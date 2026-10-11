El Real Madrid le ganó 1-0 al Villarreal el sábado 10 de octubre en el Santiago Bernabéu, pese a jugar los últimos minutos con 10 por la expulsión de Vinícius Júnior. Horas antes, el Barcelona goleó 3-0 al Getafe y sigue con paso perfecto al frente de LaLiga.

Real Madrid 1-0 Villarreal

El único gol llegó en el minuto 62: el uruguayo Federico Valverde filtró un pase y Yan Diomande definió cruzado, abajo, para su primer gol con el club. El tanto se anuló al principio por fuera de lugar, pero el VAR lo validó.

En el minuto 72, Vinícius pareció marcar el 2-0 tras una contra de Jude Bellingham. El VAR revisó la jugada, anuló el gol porque el brasileño le había jalado el pelo a Nathan Saliba en medio campo y el árbitro lo expulsó por conducta violenta.

Thibaut Courtois hizo cuatro atajadas para sostener el triunfo. Antes del gol, Kylian Mbappé había pegado un disparo en el poste a los siete minutos. Con la victoria, el equipo de José Mourinho llegó a 18 puntos, tercero de la tabla.

Barcelona 3-0 Getafe

En el Spotify Camp Nou, Anthony Gordon anotó su primer gol con el Barcelona en el minuto 2, con un disparo desde fuera del área que se desvió. Gabriel Jesus hizo el 2-0 a los 30 minutos tras un error del Getafe en la salida, y Jules Koundé cerró la cuenta en el 73, a centro de Lamine Yamal tras un tiro de esquina; el VAR confirmó el gol.

El equipo de Hansi Flick ganó sus primeros ocho partidos de liga y suma 24 puntos, con 27 goles de diferencia.

Así va la tabla