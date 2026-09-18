Sheinbaum y Trump aceleran acuerdo comercial: lo que está en juego para México y los hispanos en EE.UU.

Sheinbaum y Trump avanzan

Aranceles siguen bajo negociación

Hispanos atentos al acuerdo

México y Estados Unidos se acercan a un posible acuerdo comercial después de una nueva conversación entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, aunque todavía quedan asuntos por resolver.

La presidenta mexicana confirmó que habló el miércoles con Trump y describió el contacto como positivo, pero advirtió que todavía no existe un acuerdo final que pueda anunciarse.

Sheinbaum explicó que la conversación estuvo concentrada en la negociación comercial y descartó que abordaran seguridad, narcotráfico u otros asuntos que han provocado tensiones bilaterales.

El diálogo adquiere relevancia ante las negociaciones sobre sectores sensibles como automóviles, acero y aluminio, temas que Washington y México ya han colocado formalmente sobre la mesa.

Sheinbaum y Trump avanzan en acuerdo comercial México-EE.UU.

🇲🇽 Claudia Sheinbaum confirmó una llamada con Donald Trump para abordar avances del acuerdo comercial entre México y Estados Unidos. Aún no hay un acuerdo definitivo; México busca reducir aranceles al acero, aluminio y autos. #Sheinbaum #México pic.twitter.com/WEXqV6xkOl — Rotativo de México (@rotativodemex) September 18, 2026

La mandataria aseguró que su Gobierno ha mantenido 22 conversaciones telefónicas con Trump desde enero de 2025, aunque no todas fueron informadas públicamente.

En la llamada participaron funcionarios mexicanos vinculados directamente con la relación económica y diplomática, mientras ambos gobiernos intentan destrabar los puntos pendientes.

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Las conversaciones bilaterales de 2026 han incluido reglas de origen, seguridad económica, agricultura, asuntos laborales y condiciones para industrias estratégicas de América del Norte.

Washington y México acordaron además celebrar en septiembre una cuarta ronda bilateral, después de las negociaciones realizadas previamente en México y Estados Unidos.