México despliega 800 militares y tecnología antidrones en la frontera: ¿qué están buscando?

México despliega 800 militares

Drones vigilan patrullas fronterizas

Equipos inhiben señales aéreas

México reforzó la frontera con Estados Unidos con 800 militares y tecnología capaz de inhibir drones, ante el uso de estos aparatos por traficantes de migrantes.

El despliegue forma parte de la operación Águila Alta, coordinada con autoridades estadounidenses en la zona fronteriza entre Tijuana y San Diego, California.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el operativo se concentra alrededor de Mesa de Otay, uno de los principales puntos de conexión entre ambos países.

Según el Gobierno mexicano, los drones detectados son comerciales y serían utilizados para localizar patrullas y facilitar el cruce irregular de personas.

México activa operativo antidrones en la frontera

MILITARES MEXICANOS DESPLIEGAN 800 EFECTIVOS EN LA FRONTERA Un operativo busca frenar el uso de drones por traficantes de migrantes. Conoce más sobre esta medida y su impacto en la región.https://t.co/pAh7Kcc9h1 pic.twitter.com/7Ka5SaWdXT — 🔴 CÍRCULO ROJO (@NotaCirculoRojo) September 11, 2026

¿Por qué importa?: La vigilancia aérea añade otro desafío a una frontera donde México y Estados Unidos ya mantienen amplios despliegues de seguridad y control migratorio.

El dato: Cerca de 800 elementos mexicanos patrullan la zona mientras operan equipos antidrones semifijos y móviles con alcance de inhibición de hasta tres kilómetros.

El proceso: Águila Alta cubre una franja de aproximadamente cinco kilómetros, tomando como punto central Mesa de Otay, explicó el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo.

¿Qué pueden hacer?: Quienes viven o transitan por la región deben seguir información oficial ante posibles cambios operativos o restricciones relacionadas con los dispositivos aéreos.

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Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han reportado resultados derivados del operativo en su territorio, según la información presentada este viernes.

Trevilla adelantó que funcionarios mexicanos y estadounidenses se reunirán la próxima semana para comparar información y revisar los hallazgos obtenidos en ambos lados.

La operación también incluye dos o tres sistemas antidrones mexicanos, mientras Estados Unidos desarrolla acciones similares dentro de su territorio.

El secretario señaló que México no ha identificado un aumento en el uso de estos dispositivos, aunque Washington ha compartido información sobre su utilización en actividades ilícitas.