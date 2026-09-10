Cilia Flores pide “casa por cárcel” en NY mientras avanza el caso Maduro: ¿Qué puede decidir el juez?

La defensa ofrece vigilancia armada, GPS y llamadas intervenidas para que Flores reciba tratamiento cardíaco fuera de prisión. La Fiscalía se opone y el juez todavía no autoriza su salida.

Cilia Flores pidió esperar su juicio bajo arresto domiciliario en una residencia privada de Nueva York, alegando problemas cardíacos que, según su defensa, requieren atención fuera de la cárcel federal.

Por qué importa: el juez deberá decidir si las condiciones propuestas reducen suficientemente los riesgos para permitir su salida, pero una autorización no eliminaría las acusaciones contra ella.

La defensa ofrece vigilancia las 24 horas para que Flores salga

Según informó EFE, los abogados de Flores proponen un régimen extraordinario de arresto domiciliario financiado por ella misma.

La propuesta incluye guardias armados las 24 horas, localización mediante GPS, visitas restringidas, llamadas intervenidas y la entrega de su pasaporte.

Las condiciones: la defensa también acepta cámaras, registros sorpresa y que Flores solo pueda salir con autorización y escolta.

la defensa también acepta cámaras, registros sorpresa y que Flores solo pueda salir con autorización y escolta. El límite: la dirección de la residencia permanece reservada y la Fiscalía se opone a que abandone la prisión.

Los abogados sostienen que Flores, de 69 años, necesita un tratamiento cardíaco complejo y que el centro donde está recluida no ofrece condiciones adecuadas para recuperarse.

También aseguran que ha perdido más de once kilos, dos muelas y que duerme entre tres y cuatro horas diarias.