Lionel Messi anotó dos goles en cuatro minutos y el Inter Miami CF venció 3-1 al Atlanta United el sábado 17 de octubre en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. En esa misma jornada de la MLS, Orlando City goleó 4-1 al D.C. United y New York City FC empató 1-1 con LAFC.

Messi y Berterame lideran la victoria de Inter Miami

El partido estuvo sin goles hasta el final del primer tiempo. En el minuto 45, Germán Berterame abrió el marcador con un cabezazo desde muy cerca, tras asistencia de Luis Suárez. Fue su noveno gol en sus primeros 26 partidos en la MLS.

Ya en el complemento, Messi definió con la zurda desde el centro del área en el minuto 56, con pase de Berterame. Cuatro minutos después, en el 60, volvió a marcar con la zurda tras un contraataque, esta vez con asistencia de Suárez, para el 3-0.

Atlanta United descontó en el minuto 89, cuando Fafà Picault convirtió un penal. Con ese tanto, el arquero Dayne St. Clair perdió la portería en cero. Terminó con dos atajadas, igual que Lucas Hoyos en el arco local.

Las cifras de Messi

Con sus goles 24 y 25 de la temporada, Messi lidera la liga en anotaciones.

Llegó a 15 asistencias y empató en la cima con Son Heung-min, de LAFC. Es el primer jugador en la historia de la liga con al menos 15 pases de gol en tres temporadas seguidas.

Es, junto con Josef Martínez, uno de los dos únicos jugadores que han marcado al menos 25 goles en una temporada regular en dos ocasiones. La temporada pasada ganó la Bota de Oro con 29 tantos.

Suma 40 participaciones en gol, a nueve del récord de Carlos Vela, establecido en 2019 con LAFC. Le quedan cuatro partidos para superarlo.

Fue el jugador con más remates de Inter Miami, con cinco.

Suárez registró su undécima asistencia de la campaña, la mejor marca de su carrera. Berterame suma ocho pases de gol. Micael lideró al equipo en pases precisos, con 83, y Gonzalo Luján en intervenciones defensivas, con 12.

Griezmann guía la goleada de Orlando City

En el Inter&Co Stadium de Orlando, Antoine Griezmann marcó dos goles y dio una asistencia en el 4-1 sobre D.C. United. Abrió el marcador en el minuto 15, con asistencia de Martín Ojeda, y Ojeda amplió la ventaja en el 22 con pase de Griezmann.