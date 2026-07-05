Oficial: FIFA retrasa el México vs. Inglaterra

La FIFA anunció el retraso del partido de los octavos de final entre México e Inglaterra debido a las condiciones meteorológicas registradas en el Estadio Ciudad de México.

El encuentro, previsto originalmente para comenzar a las 18:00 horas (tiempo del Centro de México), iniciará finalmente a las 19:00 horas, una vez que existan las condiciones adecuadas para disputar el compromiso.

FIFA activa protocolo de seguridad

La decisión fue tomada como medida preventiva ante la tormenta eléctrica y la intensa lluvia que afectaron la zona del estadio.

Como parte del protocolo de seguridad, se pidió a los aficionados resguardarse mientras se evaluaban las condiciones del clima para garantizar la seguridad de jugadores, personal y asistentes.

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