México dice adiós al Mundial 2026 en un partidazo ante Inglaterra
Publicado el05/07/2026 a las 18:15
El sueño mundialista de México terminó en los Octavos de Final. La Selección Mexicana cayó 3-2 ante Inglaterra en un intenso partido disputado en el Estadio Ciudad de México y quedó eliminada de la Copa del Mundo 2026.
El equipo dirigido por Javier Aguirre llegó al encuentro tras una destacada fase de grupos y cuatro victorias consecutivas, pero no pudo evitar una nueva despedida en la ronda de eliminación directa.
Inglaterra golpeó en dos minutos
México fue superior durante buena parte del primer tiempo y estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de Raúl Jiménez que obligó a una gran intervención del arquero Jordan Pickford.
Sin embargo, Inglaterra cambió el rumbo del partido con dos ataques consecutivos.
Al minuto 36, Jude Bellingham aprovechó un centro de Bukayo Saka para abrir el marcador.
Dos minutos después, un error en la salida mexicana permitió otra jugada que terminó nuevamente con Bellingham enviando el balón al fondo de la red para el 2-0.
El Tri reaccionó
Lejos de rendirse, México descontó antes del descanso gracias a un potente disparo de Julián Quiñones al minuto 42.
Raúl Jiménez volvió a generar peligro antes del descanso, pero otra gran intervención de Pickford evitó el empate.
La expulsión que no cambió la historia
En la segunda mitad, Inglaterra se quedó con diez jugadores tras la expulsión de Jarell Quansah, revisada por el VAR.
Pese a la ventaja numérica, México recibió otro golpe cuando Harry Kane convirtió un penal para ampliar la ventaja a 3-1.
El Tri respondió nuevamente. Raúl Jiménez marcó desde los once pasos al minuto 69 para acercar a México y encender la ilusión de una remontada.
Adiós al Mundial
Durante los últimos minutos, México se volcó completamente al ataque y buscó el empate hasta el tiempo agregado, pero la defensa inglesa resistió la presión.
Con el silbatazo final, el conjunto mexicano quedó eliminado y volvió a despedirse en los Octavos de Final de una Copa del Mundo.
A pesar de la eliminación, el equipo de Javier Aguirre dejó buenas sensaciones durante el torneo, aunque nuevamente se quedó corto en el momento decisivo y deberá esperar cuatro años más para intentar romper la barrera de los Octavos de Final.
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