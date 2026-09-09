Trump golpea a Canadá con contratos por $50,000 millones y nuevas prohibiciones

Guerra comercial entre EEUU y Canadá

Trump apunta a $50,000 millones

Nuevas prohibiciones llegan en septiembre

Donald Trump abrió otro frente en la guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá al ordenar que productos canadienses sean retirados de programas federales de contratación valorados en $50,000 millones.

La instrucción alcanza los Multiple Award Schedules de la Administración de Servicios Generales (GSA), utilizados por agencias gubernamentales para comprar una amplia variedad de productos y servicios comerciales.

Trump condicionó el acceso canadiense a que Ottawa ofrezca lo que calificó como “reciprocidad plena y justa” para agricultores y empresas estadounidenses.

“A partir de ahora, ¡sin reciprocidad, no hay acceso!”, afirmó el mandatario en Truth Social, al acusar a Canadá de restringir las oportunidades de compañías estadounidenses en sus compras públicas.

Trump lleva la guerra comercial a los contratos federales

La decisión amplía el conflicto más allá de los aranceles: ahora Washington utiliza también el enorme poder adquisitivo del Gobierno federal como herramienta de presión sobre Canadá.

USTR confirmó que Trump instruyó a esa oficina y a GSA para retirar $50,000 millones en productos de origen canadiense de los programas de adjudicación múltiple.

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La ofensiva llegó después de que Canadá pusiera en vigor el 8 de septiembre aranceles de represalia del 15%, 25% y 50% sobre importaciones estadounidenses.

Las tarifas canadienses cubren C$27,600 millones en importaciones y afectan sectores como acero, lácteos, electrodomésticos, equipos agrícolas, papel y electrónicos.