El Manchester City venció 3-0 al Liverpool en Anfield el domingo 11 de octubre y mantuvo su paso perfecto en la Premier League, con seis victorias en seis partidos. Los tres goles llegaron en la segunda parte, tras la expulsión de Ryan Gravenberch. Fue el partido más destacado de un fin de semana con goleadas en Londres, Sevilla y Leipzig. Aquí tienes el repaso por liga.

Premier League

El City no tuvo un tiro a puerta hasta el minuto 35, y el Liverpool dominó el primer tiempo con mucha intensidad. Todo cambió en el 62', cuando Gravenberch vio su segunda amarilla por una falta sobre Jérémy Doku. Tres minutos después, Erling Haaland abrió el marcador con un zurdazo desde el centro del área.

68': Doku, que había entrado al campo en el minuto 56, anotó el 2-0 con un disparo al ángulo superior derecho tras pase de Elliot Anderson.

Doku, que había entrado al campo en el minuto 56, anotó el 2-0 con un disparo al ángulo superior derecho tras pase de Elliot Anderson. 78': Rayan Cherki marcó el 3-0 a corta distancia, con asistencia de cabeza de Josko Gvardiol.

Rayan Cherki marcó el 3-0 a corta distancia, con asistencia de cabeza de Josko Gvardiol. Gianluigi Donnarumma sumó seis atajadas. Cherki fue el jugador con más disparos del City, con cinco, y Alexis Mac Allister encabezó al Liverpool con cuatro.

Según la AP, son las primeras victorias ligueras consecutivas del City en Anfield desde enero de 1953. Fue además el primer partido del equipo tras el fallo de una comisión independiente que lo halló culpable de infringir las normas financieras de la liga; el club apeló. La derrota fue la primera de Andoni Iraola como entrenador del Liverpool, que suma dos victorias, tres empates y una derrota y jugó sin Alexander Isak ni Cody Gakpo. Dominik Szoboszlai se perdió el partido por un problema muscular en el muslo.

En Stamford Bridge, el Chelsea goleó 5-1 al Bournemouth el sábado 10 de octubre. Jordan Henderson marcó a los 2 minutos y asistió a Morgan Rogers en el 2-0 del minuto 3. João Pedro anotó en el 46' y el 67', Evanilson descontó en el 51' tras un córner y Henderson cerró la cuenta con un tiro libre en el 70'. Con 36 años, Henderson firmó así un doblete. El Chelsea suma tres victorias, un empate y dos derrotas; el Bournemouth sigue sin ganar.

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El Real Betis venció 5-2 al Osasuna en La Cartuja, ante 65,484 espectadores. Isco anotó de penal en el minuto 10 y volvió a marcar en el 67'. Abde Ezzalzouli puso el 2-0 en el 31' y Ante Budimir, en contra, el 3-0 en el 48'. El propio Budimir descontó tres minutos después, tras revisión del VAR, y Raúl García recortó en el 56'. José Antonio Morante cerró el 5-2 en el 90'+6'. Isco lideró el partido con seis disparos y el Betis suma seis victorias, un empate y una derrota.

El sábado, el Barcelona había vencido 3-0 al Getafe y el Real Madrid, 1-0 al Villarreal, partidos ya cubiertos por MundoNow.

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