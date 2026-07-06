¿Qué causa la diarrea explosiva? Todo sobre la Ciclosporiasis, cómo prevenirla y tratarla

La ciclosporiasis puede causar diarrea explosiva durante semanas. Descubre sus síntomas, tratamiento, formas de contagio y cómo prevenirla.

Diarrea explosiva prolongada.

Se transmite por alimentos.

Prevención reduce el riesgo. 👉 Recupera los minerales que pierdes al tener diarrea AQUI! La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis, un microorganismo que se transmite principalmente a través del consumo de agua o alimentos contaminados y que puede provocar diarrea intensa, deshidratación y otros trastornos digestivos. Aunque no es una enfermedad frecuente en Estados Unidos, las autoridades sanitarias mantienen una vigilancia constante debido a los brotes relacionados con frutas y verduras frescas importadas. Tan solo en 2025 se notificaron más de 1,000 casos en el país, de acuerdo con información citada por la Cleveland Clinic. Todo lo que debes saber sobre la ciclosporiasis Un parásito que puede provocar diarrea durante semanas La ciclosporiasis es considerada una enfermedad transmitida por alimentos y agua contaminados con materia fecal que contiene el parásito Cyclospora cayetanensis. Una vez que la persona ingiere el parásito, los síntomas suelen aparecer aproximadamente una semana después, aunque el periodo puede variar ligeramente entre pacientes.

El signo más característico es una diarrea acuosa abundante, que en algunos casos puede ser explosiva y prolongarse durante varias semanas si no se recibe tratamiento adecuado. Los especialistas de la Cleveland Clinic explican que la enfermedad generalmente no pone en riesgo la vida, pero sí puede causar una pérdida importante de líquidos que derive en complicaciones, especialmente en personas vulnerables. Los síntomas más frecuentes incluyen: Diarrea acuosa intensa o explosiva.

Calambres y dolor abdominal.

Náuseas y vómitos.

Pérdida del apetito.

Fatiga extrema.

Fiebre baja.

Distensión abdominal, gases y eructos.

Pérdida de peso en algunos pacientes. Los síntomas incluso pueden desaparecer por algunos días y luego regresar, lo que puede retrasar el diagnóstico si no se realizan estudios específicos. 👉Una forma refrescante de mantenerte hidratado ¿Quiénes tienen mayor riesgo de enfermar gravemente? Cualquier persona puede contraer ciclosporiasis si consume alimentos o agua contaminados. Sin embargo, los expertos advierten que algunas personas presentan mayor riesgo de desarrollar cuadros severos o prolongados.

Entre los grupos más vulnerables destacan: Personas con el sistema inmunológico debilitado.

Adultos mayores.

Niños pequeños.

Viajeros a regiones tropicales y subtropicales. La Cleveland Clinic señala que la enfermedad es más común en países donde el acceso al tratamiento adecuado del agua es limitado. Entre las regiones donde ocurre con mayor frecuencia se encuentran: América Central.

Sudamérica.

Asia.

África.

Algunas zonas de Europa. 👉Una forma refrescante de mantenerte hidratado AQUI! Cómo se transmite la Cyclospora La infección ocurre mediante la llamada vía fecal-oral. Esto significa que pequeñas cantidades del parásito presentes en heces contaminadas llegan accidentalmente a la boca de otra persona mediante alimentos o agua. Las principales formas de contagio incluyen:

Agua contaminada Beber agua sin tratar o ingerir accidentalmente agua contaminada de lagos, piscinas o jacuzzis puede representar un riesgo, ya que el parásito puede sobrevivir incluso en agua clorada durante largos periodos. Frutas y verduras contaminadas El agua utilizada para regar o lavar cultivos puede contaminar los alimentos si contiene el parásito. En Estados Unidos, algunos brotes han sido asociados con productos frescos importados como: Albahaca.

Cilantro.

Lechuga tipo mesclun.

Frambuesas.

Guisantes dulces.

