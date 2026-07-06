México dice adiós al Mundial 2026 en un partidazo ante Inglaterra

El sueño mundialista de México terminó en los Octavos de Final. La Selección Mexicana cayó 3-2 ante Inglaterra en un intenso partido disputado en el Estadio Ciudad de México y quedó eliminada de la Copa del Mundo 2026.

El equipo dirigido por Javier Aguirre llegó al encuentro tras una destacada fase de grupos y cuatro victorias consecutivas, pero no pudo evitar una nueva despedida en la ronda de eliminación directa.

Inglaterra golpeó en dos minutos

México fue superior durante buena parte del primer tiempo y estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de Raúl Jiménez que obligó a una gran intervención del arquero Jordan Pickford.

Sin embargo, Inglaterra cambió el rumbo del partido con dos ataques consecutivos.

Al minuto 36, Jude Bellingham aprovechó un centro de Bukayo Saka para abrir el marcador.

Dos minutos después, un error en la salida mexicana permitió otra jugada que terminó nuevamente con Bellingham enviando el balón al fondo de la red para el 2-0.

El Tri reaccionó