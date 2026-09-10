Trump ve el fin de la guerra tras el 3 de noviembre, pero Irán golpea fuerzas de EE.UU.
Publicado el10/09/2026 a las 08:08
Donald Trump vincula el final del conflicto con las elecciones legislativas, mientras nuevos ataques iraníes dañan aeronaves estadounidenses y el petróleo vuelve a superar los $100.
El presidente Donald Trump aseguró que la guerra con Irán terminará “inmediatamente después” de las elecciones del 3 de noviembre, pero su pronóstico coincide con una nueva escalada militar que alcanzó fuerzas estadounidenses en Jordania.
Por qué es importante: El conflicto entra en la campaña electoral con la gasolina por encima de $4, el petróleo sobre $100 y nuevos ataques contra activos militares de Estados Unidos.
Trump pone una fecha, pero no hay un alto el fuego
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“Creo que la guerra terminará inmediatamente después de las elecciones porque ya no pueden resistir más”, declaró Trump antes de viajar a Texas, según EFE.
La declaración es una predicción del presidente. Trump no anunció un acuerdo, un nuevo alto el fuego ni un mecanismo concreto que permita anticipar el final de la guerra después de los comicios.
- El calendario: Las elecciones legislativas serán el 3 de noviembre.
- El conflicto: La guerra comenzó el 28 de febrero y ya supera los seis meses.
Trump también acusó a Irán de estar “desesperado por tratar de influir en las elecciones” para favorecer a legisladores que adopten una posición más débil frente a Teherán.
El presidente no presentó públicamente pruebas que demostraran esa supuesta estrategia electoral iraní durante sus declaraciones.
Ataques iraníes dañan aviones estadounidenses
Mientras Trump anticipaba el final del conflicto, CBS News informó que varias aeronaves militares estadounidenses resultaron dañadas en un ataque iraní contra la base aérea Muwaffaq Salti, en Jordania.
Fuentes con conocimiento directo dijeron a CBS News que un A-10 Thunderbolt perdió un ala, mientras aproximadamente ocho cazas F-15 sufrieron daños menores y regresaron al servicio.
No se reportaron muertes estadounidenses.
- La respuesta defensiva: Fuerzas estadounidenses dispararon más de 30 misiles Patriot durante los ataques.
- La escalada: Estados Unidos había atacado cinco petroleros iraníes tras intentos de Irán de golpear un buque de guerra estadounidense.
El intercambio muestra que las operaciones militares continúan pese al pronóstico de Trump sobre un desenlace cercano.
Petróleo y gasolina llevan la guerra hasta las urnas
El impacto también llega directamente al bolsillo. El Brent superó los $100 por barril esta semana ante la nueva escalada alrededor del estrecho de Ormuz.
Trump aseguró que, cuando termine la guerra, la gasolina bajará considerablemente y podría situarse por debajo de $2 por galón. Actualmente supera los $4, según EFE.
- El límite: Trump no explicó qué condiciones económicas permitirían llevar el precio nacional de la gasolina por debajo de $2.
La principal incógnita queda abierta: qué sustenta que una guerra de más de seis meses pueda terminar justo después del 3 de noviembre.
Trump admitió que otra negociación con Teherán podría ocurrir, aunque aclaró que Washington no la busca actualmente.
Sin un nuevo acuerdo anunciado, el terreno militar continúa enviando una señal distinta a su calendario electoral.
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FUENTE: EFE / CBS News