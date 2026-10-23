Serie Mundial, NFL en París y Miami: previa del fin de semana
Publicado el 23/10/2026 a las 08:37
El fin de semana del viernes 23 al domingo 25 de octubre llega cargado: la Serie Mundial de las Grandes Ligas abre en Milwaukee, la NFL abre su domingo con un partido en París y el fútbol americano universitario tiene a Miami Hurricanes en casa con marca de 6-0. Estos son los juegos clave, con hora del Este (ET) y canal.
MLB: arranca la Serie Mundial
Los Milwaukee Brewers (103-59) reciben a los Tampa Bay Rays (98-64) en el American Family Field. Es una serie entre dos equipos que ganaron al menos 98 juegos, y Milwaukee será el local en los dos primeros partidos.
- Juego 1: viernes 23 de octubre, 8:00 p. m. ET, por Fox.
- Juego 2: sábado 24 de octubre, 8:00 p. m. ET, por Fox.
NFL: París y una jornada con invictos
El domingo 25 de octubre empieza temprano. En el NFL Paris Game, los Saints (2-4) son los locales en el Stade de France frente a los Steelers (4-2). Se juega a las 9:30 a. m. ET y se transmite por NFL Network.
A la 1:00 p. m. ET arranca el resto de la jornada. Estos son los partidos más llamativos:
- 49ers en Atlanta: San Francisco (6-0) visita a los Falcons (2-4) en el Mercedes-Benz Stadium, por Fox. Los 49ers llegan con marca perfecta.
- Colts en Minnesota: los Vikings (5-0) reciben a Indianapolis (2-4) en el U.S. Bank Stadium, por CBS. Minnesota también llega sin derrotas.
- Dolphins en Nueva York: Miami (0-5) visita a los Jets (2-4) en el MetLife Stadium, por CBS. Los Dolphins buscan su primera victoria.
- Buccaneers en Carolina: los Panthers (3-2) reciben a Tampa Bay (1-5) en el Bank of America Stadium, por Fox.
- Browns en Tennessee: Cleveland (4-2) visita a los Titans (1-5) en el Nissan Stadium, por CBS.
Fútbol americano universitario: Miami, en casa
El sábado 24 de octubre a las 12:00 p. m. ET, Miami Hurricanes (6-0) recibe a Pittsburgh Panthers (5-2) en el Hard Rock Stadium. El partido se transmite por ESPN y Disney+. Miami es el equipo universitario con mejor marca entre los partidos de esta previa.
Agenda rápida
- Viernes 23 de octubre, 8:00 p. m. ET: Rays en Brewers, Juego 1 de la Serie Mundial, American Family Field (Fox).
- Sábado 24 de octubre, 12:00 p. m. ET: Pittsburgh en Miami Hurricanes, Hard Rock Stadium (ESPN, Disney+).
- Sábado 24 de octubre, 8:00 p. m. ET: Rays en Brewers, Juego 2 de la Serie Mundial, American Family Field (Fox).
- Domingo 25 de octubre, 9:30 a. m. ET: Steelers contra Saints, NFL Paris Game, Stade de France (NFL Network).
- Domingo 25 de octubre, 1:00 p. m. ET: 49ers en Falcons (Fox); Colts en Vikings, Dolphins en Jets y Browns en Titans (CBS); Buccaneers en Panthers (Fox).
Fuentes
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: posiciones de la NFL
- ESPN: postemporada de MLB
- MundoNow Estadísticas (Datafactory)