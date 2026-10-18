Messi anota doblete en triunfo de Inter Miami; Orlando City golea 4-1
Publicado el 18/10/2026 a las 11:04
Lionel Messi anotó dos goles en cuatro minutos y el Inter Miami CF venció 3-1 al Atlanta United el sábado 17 de octubre en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. En esa misma jornada de la MLS, Orlando City goleó 4-1 al D.C. United y New York City FC empató 1-1 con LAFC.
Messi y Berterame lideran la victoria de Inter Miami
El partido estuvo sin goles hasta el final del primer tiempo. En el minuto 45, Germán Berterame abrió el marcador con un cabezazo desde muy cerca, tras asistencia de Luis Suárez. Fue su noveno gol en sus primeros 26 partidos en la MLS.
Ya en el complemento, Messi definió con la zurda desde el centro del área en el minuto 56, con pase de Berterame. Cuatro minutos después, en el 60, volvió a marcar con la zurda tras un contraataque, esta vez con asistencia de Suárez, para el 3-0.
Atlanta United descontó en el minuto 89, cuando Fafà Picault convirtió un penal. Con ese tanto, el arquero Dayne St. Clair perdió la portería en cero. Terminó con dos atajadas, igual que Lucas Hoyos en el arco local.
Las cifras de Messi
- Con sus goles 24 y 25 de la temporada, Messi lidera la liga en anotaciones.
- Llegó a 15 asistencias y empató en la cima con Son Heung-min, de LAFC. Es el primer jugador en la historia de la liga con al menos 15 pases de gol en tres temporadas seguidas.
- Es, junto con Josef Martínez, uno de los dos únicos jugadores que han marcado al menos 25 goles en una temporada regular en dos ocasiones. La temporada pasada ganó la Bota de Oro con 29 tantos.
- Suma 40 participaciones en gol, a nueve del récord de Carlos Vela, establecido en 2019 con LAFC. Le quedan cuatro partidos para superarlo.
- Fue el jugador con más remates de Inter Miami, con cinco.
Suárez registró su undécima asistencia de la campaña, la mejor marca de su carrera. Berterame suma ocho pases de gol. Micael lideró al equipo en pases precisos, con 83, y Gonzalo Luján en intervenciones defensivas, con 12.
Griezmann guía la goleada de Orlando City
En el Inter&Co Stadium de Orlando, Antoine Griezmann marcó dos goles y dio una asistencia en el 4-1 sobre D.C. United. Abrió el marcador en el minuto 15, con asistencia de Martín Ojeda, y Ojeda amplió la ventaja en el 22 con pase de Griezmann.
Tai Baribo recortó de penal en el 45+2, pero Griezmann devolvió la ventaja de dos goles en el minuto 50. Marco Pasalic cerró la cuenta en el 90+5, tras pase de Justin Ellis en un contraataque.
Griezmann suma 12 goles y siete asistencias en 14 partidos en la MLS. Es el primer jugador en la historia de la liga con una participación en gol en 12 de sus primeros 14 partidos. Maxime Crépeau tuvo tres atajadas por Orlando, igual que Sean Johnson por D.C. Baribo fue el jugador con más remates del partido, con siete.
NYCFC y LAFC se reparten los puntos
En el Citi Field de Nueva York, New York City FC y LAFC empataron 1-1. Leo Walta puso arriba a los visitantes con un tiro libre al ángulo en el minuto 45+1. Andrés Perea igualó en el 59 con un cabezazo, tras un centro de Nicolás Fernández Mercau después de un tiro de esquina.
Los arqueros Matt Freese (NYCFC) y Hugo Lloris (LAFC) tuvieron dos atajadas cada uno. James Sands lideró el partido en pases precisos, con 115, y Aaron Long en intervenciones defensivas, con 16.
Lo que viene
D.C. United visitará al Cincinnati el miércoles 21 de octubre. Orlando City recibirá a New York City FC el sábado 24 de octubre.