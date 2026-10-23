 Skip to main content

Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.

Serie Mundial, NFL en París y Miami: previa del fin de semana
Serie Mundial entre Brewers y Rays, NFL con juego en París y Miami Hurricanes en casa: horarios ET y TV del 23 al 25 de octubre.
Por 
Share on FacebookShare on InstagramShare on TwitterShare on TikTokShare on YouTubeShare on WhatsApp
Christian Yelich, de los Milwaukee Brewers, durante la Serie de Campeonato de la Liga Nacional
Foto El jardinero de los Milwaukee Brewers, Christian Yelich, durante el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en Los Ángeles, el 15 de octubre de 2026. EFE/EPA/Chris Torres Foto: EFE/EPA/Chris Torres

Publicado el 23/10/2026 a las 08:37

El fin de semana del viernes 23 al domingo 25 de octubre llega cargado: la Serie Mundial de las Grandes Ligas abre en Milwaukee, la NFL abre su domingo con un partido en París y el fútbol americano universitario tiene a Miami Hurricanes en casa con marca de 6-0. Estos son los juegos clave, con hora del Este (ET) y canal.

MLB: arranca la Serie Mundial

Los Milwaukee Brewers (103-59) reciben a los Tampa Bay Rays (98-64) en el American Family Field. Es una serie entre dos equipos que ganaron al menos 98 juegos, y Milwaukee será el local en los dos primeros partidos.

  • Juego 1: viernes 23 de octubre, 8:00 p. m. ET, por Fox.
  • Juego 2: sábado 24 de octubre, 8:00 p. m. ET, por Fox.

NFL: París y una jornada con invictos

El domingo 25 de octubre empieza temprano. En el NFL Paris Game, los Saints (2-4) son los locales en el Stade de France frente a los Steelers (4-2). Se juega a las 9:30 a. m. ET y se transmite por NFL Network.

A la 1:00 p. m. ET arranca el resto de la jornada. Estos son los partidos más llamativos:

  • 49ers en Atlanta: San Francisco (6-0) visita a los Falcons (2-4) en el Mercedes-Benz Stadium, por Fox. Los 49ers llegan con marca perfecta.
  • Colts en Minnesota: los Vikings (5-0) reciben a Indianapolis (2-4) en el U.S. Bank Stadium, por CBS. Minnesota también llega sin derrotas.
  • Dolphins en Nueva York: Miami (0-5) visita a los Jets (2-4) en el MetLife Stadium, por CBS. Los Dolphins buscan su primera victoria.
  • Buccaneers en Carolina: los Panthers (3-2) reciben a Tampa Bay (1-5) en el Bank of America Stadium, por Fox.
  • Browns en Tennessee: Cleveland (4-2) visita a los Titans (1-5) en el Nissan Stadium, por CBS.

Fútbol americano universitario: Miami, en casa

El sábado 24 de octubre a las 12:00 p. m. ET, Miami Hurricanes (6-0) recibe a Pittsburgh Panthers (5-2) en el Hard Rock Stadium. El partido se transmite por ESPN y Disney+. Miami es el equipo universitario con mejor marca entre los partidos de esta previa.

Agenda rápida

  • Viernes 23 de octubre, 8:00 p. m. ET: Rays en Brewers, Juego 1 de la Serie Mundial, American Family Field (Fox).
  • Sábado 24 de octubre, 12:00 p. m. ET: Pittsburgh en Miami Hurricanes, Hard Rock Stadium (ESPN, Disney+).
  • Sábado 24 de octubre, 8:00 p. m. ET: Rays en Brewers, Juego 2 de la Serie Mundial, American Family Field (Fox).
  • Domingo 25 de octubre, 9:30 a. m. ET: Steelers contra Saints, NFL Paris Game, Stade de France (NFL Network).
  • Domingo 25 de octubre, 1:00 p. m. ET: 49ers en Falcons (Fox); Colts en Vikings, Dolphins en Jets y Browns en Titans (CBS); Buccaneers en Panthers (Fox).

Fuentes

Etiquetas: , , , , ,