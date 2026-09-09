Congresistas vuelven a Delaney Hall y lanzan grave alerta por inmigrantes detenidos

Inmigrantes detenidos en Delaney Hall

Denuncian fallas en atención médica

Exigirán respuestas a ICE

Tres congresistas demócratas regresaron este miércoles a Delaney Hall, en Nueva Jersey, y denunciaron que inmigrantes bajo custodia de ICE continúan enfrentando condiciones que calificaron como peligrosas.

Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso, realizó la visita junto con Analilia Mejia y Rob Menéndez tras meses de denuncias sobre alimentación, atención médica y climatización.

Los legisladores aseguraron haber hablado directamente con detenidos que denunciaron demoras o negativas para recibir atención médica cuando estaban enfermos o sentían dolor.

También señalaron problemas con alimentos y aire acondicionado: “Lo que escuchamos y observamos hoy deja en claro que quienes se encuentran en Delaney Hall continúan siendo peligrosamente desatendidos”, afirmaron.

Congresistas denuncian fallas dentro de Delaney Hall

Delaney Hall es operado por GEO Group y volvió a funcionar como centro de detención migratoria este año, en medio de la expansión de la capacidad de detención del Gobierno federal.

Según EFE, el complejo es el mayor centro de detención de inmigrantes de la costa este y tiene capacidad para 1,196 personas, convirtiendo las condiciones denunciadas allí en un asunto de creciente escrutinio político.

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Los congresistas afirmaron que detenidos les describieron comida presuntamente en mal estado y un sistema de aire acondicionado deficiente que, según sus testimonios, los expone a condiciones peligrosas.

“Esto es un fracaso de atención y supervisión financiado con fondos federales”, señalaron Espaillat, Mejia y Menéndez después de completar la inspección.