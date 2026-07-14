Autoridades revelan el alimento que podría estar causando el brote de «diarrea explosiva» ante más de 2,600 casos
Publicado el14/07/2026 a las 06:52
- Investigan alimento del brote.
- Casos superan los 2,600.
- Conozca cómo prevenirla.
Los casos de una infección parasitaria conocida por provocar la llamada «diarrea explosiva» siguen aumentando en Michigan y ya superan los 2,600 contagios, mientras las autoridades sanitarias centran su investigación en un posible responsable: la lechuga y otras hojas verdes para ensalada.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) informó este lunes que 2,642 personas han sido diagnosticadas con ciclosporiasis desde el 22 de junio, una cifra sin precedentes para un estado que normalmente registra entre 40 y 50 casos al año.
Al menos 44 personas han requerido hospitalización, aunque hasta el momento no se ha identificado un producto, agricultor o proveedor específico como origen del brote.
Brote de ciclosporiasis: causas, síntomas y prevención
La lechuga aparece como la principal pista de la investigación
Las autoridades explicaron que la investigación continúa abierta, pero los datos recopilados hasta ahora apuntan a la lechuga y las hojas verdes para ensalada como la fuente más probable de la contaminación.
Sin embargo, recalcaron que otros alimentos todavía no pueden descartarse.
«Aunque no hemos identificado un producto definitivo como el origen del brote, queremos informar a los habitantes de Michigan sobre lo que hemos aprendido hasta ahora para que puedan tomar medidas y proteger a sus familias», dijo en un comunicado la Dra. Natasha Bagdasarian, directora médica ejecutiva del MDHHS.
«La información preliminar ha mostrado que la lechuga es un producto común que aparece con frecuencia durante la investigación. Seguiremos ofreciendo actualizaciones a medida que sepamos más».
El brote fue detectado inicialmente el 29 de junio, cuando el Departamento de Salud del condado de Monroe notificó un grupo inusual de casos.
Desde entonces, las autoridades han completado más de 1,000 entrevistas epidemiológicas para reconstruir qué alimentos consumieron las personas antes de enfermarse.
¿Qué es la ciclosporiasis y cómo se transmite?
La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que generalmente se transmite al consumir alimentos o agua contaminados con materia fecal.
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), no suele transmitirse de persona a persona.
En brotes anteriores registrados en Estados Unidos y Canadá, el parásito ha sido relacionado con diversos productos frescos, entre ellos:
- Mezclas y kits de ensalada.
- Lechuga.
- Cilantro fresco.
- Albahaca.
- Frambuesas.
- Guisantes tirabeques.
- Cebollines.
Las autoridades de Michigan también descartaron, por ahora, que las actividades recreativas en agua contaminada estén relacionadas con este brote.
Los síntomas pueden tardar hasta dos semanas en aparecer
Aunque la enfermedad se ha hecho conocida por provocar «diarrea explosiva», los especialistas advierten que ese no es el único síntoma.
«[La diarrea] puede ser muy frecuente, bastante intensa. La gente habla de diarrea explosiva», dijo el Dr. Kiran Joshi, del Departamento de Salud Pública del Condado de Cook.
«También se pueden presentar todo tipo de otros síntomas abdominales, como pérdida de apetito, náuseas, vómitos y, a veces, fiebre leve. Esos síntomas, desde luego, pueden causar bastante malestar. La buena noticia es que, por lo general, no es una enfermedad potencialmente mortal, aunque, si no se trata, puede durar un mes o más, así que es realmente importante».
Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:
- Diarrea acuosa persistente.
- Cólicos y dolor abdominal.
- Distensión abdominal.
- Náuseas y vómitos.
- Pérdida del apetito.
- Fatiga.
- Fiebre leve en algunos pacientes.
Los expertos señalan que uno de los aspectos que distingue esta enfermedad es que los síntomas pueden tardar entre varios días y hasta dos semanas en aparecer, a diferencia de otras enfermedades transmitidas por alimentos.
«Lo primero es diarrea explosiva, distensión abdominal, cólicos, pérdida de apetito», dijo la Dra. Sharon Welbel, jefa de enfermedades infecciosas de Cook County Health.
«Algunas personas tienen fiebre leve, pero eso es bastante poco común».
El Dr. Irfan Hafiz, especialista en enfermedades infecciosas de Northwestern Medicine, explicó además que la enfermedad suele prolongarse más que otras infecciones gastrointestinales.
«Los síntomas son un poco menos intensos, pero duran más. Los norovirus te afectan con fuerza y luego se terminan. Esto, en cambio, simplemente se prolonga durante más tiempo», dijo a NBC Chicago.
Las autoridades piden extremar precauciones con las ensaladas
Mientras continúa la investigación, las autoridades sanitarias recomendaron reforzar las medidas de seguridad alimentaria, especialmente al consumir vegetales de hoja verde.
Las principales recomendaciones incluyen:
- Comprar cabezas enteras de lechuga en lugar de mezclas listas para consumir.
- Retirar las dos o tres hojas exteriores.
- Lavar cuidadosamente las hojas internas bajo agua corriente.
- Cocinar las verduras cuando sea posible a 70 °C (158 °F) o más.
- Pelar frutas y verduras con cáscara removible.
- Lavarse bien las manos antes de manipular alimentos.
Las autoridades recordaron que el lavado por sí solo no garantiza eliminar el parásito, ya que Cyclospora puede resistir los desinfectantes químicos habituales.
¿Qué hacer si presenta síntomas compatibles?
El MDHHS recomienda que cualquier persona con diarrea acuosa persistente consulte a un médico y solicite específicamente una prueba para detectar Cyclospora, ya que los análisis rutinarios de heces pueden no identificar este parásito.
El tratamiento recomendado por los CDC consiste en el antibiótico trimetoprim-sulfametoxazol (TMP-SMX), comercializado como Bactrim, Septra y Cotrim, administrado durante aproximadamente 10 días.
Además del tratamiento médico, los especialistas recomiendan mantener una buena hidratación y guardar reposo para favorecer la recuperación.
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FUENTE: ABC News / Telemundo