas una de 12 yardas a Brian Thomas Jr. Bhayshul Tuten corrió 104 yardas y recibió 55, con una anotación terrestre de 39 yardas y otra por aire de 25. Rayuan Lane devolvió 92 yardas una intercepción para anotación y puso el 28-0 al medio tiempo. Indianápolis (2-6) perdió por cuarta vez seguida. Daniel Jones lanzó para 144 yardas, una anotación y dos intercepciones, y fue reemplazado por Anthony Richardson en el último cuarto.
Todos los resultados de la Semana 8
- Panteras 19, Empacadores 27 (jueves 29)
- Cuervos 10, Bills 36
- Titanes 36, Bengalíes 43
- Cardenales 33, Vaqueros 30
- Vikingos 15, Leones 19
- Raiders 38, Jets 33
- Cafés 6, Acereros 27
- Halcones 0, Bucaneros 16
- Potros 7, Jaguares 42
- Cargadores 9, Carneros 24
- Jefes 24, Broncos 28
- Patriotas 24, Delfines 19
- Águilas 10, Comandantes 27
Descansaron: Texanos, Gigantes, 49ers y Santos.
Lo que viene
La Semana 8 se completa el lunes 2 de noviembre con el duelo entre los Osos de Chicago y los Seahawks de Seattle, en Monday Night Football, a las 8:15 p.m. ET.
Fuentes
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: posiciones de la NFL
- MundoNow Estadísticas (Datafactory)