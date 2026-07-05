Oficial: FIFA retrasa el México vs. Inglaterra
Publicado el05/07/2026 a las 14:49
La FIFA anunció el retraso del partido de los octavos de final entre México e Inglaterra debido a las condiciones meteorológicas registradas en el Estadio Ciudad de México.
El encuentro, previsto originalmente para comenzar a las 18:00 horas (tiempo del Centro de México), iniciará finalmente a las 19:00 horas, una vez que existan las condiciones adecuadas para disputar el compromiso.
FIFA activa protocolo de seguridad
La decisión fue tomada como medida preventiva ante la tormenta eléctrica y la intensa lluvia que afectaron la zona del estadio.
Como parte del protocolo de seguridad, se pidió a los aficionados resguardarse mientras se evaluaban las condiciones del clima para garantizar la seguridad de jugadores, personal y asistentes.
Cambia el horario del partido
A través de
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— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 5, 2026
sus canales oficiales, la Selección Mexicana confirmó el ajuste realizado por la FIFA.
El nuevo itinerario quedó establecido de la siguiente manera:
- 18:05 horas: Inicio del calentamiento.
- 19:00 horas: Inicio del partido.
México e Inglaterra esperan por el silbatazo inicial
Con esta modificación, tanto la Selección Mexicana como Inglaterra deberán esperar una hora adicional para disputar el boleto a los cuartos de final del Mundial 2026.
La FIFA continuará monitoreando las condiciones climáticas antes del arranque del encuentro para garantizar que el partido se dispute con todas las medidas de seguridad necesarias.
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