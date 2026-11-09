Semana 9 de la NFL: los Bengalíes brillan en Madrid y los Empacadores arrasan
Publicado el 09/11/2026 a las 06:15
La Semana 9 de la NFL tuvo de todo, y empezó en España. Los Bengalíes de Cincinnati vencieron 34-17 a los Halcones de Atlanta en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el partido internacional de la semana. El jueves 5 de noviembre, además, los Jaguares ya habían ganado 33-10 en Baltimore. ¿Quieres saber qué más pasó? Vamos por partes.
Bengalíes 34, Halcones 17: fiesta en el Bernabéu
Joe Burrow completó 24 de 29 pases para 271 yardas y tres touchdowns, y además anotó uno por tierra. Ja’Marr Chase terminó con 10 recepciones, 155 yardas y un touchdown de 47 yardas en el primer cuarto, tras una primera mitad récord personal para él (ocho recepciones, 142 yardas). Tee Higgins sumó dos touchdowns. Después de su anotación, Chase y Higgins celebraron imitando una corrida de toros. Cincinnati (6-2) hilvanó su cuarta victoria seguida y llegó a 30 puntos o más por cuarto partido consecutivo, algo que no lograba desde 1997. Fue además su primer triunfo en un partido internacional. Atlanta (3-6) sumó su segunda derrota al hilo, aunque Bijan Robinson corrió para 100 yardas y un touchdown. Asistieron 78.660 personas.
Osos 27, Bucaneros 24: Sunday Night Football de infarto
Caleb Williams lanzó cuatro intercepciones, su máximo personal, y aun así ganó. Su pase de 38 yardas al ala cerrada Colston Loveland preparó el gol de campo de 38 yardas de Cairo Santos cuando se acababa el tiempo. Chicago (7-2) cometió cinco pérdidas de balón, pero llegó a su cuarta victoria consecutiva. Bucky Irving anotó dos touchdowns y corrió para 97 yardas, y Baker Mayfield empató 24-24 con una carrera de conversión de dos puntos. Tampa Bay quedó 3-6.
Gigantes 19-11 en Filadelfia: por fin, después de 13 años
Los Gigantes ganaron en el campo de las Águilas por primera vez desde el 27 de octubre de 2013. Dominic Zvada pateó cuatro goles de campo. J.J. McCarthy salió un rato por una lesión de cadera y Jameis Winston entró y lanzó un pase de 5 yardas a Isaiah Likely que puso arriba a Nueva York 13-8. McCarthy regresó y completó 12 de 19 para 127 yardas. Arvell Reese sumó tres capturas. Nueva York (5-2-1) es el único equipo de la NFC Este con marca ganadora. Filadelfia (2-7) perdió por séptima vez seguida, su peor racha desde 2012.
Empacadores 45, Patriotas 27: noche redonda de Jordan Love
Love lanzó para 372 yardas y tres touchdowns, y corrió para otro. Christian Watson tuvo siete recepciones y 171 yardas, y Matthew Golden sumó 10 y 164 yardas, ambos con touchdown. Es la primera vez desde 1942 que dos compañeros de Green Bay pasan de 150 yardas y anotan en el mismo partido. El equipo convirtió cuatro pérdidas de balón en 21 puntos y alcanzó 478 yardas totales, y llegó a 6-3. Drake Maye lanzó tres touchdowns, pero también tres intercepciones. Nueva Inglaterra (5-4) recibió la mayor cantidad de puntos en la historia del Gillette Stadium.
Texanos 44, Cargadores 22: Stroud, con malestar y cinco pases de touchdown
C.J. Stroud se sintió mal toda la semana, y aun así completó 21 de 35 pases para 384 yardas y cinco touchdowns, incluidos dos de 63 yardas para Tank Dell y Kayshon Boutte. Boutte terminó con 125 yardas y dos anotaciones. Houston (3-5) ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos. Los Cargadores (0-8) rompieron una sequía de 37 series ofensivas sin touchdown con un pase de 58 yardas de Justin Herbert a Quentin Johnston, pero igualaron su récord de 11 derrotas seguidas. Herbert fue capturado ocho veces.
Jefes 35, Jets 12: Kenneth Walker pone el motor
Kenneth Walker III anotó tres touchdowns, dos por pase y uno por tierra, y sumó 143 yardas entre carrera y recepción. Patrick Mahomes salió dolorido del codo tras una captura de David Bailey, pero volvió y lanzó para 242 yardas y dos touchdowns. Con eso, Kansas City (6-2) cortó su racha de dos derrotas. Mahomes y Travis Kelce llegaron a 9.365 yardas juntos, la mayor cifra de la historia entre mariscal de campo y ala cerrada. Los Jets (2-7) solo hicieron goles de campo y terminaron con 229 yardas de ofensiva.
49ers 38, Raiders 17: cinco robos de balón en la segunda mitad
Jaden Dugger devolvió 35 yardas una intercepción para touchdown en la primera jugada del tercer cuarto, y después llegaron cuatro robos de balón más. Brock Purdy lanzó dos touchdowns y corrió para otro, y se convirtió en el décimo mariscal de campo desde la fusión con 100 pases de touchdown en sus primeros 57 partidos. Jordan Watkins, con 86 yardas y un touchdown, aprovechó la ausencia de Mike Evans. San Francisco (7-1) sigue arriba en la NFC. Kirk Cousins lanzó tres intercepciones por los Raiders (4-5), que recibieron 30 puntos o más por sexta semana seguida.
Vaqueros 27, Potros 23: Dallas evita otro colapso
Dak Prescott lanzó para 335 yardas y dos touchdowns, y CeeDee Lamb atrapó 10 pases para 195 yardas. Con Dallas abajo 23-20, Prescott conectó un pase de 46 yardas a Ryan Flournoy, y Javonte Williams anotó por tierra con 1:08 en el reloj. Caleb Downs interceptó a Daniel Jones con 35 segundos restantes. Los Vaqueros (4-5) superaron en yardas a Indianápolis 508 a 271, pero recibieron 14 penalizaciones. Los Potros perdieron su quinto partido seguido. La semana anterior, Dallas había perdido en tiempo extra ante Arizona tras ir ganando por 14.
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Todos los resultados de la Semana 9
- Jaguares 33, Cuervos 10 (jueves 5)
- Bengalíes 34, Halcones 17 (Madrid)
- Vaqueros 27, Potros 23
- Jets 12, Jefes 35
- Leones 19, Delfines 9
- Cafés 22, Santos 23
- Gigantes 19, Águilas 11
- Carneros 20, Comandantes 13
- Broncos 26, Panteras 21
- Texanos 44, Cargadores 22
- Empacadores 45, Patriotas 27
- Raiders 17, 49ers 38
- Cardenales 3, Seahawks 17
- Bucaneros 24, Osos 27
Descansaron: Acereros y Titanes.
Lo que viene
La Semana 9 se completa el lunes 9 de noviembre con los Bills de Buffalo en casa de los Vikingos de Minnesota, en Monday Night Football, a las 8:15 p.m. ET.
Fuentes
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: posiciones de la NFL
- MundoNow Estadísticas (Datafactory)