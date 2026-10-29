El accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Toledo, España, dejó un saldo preliminar de 68 muertos y 50 heridos, según la información proporcionada por las autoridades.

El ministro de Transporte, Óscar Puente, atribuyó el choque entre un tren Ave de Renfe y un Iryo a una autorización del centro de control ferroviario, emitida después de una falla de seguridad.

Por qué importa: La investigación apunta a decisiones operativas que podrían haber comprometido la seguridad de cientos de pasajeros, mientras las autoridades buscan establecer responsabilidades.

- El dato: 68 muertos, 50 heridos.

- El proceso: Investigan autorización para avanzar.

- Qué pueden hacer: Consultar información ferroviaria oficial.

¿Qué provocó el choque de trenes en Toledo?

Simulación de posible choque del accidente de trenes de Toledo. https://t.co/DteYUND82h — Alexandra🫶🫶 (@AlexxRM82) October 28, 2026

De acuerdo con la explicación de Puente, el sistema de seguridad LZB dejó de funcionar alrededor de las 8:30 de la mañana, hora local, provocando la detención de varios trenes.

Seis minutos después, el centro de control de Adif autorizó que un Ave reanudara su recorrido, pese a que otro convoy permanecía detenido cerca de la estación de Urda.

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La autorización se habría emitido sin establecer una restricción de velocidad, circunstancia que el ministro identificó como el factor determinante del accidente.

A las 8:53 de la mañana, tras recorrer aproximadamente 25 kilómetros, el Ave impactó contra el Iryo que continuaba inmovilizado sobre la vía.