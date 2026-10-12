Manchester City golea 3-0 al Liverpool en Anfield; Chelsea y Leipzig también arrasan
Publicado el 12/10/2026 a las 06:32
El Manchester City venció 3-0 al Liverpool en Anfield el domingo 11 de octubre y mantuvo su paso perfecto en la Premier League, con seis victorias en seis partidos. Los tres goles llegaron en la segunda parte, tras la expulsión de Ryan Gravenberch. Fue el partido más destacado de un fin de semana con goleadas en Londres, Sevilla y Leipzig. Aquí tienes el repaso por liga.
Premier League
El City no tuvo un tiro a puerta hasta el minuto 35, y el Liverpool dominó el primer tiempo con mucha intensidad. Todo cambió en el 62', cuando Gravenberch vio su segunda amarilla por una falta sobre Jérémy Doku. Tres minutos después, Erling Haaland abrió el marcador con un zurdazo desde el centro del área.
- 68': Doku, que había entrado al campo en el minuto 56, anotó el 2-0 con un disparo al ángulo superior derecho tras pase de Elliot Anderson.
- 78': Rayan Cherki marcó el 3-0 a corta distancia, con asistencia de cabeza de Josko Gvardiol.
- Gianluigi Donnarumma sumó seis atajadas. Cherki fue el jugador con más disparos del City, con cinco, y Alexis Mac Allister encabezó al Liverpool con cuatro.
Según la AP, son las primeras victorias ligueras consecutivas del City en Anfield desde enero de 1953. Fue además el primer partido del equipo tras el fallo de una comisión independiente que lo halló culpable de infringir las normas financieras de la liga; el club apeló. La derrota fue la primera de Andoni Iraola como entrenador del Liverpool, que suma dos victorias, tres empates y una derrota y jugó sin Alexander Isak ni Cody Gakpo. Dominik Szoboszlai se perdió el partido por un problema muscular en el muslo.
En Stamford Bridge, el Chelsea goleó 5-1 al Bournemouth el sábado 10 de octubre. Jordan Henderson marcó a los 2 minutos y asistió a Morgan Rogers en el 2-0 del minuto 3. João Pedro anotó en el 46' y el 67', Evanilson descontó en el 51' tras un córner y Henderson cerró la cuenta con un tiro libre en el 70'. Con 36 años, Henderson firmó así un doblete. El Chelsea suma tres victorias, un empate y dos derrotas; el Bournemouth sigue sin ganar.
LaLiga
El Real Betis venció 5-2 al Osasuna en La Cartuja, ante 65,484 espectadores. Isco anotó de penal en el minuto 10 y volvió a marcar en el 67'. Abde Ezzalzouli puso el 2-0 en el 31' y Ante Budimir, en contra, el 3-0 en el 48'. El propio Budimir descontó tres minutos después, tras revisión del VAR, y Raúl García recortó en el 56'. José Antonio Morante cerró el 5-2 en el 90'+6'. Isco lideró el partido con seis disparos y el Betis suma seis victorias, un empate y una derrota.
El sábado, el Barcelona había vencido 3-0 al Getafe y el Real Madrid, 1-0 al Villarreal, partidos ya cubiertos por MundoNow.
Bundesliga
El RB Leipzig goleó 6-0 al Eintracht Frankfurt. Ezechiel Banzuzi marcó en el minuto 1 y Christopher Nkunku firmó un triplete (5', 41' y 44'). Antonio Nusa anotó el quinto en el 54' y Tidiam Gomis cerró en el 89'. Nkunku remató seis veces.
En Augsburgo, el Bayern empató 2-2 tras recibir el gol más rápido en la historia de la Bundesliga: Robin Fellhauer anotó a los nueve segundos, después de un error de Manuel Neuer. Ismael Saibari igualó en el 55', Rodrigo Ribeiro volvió a adelantar al Augsburgo en el 64' y Nathaniel Brown empató en el 80', en su primer gol con el club. Harry Kane asistió en los dos tantos del Bayern y tuvo ocho disparos. El Bayern quedó a dos puntos del Dortmund, que empató 2-2 con el Werder Bremen el viernes.
