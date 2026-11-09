La Semana 9 de la NFL tuvo de todo, y empezó en España. Los Bengalíes de Cincinnati vencieron 34-17 a los Halcones de Atlanta en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el partido internacional de la semana. El jueves 5 de noviembre, además, los Jaguares ya habían ganado 33-10 en Baltimore. ¿Quieres saber qué más pasó? Vamos por partes.

Bengalíes 34, Halcones 17: fiesta en el Bernabéu

Joe Burrow completó 24 de 29 pases para 271 yardas y tres touchdowns, y además anotó uno por tierra. Ja’Marr Chase terminó con 10 recepciones, 155 yardas y un touchdown de 47 yardas en el primer cuarto, tras una primera mitad récord personal para él (ocho recepciones, 142 yardas). Tee Higgins sumó dos touchdowns. Después de su anotación, Chase y Higgins celebraron imitando una corrida de toros. Cincinnati (6-2) hilvanó su cuarta victoria seguida y llegó a 30 puntos o más por cuarto partido consecutivo, algo que no lograba desde 1997. Fue además su primer triunfo en un partido internacional. Atlanta (3-6) sumó su segunda derrota al hilo, aunque Bijan Robinson corrió para 100 yardas y un touchdown. Asistieron 78.660 personas.

Osos 27, Bucaneros 24: Sunday Night Football de infarto

Caleb Williams lanzó cuatro intercepciones, su máximo personal, y aun así ganó. Su pase de 38 yardas al ala cerrada Colston Loveland preparó el gol de campo de 38 yardas de Cairo Santos cuando se acababa el tiempo. Chicago (7-2) cometió cinco pérdidas de balón, pero llegó a su cuarta victoria consecutiva. Bucky Irving anotó dos touchdowns y corrió para 97 yardas, y Baker Mayfield empató 24-24 con una carrera de conversión de dos puntos. Tampa Bay quedó 3-6.

Gigantes 19-11 en Filadelfia: por fin, después de 13 años

Los Gigantes ganaron en el campo de las Águilas por primera vez desde el 27 de octubre de 2013. Dominic Zvada pateó cuatro goles de campo. J.J. McCarthy salió un rato por una lesión de cadera y Jameis Winston entró y lanzó un pase de 5 yardas a Isaiah Likely que puso arriba a Nueva York 13-8. McCarthy regresó y completó 12 de 19 para 127 yardas. Arvell Reese sumó tres capturas. Nueva York (5-2-1) es el único equipo de la NFC Este con marca ganadora. Filadelfia (2-7) perdió por séptima vez seguida, su peor racha desde 2012.

Empacadores 45, Patriotas 27: noche redonda de Jordan Love

Love lanzó para 372 yardas y tres touchdowns, y corrió para otro. Christian Watson tuvo siete recepciones y 171 yardas, y Matthew Golden sumó 10 y 164 yardas, ambos con touchdown. Es la primera vez desde 1942 que dos compañeros de Green Bay pasan de 150 yardas y anotan en el mismo partido. El equipo convirtió cuatro pérdidas de balón en 21 puntos y alcanzó 478 yardas totales, y llegó a 6-3. Drake Maye lanzó tres touchdowns, pero también tres intercepciones. Nueva Inglaterra (5-4) recibió la mayor cantidad de puntos en la historia del Gillette Stadium.

Texanos 44, Cargadores 22: Stroud, con malestar y cinco pases de touchdown