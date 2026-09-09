Trump golpea a Canadá con contratos por $50,000 millones y nuevas prohibiciones
Publicado el09/09/2026 a las 15:43
- Guerra comercial entre EEUU y Canadá
- Trump apunta a $50,000 millones
- Nuevas prohibiciones llegan en septiembre
Donald Trump abrió otro frente en la guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá al ordenar que productos canadienses sean retirados de programas federales de contratación valorados en $50,000 millones.
La instrucción alcanza los Multiple Award Schedules de la Administración de Servicios Generales (GSA), utilizados por agencias gubernamentales para comprar una amplia variedad de productos y servicios comerciales.
Trump condicionó el acceso canadiense a que Ottawa ofrezca lo que calificó como “reciprocidad plena y justa” para agricultores y empresas estadounidenses.
“A partir de ahora, ¡sin reciprocidad, no hay acceso!”, afirmó el mandatario en Truth Social, al acusar a Canadá de restringir las oportunidades de compañías estadounidenses en sus compras públicas.
Trump lleva la guerra comercial a los contratos federales
La decisión amplía el conflicto más allá de los aranceles: ahora Washington utiliza también el enorme poder adquisitivo del Gobierno federal como herramienta de presión sobre Canadá.
USTR confirmó que Trump instruyó a esa oficina y a GSA para retirar $50,000 millones en productos de origen canadiense de los programas de adjudicación múltiple.
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La ofensiva llegó después de que Canadá pusiera en vigor el 8 de septiembre aranceles de represalia del 15%, 25% y 50% sobre importaciones estadounidenses.
Las tarifas canadienses cubren C$27,600 millones en importaciones y afectan sectores como acero, lácteos, electrodomésticos, equipos agrícolas, papel y electrónicos.
Canadá responde y el choque comercial escala
Ottawa presentó sus aranceles como una respuesta equivalente a los gravámenes estadounidenses del 50% sobre C$27,600 millones en productos canadienses que entraron en vigor el 22 de agosto.
El Gobierno canadiense asegura que suspendió las negociaciones después de considerar que las últimas condiciones planteadas por Washington perjudicaban a trabajadores, empresas y sectores estratégicos del país.
El primer ministro Mark Carney ha planteado reducir la histórica dependencia canadiense del mercado estadounidense mediante una mayor diversificación comercial y el fortalecimiento de la producción nacional.
El choque añade incertidumbre a una relación profundamente integrada y abre interrogantes sobre el futuro comercial de Norteamérica mientras ambos gobiernos continúan intercambiando restricciones.
EE.UU. también cerrará la puerta a productos canadienses
Trump fue todavía más lejos: Estados Unidos prohibirá desde el 29 de septiembre determinadas importaciones canadienses, incluidas categorías de lácteos, bebidas alcohólicas y motocicletas.
La diferencia es relevante para empresas y consumidores: una prohibición impide directamente la entrada de los productos afectados, mientras un arancel permite importarlos pagando un gravamen adicional.
La Casa Blanca justificó las nuevas medidas bajo la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930 y acusó a Canadá de mantener prácticas discriminatorias contra exportaciones estadounidenses.
Con contratos federales, aranceles y prohibiciones ahora sobre la mesa, la disputa entre Estados Unidos y Canadá entra en una fase más agresiva, mientras permanece abierta la posibilidad de nuevas negociaciones, detalló ‘EFE‘, ‘Diario Estrategia‘ y ‘El Heraldo‘.