Congresistas vuelven a Delaney Hall y lanzan grave alerta por inmigrantes detenidos
Publicado el09/09/2026 a las 14:57
- Inmigrantes detenidos en Delaney Hall
- Denuncian fallas en atención médica
- Exigirán respuestas a ICE
Tres congresistas demócratas regresaron este miércoles a Delaney Hall, en Nueva Jersey, y denunciaron que inmigrantes bajo custodia de ICE continúan enfrentando condiciones que calificaron como peligrosas.
Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso, realizó la visita junto con Analilia Mejia y Rob Menéndez tras meses de denuncias sobre alimentación, atención médica y climatización.
Los legisladores aseguraron haber hablado directamente con detenidos que denunciaron demoras o negativas para recibir atención médica cuando estaban enfermos o sentían dolor.
También señalaron problemas con alimentos y aire acondicionado: “Lo que escuchamos y observamos hoy deja en claro que quienes se encuentran en Delaney Hall continúan siendo peligrosamente desatendidos”, afirmaron.
Congresistas denuncian fallas dentro de Delaney Hall
Delaney Hall es operado por GEO Group y volvió a funcionar como centro de detención migratoria este año, en medio de la expansión de la capacidad de detención del Gobierno federal.
Según EFE, el complejo es el mayor centro de detención de inmigrantes de la costa este y tiene capacidad para 1,196 personas, convirtiendo las condiciones denunciadas allí en un asunto de creciente escrutinio político.
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Los congresistas afirmaron que detenidos les describieron comida presuntamente en mal estado y un sistema de aire acondicionado deficiente que, según sus testimonios, los expone a condiciones peligrosas.
“Esto es un fracaso de atención y supervisión financiado con fondos federales”, señalaron Espaillat, Mejia y Menéndez después de completar la inspección.
Una huelga de hambre ya había encendido las alarmas
Las denuncias no comenzaron esta semana: Espaillat y otros legisladores ya habían visitado Delaney Hall en mayo, cuando el centro atravesaba protestas tanto dentro como fuera de sus instalaciones.
Detenidos iniciaron una huelga de hambre a mediados de mayo para exigir mejor alimentación, atención médica, agua potable, el fin de supuestos malos tratos y otras mejoras en sus condiciones.
La protesta terminó el 22 de junio, pero activistas sostuvieron entonces que no concluyó porque las condiciones hubieran mejorado, sino debido a medidas disciplinarias e intimidación de los guardias, según EFE.
Las autoridades, sin embargo, han rechazado anteriormente las acusaciones: un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional sostuvo durante las protestas que los detenidos recibían tres comidas diarias, agua limpia y atención médica integral.
Legisladores exigirán respuestas a ICE y DHS
La nueva visita aumenta ahora la presión sobre ICE, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y GEO Group para explicar qué medidas están tomando frente a las denuncias.
Los congresistas adelantaron que continuarán revisando la información recopilada y podrían realizar nuevas acciones de supervisión, además de solicitar respuestas a funcionarios federales y operadores del centro.
“Seguiremos exigiendo respuestas claras sobre lo que está sucediendo dentro de estas instalaciones”, afirmaron, al señalar que también buscan información sobre las muertes de personas detenidas en Delaney Hall.
El caso mantiene así bajo escrutinio no solo las condiciones dentro del centro de Nueva Jersey, sino también la responsabilidad del Gobierno federal sobre el tratamiento de inmigrantes que permanecen bajo su custodia, señaló ‘EFE’ y ‘Yahoo‘.