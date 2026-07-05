Confirman muerte de un aficionado tras una pelea en Fan Fest del Mundial

Sueco muere en Copenhague

Pelea durante el Mundial

Sospechoso ya se entregó

Un ciudadano sueco de 32 años murió tras permanecer hospitalizado luego de una pelea ocurrida durante la retransmisión pública de un partido del Mundial de futbol en Copenhague.

Por qué importa: El caso ha generado conmoción en Dinamarca y Suecia al producirse durante un evento deportivo que estaba destinado a ser una celebración pública.

La investigación continúa mientras el principal sospechoso ya se entregó a las autoridades y enfrenta el proceso judicial correspondiente.

Un hombre sueco de 32 años falleció tras resultar gravemente herido en una pelea ocurrida durante una retransmisión pública de un partido del Mundial de futbol en Copenhague.

Sueco muere en Copenhague durante transmisión del Mundial

⚠️Update: Manden, der groft overfaldte en svensk familiefar ved VM-arrangementet på Islands Brygge, er nu i politiets varetægt. Han fremstilles kl 12.30 i et grundlovsforhør i dag. Det oplyser politiet. https://t.co/CiY5HyRr5y pic.twitter.com/tVZ9CgUuVJ — Marie🇩🇰🖤🇩🇰 (@Martiniqueping1) July 3, 2026

La policía de Copenhague confirmó este sábado el fallecimiento mediante un comunicado oficial.

«En relación con el episodio de violencia ocurrido en Islands Brygge el martes por la noche, la víctima ha fallecido en el Rigshospitalet», indicó la corporación.

El incidente ocurrió el martes por la noche en Islands Brygge.

La pelea se registró mientras cientos de personas seguían el encuentro entre Noruega y Costa de Marfil en una pantalla gigante.

El evento deportivo se desarrollaba en un espacio acondicionado a lo largo de los muelles de la capital danesa.

Lo que comenzó como una reunión para disfrutar del Mundial terminó convertido en una investigación por homicidio.