Trump sube el tono en convención de Texas: 6 frases que ponen fuego a la campaña
Publicado el10/09/2026 a las 07:06
Donald Trump convirtió la convención republicana en Dallas en un llamado a votar por el GOP como si su propio nombre estuviera nuevamente en la papeleta.
- Bajada: Entre una promesa de $5,000, advertencias económicas y la guerra con Irán, el presidente dejó mensajes que muestran cómo busca convertir las elecciones legislativas en un referéndum sobre su gestión.
Por qué es importante: Trump apuesta a movilizar a su base alrededor de su figura, una estrategia que también puede reforzar la participación de votantes que se oponen a él.
“Finjan que estoy en la boleta”: Trump se pone en el centro
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“Les pido que imaginen que soy yo quien está en la papeleta, una vez más”, dijo Trump, según EFE.
La frase resume su estrategia: trasladar a candidatos republicanos la capacidad de movilización que mostró en sus campañas presidenciales.
- La apuesta: Las elecciones son el 3 de noviembre y decidirán el control del Congreso.
- El riesgo: La BBC destacó que varios republicanos moderados o con carreras competitivas evitaron la convención.
$5,000 y la advertencia de “perder su riqueza”
Trump añadió una promesa inesperada: $5,000 para cada adulto estadounidense si los republicanos mantienen la Cámara de Representantes y el Senado. EFE confirmó que no explicó cómo se financiaría.
La BBC calculó que, considerando cerca de 270 millones de adultos, una transferencia de esa magnitud rondaría $1.3 billones. El anuncio, por tanto, no equivale a un pago aprobado ni garantizado.
Trump acompañó el incentivo con una advertencia: si el GOP pierde, los estadounidenses podrían perder “su frontera”, “sus recortes fiscales”, “su seguridad” y “su riqueza”.
También aseguró: “Pasarán por un infierno”.
Son consecuencias planteadas por Trump como argumento electoral, no efectos automáticos de una eventual mayoría demócrata.
“Los dos años más exitosos” frente al costo de vida
Trump calificó sus primeros dos años como “los más exitosos” de la historia presidencial en términos financieros y otros aspectos. Se trata de una valoración política amplia, no de un indicador objetivo.
El contraste está en el bolsillo: antes de viajar a Dallas, reconoció que los precios elevados del combustible podrían tardar hasta después de las elecciones en aliviarse.
La tensión electoral: Trump intenta defender su gestión económica mientras el costo de vida continúa entre las preocupaciones centrales de los votantes.
Irán, el “Trump Strait” y los ataques personales
Trump defendió la guerra con Irán como necesaria para impedir que Teherán obtenga un arma nuclear, pese al impacto del conflicto sobre petróleo y gasolina.
Incluso sugirió llamar al estrecho de Ormuz “Trump Strait” y dijo: “Debería obtener algo de esto”.
El discurso también mantuvo su estilo de ataques y burlas. Se mofó incluso del republicano Ken Paxton por su vestimenta y apariencia, mientras atacó a su rival demócrata James Talarico.
Las seis frases dejan un mismo mensaje: aunque Trump no estará en la papeleta en noviembre, quiere que sus seguidores voten como si lo estuviera.
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FUENTE: EFE / BBC Mundo