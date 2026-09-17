¡Histórico momento! México reconoce a Palestina como Estado y habla de “genocidio”
Publicado el17/09/2026 a las 16:00
- México reconoce Estado palestino
- Sheinbaum habla de genocidio
- Gaza llega al debate ONU
La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó el reconocimiento mexicano al Estado palestino y sostuvo que Israel debe detener lo que calificó como “genocidio” en Gaza.
La mandataria explicó que esa postura será llevada ante la Asamblea General de la ONU por el canciller Juan Ramón de la Fuente, representante de México.
Sheinbaum defendió una solución basada en la coexistencia del Estado de Israel y el Estado palestino, junto con la protección de la población civil.
El posicionamiento coloca nuevamente a México dentro de un debate diplomático internacional marcado por la guerra, la crisis humanitaria y las exigencias de paz.
México reconoce a Palestina como Estado
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Sheinbaum destacó que su gobierno reconoció formalmente a Nadya Rasheed como embajadora de Palestina, una distinción diplomática que México anteriormente otorgaba como representación.
La presidenta señaló que Rasheed presentó cartas credenciales como embajadora del Estado palestino, un paso que utilizó para subrayar la posición adoptada por su administración.
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México mantiene relaciones diplomáticas con Israel y respalda, al mismo tiempo, el reconocimiento de Palestina y una solución de dos Estados para el conflicto.
Sheinbaum vinculó esa posición con principios constitucionales de la política exterior mexicana, entre ellos la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica.
Claudia Sheinbaum habla de “genocidio” en Gaza
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La presidenta utilizó expresamente el término “genocidio” para describir la situación en Gaza y recordó las acciones internacionales que México ha acompañado junto con Chile.
El término tiene importantes implicaciones jurídicas y políticas, por lo que debe distinguirse entre la posición del Gobierno mexicano y las determinaciones de organismos internacionales.
Un Comité Especial de Naciones Unidas concluyó previamente que los métodos de guerra israelíes en Gaza eran consistentes con características de genocidio.
Ese organismo también documentó el uso de la hambruna como método de guerra y señaló condiciones que calificó como castigo colectivo contra la población palestina.
¿Qué significa la postura de México ante la ONU?
El canciller Juan Ramón de la Fuente llevará a Nueva York un mensaje centrado en la paz y en la posición diplomática establecida por el Gobierno mexicano.
El proceso no significa que México rompa relaciones con Israel, sino que reafirma simultáneamente el reconocimiento de Israel y Palestina como Estados.
Sheinbaum también señaló que durante sus recorridos por México ha encontrado grupos que expresan respaldo a Palestina y consideró necesario explicar públicamente la postura gubernamental.
La controversia continuará en Naciones Unidas, donde las acusaciones sobre la conducta israelí y las responsabilidades de las partes siguen bajo escrutinio internacional.
Fuentes: El Financiero,