Trump quiere blindar la frontera por ley: ¿puede impedir que otro presidente revierta sus políticas?

El presidente anunció en Dallas una propuesta para convertir restricciones fronterizas en ley federal, pero ni el Congreso ni los tribunales quedarían atados permanentemente.

Donald Trump anunció una iniciativa que busca impedir que futuros presidentes puedan “reabrir la frontera”, una propuesta presentada antes de las elecciones intermedias de noviembre.

Por qué es importante: convertir políticas migratorias en una ley federal haría más difícil modificarlas únicamente desde la Casa Blanca, pero no las volvería irreversibles.

Trump busca llevar sus políticas fronterizas a una ley federal

Durante la convención republicana de mitad de término en Dallas, Trump llamó a su propuesta “No Invasion of Our Country Act” y prometió limitar la capacidad de futuros presidentes para cambiar su estrategia fronteriza.

“Haremos legalmente imposible que cualquier futuro presidente destruya nuestro país al tener el derecho de abrir nuevamente la frontera”, afirmó Trump, según New York Post.

Sin embargo, todavía no se conoce públicamente un texto legislativo que permita determinar exactamente qué políticas incluiría, cómo se aplicarían o qué facultades presidenciales intentaría restringir.