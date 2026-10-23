El fin de semana del viernes 23 al domingo 25 de octubre llega cargado: la Serie Mundial de las Grandes Ligas abre en Milwaukee, la NFL abre su domingo con un partido en París y el fútbol americano universitario tiene a Miami Hurricanes en casa con marca de 6-0. Estos son los juegos clave, con hora del Este (ET) y canal.

MLB: arranca la Serie Mundial

Los Milwaukee Brewers (103-59) reciben a los Tampa Bay Rays (98-64) en el American Family Field. Es una serie entre dos equipos que ganaron al menos 98 juegos, y Milwaukee será el local en los dos primeros partidos.

Juego 1: viernes 23 de octubre, 8:00 p. m. ET, por Fox.

viernes 23 de octubre, 8:00 p. m. ET, por Fox. Juego 2: sábado 24 de octubre, 8:00 p. m. ET, por Fox.

NFL: París y una jornada con invictos

El domingo 25 de octubre empieza temprano. En el NFL Paris Game, los Saints (2-4) son los locales en el Stade de France frente a los Steelers (4-2). Se juega a las 9:30 a. m. ET y se transmite por NFL Network.

A la 1:00 p. m. ET arranca el resto de la jornada. Estos son los partidos más llamativos:

49ers en Atlanta: San Francisco (6-0) visita a los Falcons (2-4) en el Mercedes-Benz Stadium, por Fox. Los 49ers llegan con marca perfecta.

San Francisco (6-0) visita a los Falcons (2-4) en el Mercedes-Benz Stadium, por Fox. Los 49ers llegan con marca perfecta. Colts en Minnesota: los Vikings (5-0) reciben a Indianapolis (2-4) en el U.S. Bank Stadium, por CBS. Minnesota también llega sin derrotas.

los Vikings (5-0) reciben a Indianapolis (2-4) en el U.S. Bank Stadium, por CBS. Minnesota también llega sin derrotas. Dolphins en Nueva York: Miami (0-5) visita a los Jets (2-4) en el MetLife Stadium, por CBS. Los Dolphins buscan su primera victoria.

Miami (0-5) visita a los Jets (2-4) en el MetLife Stadium, por CBS. Los Dolphins buscan su primera victoria. Buccaneers en Carolina: los Panthers (3-2) reciben a Tampa Bay (1-5) en el Bank of America Stadium, por Fox.

los Panthers (3-2) reciben a Tampa Bay (1-5) en el Bank of America Stadium, por Fox. Browns en Tennessee: Cleveland (4-2) visita a los Titans (1-5) en el Nissan Stadium, por CBS.

Fútbol americano universitario: Miami, en casa

El sábado 24 de octubre a las 12:00 p. m. ET, Miami Hurricanes (6-0) recibe a Pittsburgh Panthers (5-2) en el Hard Rock Stadium. El partido se transmite por ESPN y Disney+. Miami es el equipo universitario con mejor marca entre los partidos de esta previa.