¡Histórico momento! México reconoce a Palestina como Estado y habla de “genocidio”

México reconoce Estado palestino

Sheinbaum habla de genocidio

Gaza llega al debate ONU

La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó el reconocimiento mexicano al Estado palestino y sostuvo que Israel debe detener lo que calificó como “genocidio” en Gaza.

La mandataria explicó que esa postura será llevada ante la Asamblea General de la ONU por el canciller Juan Ramón de la Fuente, representante de México.

Sheinbaum defendió una solución basada en la coexistencia del Estado de Israel y el Estado palestino, junto con la protección de la población civil.

El posicionamiento coloca nuevamente a México dentro de un debate diplomático internacional marcado por la guerra, la crisis humanitaria y las exigencias de paz.

México reconoce a Palestina como Estado

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hatem Al-Bazian (@hatembazian)

Sheinbaum destacó que su gobierno reconoció formalmente a Nadya Rasheed como embajadora de Palestina, una distinción diplomática que México anteriormente otorgaba como representación.

La presidenta señaló que Rasheed presentó cartas credenciales como embajadora del Estado palestino, un paso que utilizó para subrayar la posición adoptada por su administración.

México mantiene relaciones diplomáticas con Israel y respalda, al mismo tiempo, el reconocimiento de Palestina y una solución de dos Estados para el conflicto.

Sheinbaum vinculó esa posición con principios constitucionales de la política exterior mexicana, entre ellos la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica.