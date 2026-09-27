Prometían sueldo de $15 mil

Jóvenes viajaban hacia Nuevo Laredo

Policía interceptó el autobús

Jóvenes viajaban a Nuevo Laredo por una oferta de $15 mil

Una oferta laboral con un sueldo de 15 mil pesos encendió las alarmas en Aguascalientes después de que policías estatales interceptaran un autobús que trasladaba a un grupo de jóvenes de entre 20 y 25 años hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde supuestamente comenzarían a trabajar. El caso ocurrió durante un recorrido de vigilancia, cuando agentes observaron a un joven esperando afuera de una tienda de conveniencia y decidieron acercarse; este explicó que aguardaba un autobús que lo llevaría hasta la ciudad fronteriza por motivos laborales. Minutos después llegó una unidad de pasajeros para recogerlo y el comportamiento del conductor despertó sospechas entre los oficiales, quienes decidieron revisar las circunstancias del traslado y entrevistar por separado a quienes viajaban en el vehículo. La intervención abrió una investigación sobre un posible esquema de reclutamiento mediante ofertas laborales, aunque autoridades estatales aclararon posteriormente que no encontraron elementos suficientes para establecer que los pasajeros estuvieran vinculados o fueran reclutados por una organización criminal.Los pasajeros entrevistados dijeron que se dirigían a Nuevo Laredo para trabajar y que recibirían aproximadamente 15 mil pesos; entre ellos había jóvenes procedentes de Aguascalientes y de Pinos, Zacatecas, según información proporcionada por autoridades estatales. Ninguno presentaba señales de haber sido obligado a realizar el viaje, se encontraba amenazado o tenía reporte de desaparición, de acuerdo con la versión de la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes difundida tras conocerse el caso. Reportes periodísticos señalaron que en el teléfono del conductor presuntamente aparecieron conversaciones relacionadas con un posible reclutador de un grupo criminal; sin embargo, la corporación estatal no confirmó que los jóvenes hubieran declarado pertenecer o haber sido contratados por esa organización. El conductor fue detenido después de agredir a los policías durante la intervención, mientras los jóvenes fueron resguardados y posteriormente trasladados de regreso a sus lugares de origen, evitando que continuaran el viaje hacia Tamaulipas.