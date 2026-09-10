Cilia Flores pide “casa por cárcel” en NY mientras avanza el caso Maduro: ¿Qué puede decidir el juez?
Publicado el10/09/2026 a las 07:27
La defensa ofrece vigilancia armada, GPS y llamadas intervenidas para que Flores reciba tratamiento cardíaco fuera de prisión. La Fiscalía se opone y el juez todavía no autoriza su salida.
Cilia Flores pidió esperar su juicio bajo arresto domiciliario en una residencia privada de Nueva York, alegando problemas cardíacos que, según su defensa, requieren atención fuera de la cárcel federal.
Por qué importa: el juez deberá decidir si las condiciones propuestas reducen suficientemente los riesgos para permitir su salida, pero una autorización no eliminaría las acusaciones contra ella.
La defensa ofrece vigilancia las 24 horas para que Flores salga
Según informó EFE, los abogados de Flores proponen un régimen extraordinario de arresto domiciliario financiado por ella misma.
La propuesta incluye guardias armados las 24 horas, localización mediante GPS, visitas restringidas, llamadas intervenidas y la entrega de su pasaporte.
- Las condiciones: la defensa también acepta cámaras, registros sorpresa y que Flores solo pueda salir con autorización y escolta.
- El límite: la dirección de la residencia permanece reservada y la Fiscalía se opone a que abandone la prisión.
Los abogados sostienen que Flores, de 69 años, necesita un tratamiento cardíaco complejo y que el centro donde está recluida no ofrece condiciones adecuadas para recuperarse.
También aseguran que ha perdido más de once kilos, dos muelas y que duerme entre tres y cuatro horas diarias.
El supuesto infarto leve de Flores no está confirmado
La defensa describe episodios de dolor en el pecho, arritmias y dificultades para respirar desde que Flores permanece detenida.
El episodio más grave habría ocurrido el 29 de julio, cuando experimentó durante unos 30 minutos una fuerte presión en el pecho y sensación de falta de oxígeno.
- Lo que se sabe: sus abogados consideran que pudo tratarse de un infarto leve.
- Lo que no se sabe: el propio planteamiento reconoce que esa posibilidad no ha sido confirmada médicamente.
Ese matiz es importante porque el deterioro de salud constituye uno de los principales argumentos utilizados para solicitar que cambien las condiciones de su detención.
La petición incluso autorizaría a los guardias a emplear la fuerza, como último recurso, para impedir una eventual fuga.
Salir de prisión no significaría que Flores queda libre del caso
El drama de los Maduro en prisión.
Cilia Flores quiere esperar el juicio en una vivienda de Nueva York y recibir tratamiento cardíaco fuera de prisión. Sus abogados aseguran que ha perdido más de once kilos, dos muelas y que apenas duerme entre tres y cuatro horas al día.
El episodio más duro que relatan ocurrió el 29 de julio: treinta minutos de intensa presión en el pecho y sensación de falta de oxígeno. La defensa cree que pudo sufrir un infarto leve, aunque reconoce que no está confirmado.
Para conseguir su excarcelación, ofrece un régimen extraordinario: guardias armados las 24 horas, localización por GPS, cámaras, registros sorpresa, pasaportes retirados y llamadas intervenidas, salvo las conversaciones con sus abogados. Solo recibiría visitas autorizadas y saldría con permiso y escolta. La dirección de la vivienda se mantiene reservada.
La esposa de Maduro aceptaría incluso que los vigilantes emplearan la fuerza, como último recurso, para impedir una fuga. La defensa asumiría los costes.
Y hay un detalle revelador: sus abogados invocan al propio Maduro como garantía de que ella permanecerá en Estados Unidos. Dicen que quiere quedarse para apoyar a su marido, que seguiría preso.
Flores pide salir, tratarse y recuperarse en una casa vigilada. La Fiscalía se opone. El escrito no recoge ninguna autorización del juez para excarcelarla.
— David Alandete (@alandete) September 10, 2026
El arresto domiciliario cambiaría dónde permanece Flores mientras avanza el proceso, pero no desestimaría los cargos ni equivaldría a una exoneración.
Flores y Nicolás Maduro se declararon no culpables de cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo. La Fiscalía sostiene que utilizaron posiciones de poder para facilitar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.
- La disputa: las defensas buscan que las acusaciones sean desestimadas mediante argumentos separados, incluidas reclamaciones de inmunidad.
- El caso Flores: sus abogados alegan inmunidad relacionada con su condición de primera dama.
La defensa utiliza además la permanencia de Maduro en prisión como argumento contra un posible riesgo de fuga: sostiene que Flores quiere permanecer en Estados Unidos para acompañar a su esposo.
Una eventual salida de Flores podría alimentar la controversia entre venezolanos que siguen el proceso como una oportunidad de rendición de cuentas.
Pero jurídicamente, la decisión sobre su detención no resolvería su culpabilidad o inocencia.
El 17 de noviembre será otra fecha clave del caso Maduro-Flores
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El juez federal Alvin K. Hellerstein todavía debe resolver asuntos decisivos antes de que el expediente llegue a juicio.
- 17 de noviembre: está prevista una audiencia sobre las mociones que buscan desestimar el caso.
- 1 de junio de 2027: es la fecha fijada para comenzar el juicio.
Mientras tanto, Flores continúa bajo custodia.
Su solicitud de arresto domiciliario abre una decisión sobre las condiciones en que esperará el juicio, no sobre el desenlace de las acusaciones.
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FUENTE: EFE / Twitter