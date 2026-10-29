Accidente de tren en Toledo: así ocurrió la tragedia en España
Publicado el 28/10/2026 a las 23:00
El accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Toledo, España, dejó un saldo preliminar de 68 muertos y 50 heridos, según la información proporcionada por las autoridades.
El ministro de Transporte, Óscar Puente, atribuyó el choque entre un tren Ave de Renfe y un Iryo a una autorización del centro de control ferroviario, emitida después de una falla de seguridad.
Por qué importa: La investigación apunta a decisiones operativas que podrían haber comprometido la seguridad de cientos de pasajeros, mientras las autoridades buscan establecer responsabilidades.
- El dato: 68 muertos, 50 heridos.
- El proceso: Investigan autorización para avanzar.
- Qué pueden hacer: Consultar información ferroviaria oficial.
¿Qué provocó el choque de trenes en Toledo?
Simulación de posible choque del accidente de trenes de Toledo. https://t.co/DteYUND82h
— Alexandra🫶🫶 (@AlexxRM82) October 28, 2026
De acuerdo con la explicación de Puente, el sistema de seguridad LZB dejó de funcionar alrededor de las 8:30 de la mañana, hora local, provocando la detención de varios trenes.
Seis minutos después, el centro de control de Adif autorizó que un Ave reanudara su recorrido, pese a que otro convoy permanecía detenido cerca de la estación de Urda.
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La autorización se habría emitido sin establecer una restricción de velocidad, circunstancia que el ministro identificó como el factor determinante del accidente.
A las 8:53 de la mañana, tras recorrer aproximadamente 25 kilómetros, el Ave impactó contra el Iryo que continuaba inmovilizado sobre la vía.
Accidente ferroviario en España: investigan al centro de control
Los audios de las conversaciones del Centro de Control señalan otro FALLO: no parecen conscientes de estar gestionando una emergencia.
Esa es mi impresión.
Los sonidos son combinación de desorden y calma injustificada.
Hay órdenes erróneas. Pero es peor que eso: el procedimiento sorprende por manual y humano. Me puedo equivocar. Pero es chocante.
Al caer el LZB, y con trenes que (parece) todavía no han alcanzado ninguna señal lateral que los proteja, uno pensaría en máxima precaución, garantías, baja velocidad. Pero no se trasluce eso ni de los audios ni de los hechos conocidos.
¿Pueden faltarnos claves? Sí.
Pero la sensación ahora mismo es que falla el LZB, y fallan las órdenes, y falla el sistema en su conjunto cuando pone a tres personas con un manual en un “punto único de fallo”.
— Kiko Llaneras (@kikollan) October 28, 2026
El tren Ave transportaba 378 pasajeros hacia Sevilla, mientras que el Iryo llevaba 174 personas a bordo, entre ellas un bebé.
La Guardia Civil y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) examinan las circunstancias del choque, según información atribuida a EFE.
Los investigadores también interrogan al trabajador encargado de regular el tráfico ferroviario en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla cuando ocurrió la tragedia.
Aunque Puente descartó responsabilidad de los maquinistas, las conclusiones definitivas dependerán de las pruebas técnicas y del resultado de las investigaciones oficiales.
Testimonios revelan la violencia del choque ferroviario[caption id="attachment_1698614" align="alignnone" width="1200"] ¿Qué provocó el choque de trenes en Toledo? Foto Efe[/caption]
El accidente ocurrió en una zona rodeada de olivares, entre Urda y Los Yébenes, donde varios vagones sufrieron daños considerables y quedaron restos esparcidos.
Ignacio Relaño, pasajero del Ave, relató a TVE que el tren se detuvo brevemente, volvió a ponerse en movimiento y posteriormente sufrió el impacto.
El testigo describió una desaceleración repentina y momentos de confusión, cuando las pertenencias de los viajeros salieron despedidas por la fuerza de la colisión.
La ministra de Sanidad, Mónica García, informó que los equipos de emergencia concentraron sus esfuerzos en los vagones más afectados y trasladaron heridos a hospitales cercanos.
Lo que sigue tras el accidente de trenes en España
Las autoridades deberán reconstruir las comunicaciones entre el centro de control y los maquinistas para determinar cómo se autorizó la circulación después de la falla.
También será fundamental establecer por qué no se aplicaron restricciones adicionales y si existían mecanismos capaces de impedir que ambos trenes coincidieran en la misma vía.
Mientras continúan las labores de emergencia, la investigación deberá aclarar las responsabilidades y determinar qué medidas pueden evitar una tragedia similar.
Fuente: ABC, EFE