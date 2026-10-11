América y Monterrey empataron 1-1 el sábado 10 de octubre en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, y las Águilas siguen en la cima del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX con 21 puntos. Horas antes, Atlas y Guadalajara también igualaron 1-1 en el Clásico Tapatío.

América 1-1 Monterrey

Rayados se adelantó en el minuto 18 con una volea de Diego Rossi, tras un centro de Orbelín Pineda. América empató en el tiempo agregado del primer tiempo (45+4'): Santiago Bueno remató muy de cerca después de un tiro de esquina.

En el segundo tiempo, el portero de Monterrey Esteban Andrada sostuvo el empate con cinco atajadas, y Brian Rodríguez fue el jugador con más disparos del América (5). En el minuto 87, Miguel Borja, del América, fue expulsado por conducta violenta.

Con el punto, las Águilas suman 21 unidades (6 victorias, 3 empates y 1 derrota) y se mantienen como líderes, un punto por delante de Toluca y Querétaro. Monterrey llegó a 16 puntos (4-4-2).

Atlas 1-1 Guadalajara: el Clásico Tapatío

En el Estadio Jalisco, Kevin Zenón abrió el marcador para Atlas en el minuto 52 con un zurdazo al ángulo, a pase de Paulo Ramírez. Chivas tuvo el empate en el 76, pero el portero rojinegro Camilo Vargas le detuvo un penal a Ángel Sepúlveda.

Sepúlveda se reivindicó en el minuto 86: recibió de Brian Gutiérrez y definió con la izquierda para el 1-1. Ya en el tiempo agregado (90+8'), Kevin Castañeda, de Guadalajara, se fue expulsado por doble amarilla.

Chivas quedó cuarto con 19 puntos y Atlas sexto con 18, según la tabla de ESPN.

Así va la tabla