Autoridades revelan el alimento que podría estar causando el brote de «diarrea explosiva» ante más de 2,600 casos

Investigan alimento del brote.

Casos superan los 2,600.

Conozca cómo prevenirla.

Los casos de una infección parasitaria conocida por provocar la llamada «diarrea explosiva» siguen aumentando en Michigan y ya superan los 2,600 contagios, mientras las autoridades sanitarias centran su investigación en un posible responsable: la lechuga y otras hojas verdes para ensalada.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) informó este lunes que 2,642 personas han sido diagnosticadas con ciclosporiasis desde el 22 de junio, una cifra sin precedentes para un estado que normalmente registra entre 40 y 50 casos al año.

Al menos 44 personas han requerido hospitalización, aunque hasta el momento no se ha identificado un producto, agricultor o proveedor específico como origen del brote.

Brote de ciclosporiasis: causas, síntomas y prevención

La lechuga aparece como la principal pista de la investigación

Las autoridades explicaron que la investigación continúa abierta, pero los datos recopilados hasta ahora apuntan a la lechuga y las hojas verdes para ensalada como la fuente más probable de la contaminación.

Sin embargo, recalcaron que otros alimentos todavía no pueden descartarse.

«Aunque no hemos identificado un producto definitivo como el origen del brote, queremos informar a los habitantes de Michigan sobre lo que hemos aprendido hasta ahora para que puedan tomar medidas y proteger a sus familias», dijo en un comunicado la Dra. Natasha Bagdasarian, directora médica ejecutiva del MDHHS.

«La información preliminar ha mostrado que la lechuga es un producto común que aparece con frecuencia durante la investigación. Seguiremos ofreciendo actualizaciones a medida que sepamos más».

El brote fue detectado inicialmente el 29 de junio, cuando el Departamento de Salud del condado de Monroe notificó un grupo inusual de casos.

Desde entonces, las autoridades han completado más de 1,000 entrevistas epidemiológicas para reconstruir qué alimentos consumieron las personas antes de enfermarse.