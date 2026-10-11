El Inter Miami goleó 4-0 a D.C. United el sábado 10 de octubre en el Nu Stadium con dos goles de Lionel Messi y dos de Luis Suárez. Messi llegó a 23 goles en la temporada de la MLS, la mayor cifra de la liga, según AP.

La victoria cortó una racha de cinco partidos sin ganar del Inter Miami (cuatro empates y una derrota). Fue su primer triunfo desde el 7-1 a CF Montréal del 29 de agosto, y el primero en liga del nuevo técnico, Cristian "Kily" González, que llegó el 16 de septiembre.

Suárez abrió el camino

El uruguayo anotó a los 3 minutos, con un zurdazo dentro del área tras un pase de cabeza de Germán Berterame. En el minuto 39 repitió: el portero Sean Johnson desvió un disparo de Messi, Berterame recuperó y se la dejó de cabeza a Suárez, que empujó la pelota desde muy cerca. Berterame terminó con dos asistencias.

El doblete de Messi

Al minuto 47, Suárez mandó un centro cerca del área chica y Messi definió junto al poste derecho para el 3-0. En el 60, el argentino recibió de Rodrigo De Paul, se metió al área entre dos defensores y venció a Johnson para el 4-0.

Messi jugó los 90 minutos cuatro días después de su partido de despedida con la selección argentina, que cerró 21 años de carrera internacional. Fue el jugador con más disparos del partido (8). Johnson hizo cinco atajadas para D.C. United, que suma cinco partidos sin ganar.

Lo que viene

Inter Miami recibe al New York City FC el miércoles 14 de octubre por la noche. Ese mismo día, D.C. United visita a los New York Red Bulls.

Fuentes