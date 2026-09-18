Sheinbaum y Trump aceleran acuerdo comercial: lo que está en juego para México y los hispanos en EE.UU.
Publicado el18/09/2026 a las 18:00
- Sheinbaum y Trump avanzan
- Aranceles siguen bajo negociación
- Hispanos atentos al acuerdo
México y Estados Unidos se acercan a un posible acuerdo comercial después de una nueva conversación entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, aunque todavía quedan asuntos por resolver.
La presidenta mexicana confirmó que habló el miércoles con Trump y describió el contacto como positivo, pero advirtió que todavía no existe un acuerdo final que pueda anunciarse.
Sheinbaum explicó que la conversación estuvo concentrada en la negociación comercial y descartó que abordaran seguridad, narcotráfico u otros asuntos que han provocado tensiones bilaterales.
El diálogo adquiere relevancia ante las negociaciones sobre sectores sensibles como automóviles, acero y aluminio, temas que Washington y México ya han colocado formalmente sobre la mesa.
Sheinbaum y Trump avanzan en acuerdo comercial México-EE.UU.
🇲🇽 Claudia Sheinbaum confirmó una llamada con Donald Trump para abordar avances del acuerdo comercial entre México y Estados Unidos. Aún no hay un acuerdo definitivo; México busca reducir aranceles al acero, aluminio y autos. #Sheinbaum #México pic.twitter.com/WEXqV6xkOl
— Rotativo de México (@rotativodemex) September 18, 2026
La mandataria aseguró que su Gobierno ha mantenido 22 conversaciones telefónicas con Trump desde enero de 2025, aunque no todas fueron informadas públicamente.
En la llamada participaron funcionarios mexicanos vinculados directamente con la relación económica y diplomática, mientras ambos gobiernos intentan destrabar los puntos pendientes.
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Las conversaciones bilaterales de 2026 han incluido reglas de origen, seguridad económica, agricultura, asuntos laborales y condiciones para industrias estratégicas de América del Norte.
Washington y México acordaron además celebrar en septiembre una cuarta ronda bilateral, después de las negociaciones realizadas previamente en México y Estados Unidos.
Aranceles ponen presión sobre el acuerdo
🚨 SHEINBAUM CONFIRMA NUEVA LLAMADA CON TRUMP: «Va avanzando bien» posibilidad de acuerdo con EEUU, dice.
Tras los reportes de @politico sobre una llamada telefónica entre @claudiashein y el mandatario @realDonaldTrump, la presidenta afirmó haber tenido la conversación con su… pic.twitter.com/Jiz9IM3IAw
— Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) September 18, 2026
¿Por qué importa?
Un acuerdo podría reducir incertidumbre para empresas integradas entre México y Estados Unidos, especialmente aquellas vinculadas con manufactura y cadenas regionales.
México sigue entre los principales socios comerciales estadounidenses, por lo que cualquier cambio puede extenderse rápidamente hacia empresas, trabajadores y consumidores.
El dato
- Comercio bilateral: $964,100 millones.
- Autos siguen en negociación.
- Acero y aluminio, claves.
El intercambio de bienes y servicios entre Estados Unidos y México alcanzó unos $964,100 millones durante 2025, según datos publicados por la Oficina del Representante Comercial estadounidense.
El proceso
- Continúan rondas bilaterales.
- Persisten asuntos pendientes.
- Falta un anuncio definitivo.
El sector automotor resulta particularmente sensible porque las reglas del T-MEC vinculan fábricas y proveedores de los tres países mediante requisitos específicos de contenido regional.
¿Qué significa para los hispanos en Estados Unidos?
🇺🇸🇲🇽 La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que habló por teléfono con Donald Trump, con quien conversó del acuerdo comercial.
«Va avanzado bien la posibilidad de un acuerdo con nosotros, México – Estados Unidos», expresó.https://t.co/QDRtvBXnDt pic.twitter.com/ol1KMEfjjS
— El Universal (@El_Universal_Mx) September 18, 2026
Para las familias hispanas, el resultado puede sentirse indirectamente en empleos, precios y disponibilidad de productos vinculados con cadenas de suministro entre ambos países.
Una reducción de las fricciones comerciales podría aportar mayor previsibilidad a compañías estadounidenses que compran componentes o mercancías mexicanas, aunque el efecto dependerá del acuerdo definitivo.
También existe una dimensión laboral: las cadenas entre ambos países abarcan automóviles, electrónica, dispositivos médicos y textiles, sectores con fuerte integración transfronteriza.
Por eso, las consecuencias para trabajadores y consumidores hispanos no pueden determinarse todavía: dependerán de qué ocurra finalmente con aranceles, reglas de origen y manufactura.
¿Qué pueden hacer los consumidores?
- Seguir el anuncio oficial.
- Comparar precios de vehículos.
- Vigilar cambios arancelarios.
- Evitar decisiones por rumores.
Para quienes planean comprar automóvil, materiales para construcción u otros bienes afectados por estas cadenas, conviene distinguir entre la negociación actual y cualquier cambio efectivo de precios.
Los aranceles no necesariamente se trasladan de forma automática o completa al consumidor, porque empresas, importadores y proveedores pueden absorber o redistribuir parte de esos costos.
La integración económica es considerable: México fue el principal origen de las importaciones estadounidenses en 2024 y recibió cientos de miles de millones en exportaciones estadounidenses.
El próximo paso será conocer el contenido del eventual entendimiento. Hasta entonces, la llamada Sheinbaum-Trump representa un avance diplomático, pero no modifica por sí sola las reglas comerciales vigentes.
Fuentes: El País, El Universal.