Trump ve el fin de la guerra tras el 3 de noviembre, pero Irán golpea fuerzas de EE.UU.

Donald Trump vincula el final del conflicto con las elecciones legislativas, mientras nuevos ataques iraníes dañan aeronaves estadounidenses y el petróleo vuelve a superar los $100.

El presidente Donald Trump aseguró que la guerra con Irán terminará “inmediatamente después” de las elecciones del 3 de noviembre, pero su pronóstico coincide con una nueva escalada militar que alcanzó fuerzas estadounidenses en Jordania.

Por qué es importante: El conflicto entra en la campaña electoral con la gasolina por encima de $4, el petróleo sobre $100 y nuevos ataques contra activos militares de Estados Unidos.

Trump pone una fecha, pero no hay un alto el fuego

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“Creo que la guerra terminará inmediatamente después de las elecciones porque ya no pueden resistir más”, declaró Trump antes de viajar a Texas, según EFE.

La declaración es una predicción del presidente. Trump no anunció un acuerdo, un nuevo alto el fuego ni un mecanismo concreto que permita anticipar el final de la guerra después de los comicios.

El calendario: Las elecciones legislativas serán el 3 de noviembre.

Las elecciones legislativas serán el 3 de noviembre. El conflicto: La guerra comenzó el 28 de febrero y ya supera los seis meses.

Trump también acusó a Irán de estar “desesperado por tratar de influir en las elecciones” para favorecer a legisladores que adopten una posición más débil frente a Teherán.

El presidente no presentó públicamente pruebas que demostraran esa supuesta estrategia electoral iraní durante sus declaraciones.