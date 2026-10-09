Los Bucaneros de Tampa Bay consiguieron su primera victoria de la temporada al vencer 24-16 a los Vaqueros de Dallas en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en el juego del jueves 8 de octubre a las 8:15 p. m. ET. Con el triunfo, Tampa Bay mejora a 1-4, mientras que Dallas cae a 2-3 en un partido que presenció una asistencia de 92,351 aficionados.

Irving y el juego terrestre marcan la diferencia

El corredor Bucky Irving fue la gran figura del encuentro: acumuló 165 yardas en 21 acarreos, con un promedio de 7.9 yardas por intento, y anotó dos touchdowns. Además de su anotación por tierra de 1 yarda, atrapó un pase de 5 yardas para touchdown de Jalon Daniels. El equipo sumó 241 yardas por tierra.

La jugada que inclinó el partido llegó en la primera jugada de la segunda mitad. Irving avanzó 72 yardas en una carrera que fue la primera de las dos jugadas de un avance de 86 yardas que duró exactamente un minuto. Esa serie terminó con un acarreo de 14 yardas de Emeka Egbuka para el 14-10, ventaja que Tampa Bay ya no soltó.

Daniels, sin pérdidas de balón

El quarterback novato Jalon Daniels, no seleccionado en el draft, hizo su segunda apertura como suplente de Baker Mayfield, quien tiene un pulgar dislocado en su mano de lanzar y se espera que se pierda al menos un partido más. Daniels completó 19 de 25 pases para 189 yardas y un touchdown, sin entregar el balón. En su debut había lanzado tres intercepciones en la derrota 17-14 ante los Empacadores de Green Bay.

Tez Johnson tuvo una sola recepción, pero fue de 64 yardas y condujo al acarreo de 1 yarda de Irving para el 21-10. Más tarde, un fumble de KaVontae Turpin en la patada de salida derivó en un gol de campo de Chase McLaughlin, de 41 yardas, para el 24-10. Antes, Tampa Bay había convertido un tercer intento y 21 yardas desde la yarda 48 de Dallas, con un pase de 21 yardas de Daniels a Egbuka.

Dallas, irregular y con errores

Los Vaqueros se habían puesto al frente primero con un acarreo de 1 yarda de Javonte Williams, y se fueron al descanso arriba 10-7 tras un gol de campo de 41 yardas de Brandon Aubrey. Pero la ofensiva se desinfló en la segunda mitad.

Dak Prescott terminó con 24 de 42 pases para 316 yardas, un touchdown y dos intercepciones. Fueron sus primeras intercepciones desde el partido inaugural. En el último cuarto encabezó un avance de 99 yardas que culminó con un pase de touchdown a George Pickens, aunque la conversión de dos puntos falló y el marcador quedó 24-16. La segunda intercepción de Prescott, tras un pase desviado, ayudó a sellar la victoria de Tampa Bay en los últimos dos minutos.