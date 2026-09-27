- Prometían sueldo de $15 mil
- Jóvenes viajaban hacia Nuevo Laredo
- Policía interceptó el autobús
Una oferta laboral con un sueldo de 15 mil pesos encendió las alarmas en Aguascalientes después de que policías estatales interceptaran un autobús que trasladaba a un grupo de jóvenes de entre 20 y 25 años hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde supuestamente comenzarían a trabajar.
El caso ocurrió durante un recorrido de vigilancia, cuando agentes observaron a un joven esperando afuera de una tienda de conveniencia y decidieron acercarse; este explicó que aguardaba un autobús que lo llevaría hasta la ciudad fronteriza por motivos laborales.
Minutos después llegó una unidad de pasajeros para recogerlo y el comportamiento del conductor despertó sospechas entre los oficiales, quienes decidieron revisar las circunstancias del traslado y entrevistar por separado a quienes viajaban en el vehículo.
La intervención abrió una investigación sobre un posible esquema de reclutamiento mediante ofertas laborales, aunque autoridades estatales aclararon posteriormente que no encontraron elementos suficientes para establecer que los pasajeros estuvieran vinculados o fueran reclutados por una organización criminal.
Jóvenes viajaban a Nuevo Laredo por una oferta de $15 mil
Los pasajeros entrevistados dijeron que se dirigían a Nuevo Laredo para trabajar y que recibirían aproximadamente 15 mil pesos; entre ellos había jóvenes procedentes de Aguascalientes y de Pinos, Zacatecas, según información proporcionada por autoridades estatales.
Ninguno presentaba señales de haber sido obligado a realizar el viaje, se encontraba amenazado o tenía reporte de desaparición, de acuerdo con la versión de la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes difundida tras conocerse el caso.
Reportes periodísticos señalaron que en el teléfono del conductor presuntamente aparecieron conversaciones relacionadas con un posible reclutador de un grupo criminal; sin embargo, la corporación estatal no confirmó que los jóvenes hubieran declarado pertenecer o haber sido contratados por esa organización.
El conductor fue detenido después de agredir a los policías durante la intervención, mientras los jóvenes fueron resguardados y posteriormente trasladados de regreso a sus lugares de origen, evitando que continuaran el viaje hacia Tamaulipas.
Falsas ofertas de trabajo ponen en alerta a autoridades
El episodio provocó una advertencia de autoridades municipales de Aguascalientes, que pidieron a los jóvenes verificar cuidadosamente la identidad y existencia legal de las empresas antes de aceptar empleos que impliquen viajar fuera del estado.
La principal señal de alerta aparece cuando una propuesta promete salarios atractivos pero ofrece pocos detalles sobre funciones, empleador, domicilio del centro de trabajo o condiciones de contratación, especialmente cuando el traslado es organizado por personas desconocidas.
El caso también evidencia el riesgo de sacar conclusiones antes de que finalicen las investigaciones: aunque existen versiones que relacionan el traslado con el crimen organizado, las autoridades
estatales señalaron que no había indicios suficientes para confirmar esa hipótesis.
Antes de aceptar una propuesta lejos de casa, los interesados pueden investigar la empresa, solicitar contrato y dirección verificable, compartir los datos del viaje con familiares y desconfiar cuando el supuesto empleador evita explicar claramente qué actividades deberán realizar.
FUENTES: 𝙽𝚘𝚝𝚒𝚌𝚒𝚊𝚜 𝚃𝚎𝚚𝚞𝚒𝚕𝚊