Serie A
Cagliari y Juventus empataron 1-1. Daniel Maldini puso arriba al local en el minuto 20 y Randal Kolo Muani igualó de cabeza en el 81', con centro de Kerim Alajbegovic. Elia Caprile hizo nueve atajadas para el Cagliari.
Sassuolo y Milan también igualaron 1-1. Adrien Rabiot abrió el marcador en el 63', con pase de Luka Modric, y Cas Odenthal empató cinco minutos después tras un córner. El Milan sigue invicto, con tres victorias y tres empates, y ocupa el quinto lugar. El sábado, el Inter ganó 3-0 al Parma y el Napoli, 3-0 al Frosinone.
Ligue 1
El Paris Saint-Germain ganó 3-1 al Le Mans y sumó su tercera victoria liguera consecutiva. Beraldo abrió de penal en el minuto 19, Louis Mafouta empató en el 54' tras revisión del VAR, Khvicha Kvaratskhelia puso el 2-1 en el 61' y Maghnes Akliouche anotó el 3-1 en el 68', su primer gol con el club. En el descuento, Nicolas Kocik atajó un penal a Désiré Doué. El PSG visitará al Manchester City en la Champions League el miércoles 14 de octubre.
Liga MX
Pumas y Cruz Azul empataron 3-3 el domingo en el Estadio Olímpico Universitario, en un partido de idas y vueltas. Juninho (10') y César Huerta (16') pusieron el 2-0 para los universitarios, pero Huerta fue expulsado por doble amarilla en el 37'. Agustín Palavecino descontó en el 45'+3', Robert Morales hizo el 3-1 en el 49', Andrés Montaño anotó en el 64' y Christian Ebere igualó en el 85'. Pumas suma tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas; Cruz Azul, cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas. El sábado, América y Monterrey habían empatado 1-1, igual que Atlas y Chivas, partidos ya cubiertos.
Todos los resultados
Premier League
- Arsenal 2-1 Leeds
- Aston Villa 2-2 Brentford
- Chelsea 5-1 Bournemouth
- Ipswich 2-1 Fulham
- Sunderland 0-2 Brighton
- Manchester United 1-1 Tottenham
- Crystal Palace 3-1 Nottingham Forest
- Hull City 2-2 Everton
- Liverpool 0-3 Manchester City
LaLiga
- Málaga 1-1 Espanyol
- Rayo Vallecano-Athletic Club: suspendido
- Alavés 1-2 Atlético de Madrid
- Barcelona 3-0 Getafe
- Real Madrid 1-0 Villarreal
- Elche 0-0 Celta
- Real Sociedad 3-2 Deportivo
- Betis 5-2 Osasuna
- Racing de Santander 2-2 Valencia
Serie A
- Genoa 2-1 Fiorentina
- Inter 3-0 Parma
- Napoli 3-0 Frosinone
- Como 0-0 Roma
- Lazio 3-1 Monza
- Lecce 1-2 Bologna
- Sassuolo 1-1 Milan
- Cagliari 1-1 Juventus
Bundesliga
- Dortmund 2-2 Werder Bremen
- Union Berlin 1-0 Elversberg
- Augsburgo 2-2 Bayern
- Mainz 3-4 Leverkusen
- Paderborn 0-2 Stuttgart
- Hoffenheim 2-3 Hamburgo
- Leipzig 6-0 Frankfurt
- Colonia 2-1 Mönchengladbach
- Friburgo 2-1 Schalke
Ligue 1
- Lens 2-1 Lyon
- Lille 1-0 Le Havre
- Mónaco 2-2 Toulouse
- Brest 5-1 Angers
- Lorient 1-0 Paris FC
- PSG 3-1 Le Mans
- Niza 2-1 Estrasburgo
- Rennes 4-1 Auxerre
- Troyes 0-2 Marsella
Liga MX
- Puebla 1-1 León
- Tigres 3-2 Toluca
- Juárez 1-1 Tijuana
- Querétaro 2-0 Atlante
- Atlas 1-1 Guadalajara
- América 1-1 Monterrey
- San Luis 1-2 Santos
- Pachuca 3-3 Necaxa
- Pumas 3-3 Cruz Azul
Fuentes
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
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- MundoNow Estadísticas (Datafactory)