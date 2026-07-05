Confirman muerte de un aficionado tras una pelea en Fan Fest del Mundial
Publicado el05/07/2026 a las 10:11
- Sueco muere en Copenhague
- Pelea durante el Mundial
- Sospechoso ya se entregó
Un ciudadano sueco de 32 años murió tras permanecer hospitalizado luego de una pelea ocurrida durante la retransmisión pública de un partido del Mundial de futbol en Copenhague.
Por qué importa: El caso ha generado conmoción en Dinamarca y Suecia al producirse durante un evento deportivo que estaba destinado a ser una celebración pública.
La investigación continúa mientras el principal sospechoso ya se entregó a las autoridades y enfrenta el proceso judicial correspondiente.
Un hombre sueco de 32 años falleció tras resultar gravemente herido en una pelea ocurrida durante una retransmisión pública de un partido del Mundial de futbol en Copenhague.
Sueco muere en Copenhague durante transmisión del Mundial
⚠️Update:
Manden, der groft overfaldte en svensk familiefar ved VM-arrangementet på Islands Brygge, er nu i politiets varetægt.
Han fremstilles kl 12.30 i et grundlovsforhør i dag.
Det oplyser politiet. https://t.co/CiY5HyRr5y pic.twitter.com/tVZ9CgUuVJ
— Marie🇩🇰🖤🇩🇰 (@Martiniqueping1) July 3, 2026
La policía de Copenhague confirmó este sábado el fallecimiento mediante un comunicado oficial.
«En relación con el episodio de violencia ocurrido en Islands Brygge el martes por la noche, la víctima ha fallecido en el Rigshospitalet», indicó la corporación.
El incidente ocurrió el martes por la noche en Islands Brygge.
La pelea se registró mientras cientos de personas seguían el encuentro entre Noruega y Costa de Marfil en una pantalla gigante.
El evento deportivo se desarrollaba en un espacio acondicionado a lo largo de los muelles de la capital danesa.
Lo que comenzó como una reunión para disfrutar del Mundial terminó convertido en una investigación por homicidio.
Sospechoso se entregó a la policía
Gæt et segment.
“Der var desværre drama af den negative slags på Islands Brygge tirsdag aften, hvor TV 2 viser VM-kampe på storskærm.
En 32-årig svensk mand er således svært tilskadekommen efter en voldsepisode.
Det er så alvorligt, at personens pårørende er underrettet,… pic.twitter.com/0rHut5F44p
— Hr. Møller (@herligemoeller) July 1, 2026
La policía informó que el principal sospechoso es un hombre de 31 años, según La Jornada.
El individuo se presentó voluntariamente ante las autoridades el viernes.
Hasta el momento, la policía no ha revelado nuevos detalles sobre el desarrollo de la investigación.
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De acuerdo con el tabloide danés B.T., el sospechoso fue declarado culpable de intento de asesinato en 2017.
Según ese medio, recibió una condena de siete años de prisión.
B.T. también señaló que el hombre estaría procesado por violación.
Además, actualmente enfrentaría otro proceso judicial relacionado con un delito violento.
Las autoridades no han informado si esos antecedentes forman parte de la investigación por la muerte del ciudadano sueco.
Medios locales reconstruyen la pelea
Según medios daneses, la pelea habría comenzado después de un gol de Noruega que colocó el marcador 2-1.
Las publicaciones indican que el sospechoso y varios de sus acompañantes se enfrentaron con dos aficionados suecos.
La policía no ha confirmado públicamente esa versión de los hechos.
Las circunstancias exactas que provocaron el altercado continúan bajo investigación.
El caso también provocó reacciones entre funcionarios del gobierno danés.
El ministro danés de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, expresó su pesar por lo ocurrido.
En una publicación en X, afirmó sentirse «lleno de tristeza y de rabia porque un joven sueco haya perdido la vida en Copenhague durante lo que debía ser un evento pacífico de la Copa del Mundo».
La muerte del aficionado ha generado impacto debido a que ocurrió durante una actividad pública organizada para seguir un partido del Mundial de futbol, un entorno que estaba pensado para reunir a los aficionados en un ambiente festivo y seguro.
Las autoridades danesas mantienen abierta la investigación para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes en este caso.