Guisantes de nieve. El Departamento de Salud del Estado de Nueva York añade que también se han relacionado brotes con otros productos frescos importados y que la transmisión directa de persona a persona es poco probable. Así diagnostican los médicos la ciclosporiasis El diagnóstico requiere un análisis específico de materia fecal.

Los especialistas revisan primero los síntomas, los antecedentes médicos, los alimentos consumidos recientemente y los viajes realizados. Posteriormente solicitan un examen de laboratorio diseñado específicamente para detectar Cyclospora, ya que las pruebas rutinarias de heces pueden no identificar este parásito. Debido a que el microorganismo no siempre aparece en todas las muestras, en ocasiones es necesario entregar varias durante diferentes días para confirmar el diagnóstico. 👉 Recupera los minerales que pierdes con el virus Tratamiento: antibióticos e hidratación son fundamentales El tratamiento de elección consiste en un antibiótico combinado conocido como trimetoprima-sulfametoxazol (TMP/SMX), también comercializado como Bactrim o Septra. Cuando el paciente presenta alergia a las sulfonamidas, el médico puede valorar alternativas como ciprofloxacino o nitazoxanida, según cada caso. Además del antibiótico, los profesionales pueden recomendar: Mantener una hidratación constante.

Consumir soluciones con electrolitos.

Utilizar medicamentos antidiarreicos únicamente bajo indicación médica.

Administrar líquidos intravenosos cuando exista deshidratación severa. Con tratamiento adecuado, la mayoría de las personas mejora entre una y dos semanas, aunque algunos episodios ocasionales de diarrea pueden persistir durante un mes.

Productos que pueden apoyar la recuperación de la ciclosporiasis Además del tratamiento indicado por un profesional de la salud, algunos productos pueden ayudar a sobrellevar los síntomas y favorecer la recuperación del organismo. Es importante aclarar que ninguno elimina el parásito Cyclospora cayetanensis ni sustituye los antibióticos cuando estos son necesarios. Sueros orales y bebidas con electrolitos: ayudan a reponer los líquidos y minerales perdidos por la diarrea, reduciendo el riesgo de deshidratación, una de las principales complicaciones de la ciclosporiasis. 👉 Encuentra electrolitos para una maxima hidratacion AQUI! Probióticos: pueden contribuir a restablecer el equilibrio de la microbiota intestinal después de una infección gastrointestinal o tras un tratamiento con antibióticos. Aunque la evidencia sobre su beneficio específico en la ciclosporiasis es limitada, algunos profesionales los recomiendan como apoyo durante la recuperación. 👉 Los mejores probioticos AQUI! Suplementos de zinc: este mineral participa en el funcionamiento del sistema inmunológico y en la reparación de los tejidos. En determinadas personas, especialmente si existe deficiencia de zinc o bajo recomendación médica, puede ser un complemento útil durante el proceso de recuperación.

👉Consigue el Zinc que tu cuerpo necesita AQUI! Alimentos suaves y caldos: consumir alimentos fáciles de digerir, junto con una hidratación adecuada, puede ayudar a que el intestino se recupere mientras disminuyen los síntomas. 👉Descubre por qué todos hablan del caldo de huesos AQUI! Recuerda: antes de tomar zinc, probióticos o cualquier suplemento, consulta con un profesional de la salud, especialmente si tienes enfermedades crónicas, estás embarazada, tomas otros medicamentos o tienes el sistema inmunológico debilitado. Cómo prevenir la ciclosporiasis Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que aún no se conoce completamente cómo llega Cyclospora a los alimentos, pero sí existen medidas que ayudan a reducir significativamente el riesgo. Los CDC recomiendan: Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de manipular alimentos.

Lavar cuidadosamente frutas y verduras bajo agua corriente antes de consumirlas.

No volver a lavar los productos etiquetados como «prelavados».

Cepillar frutas y verduras de cáscara dura, como melones y pepinos.

Eliminar las partes golpeadas o dañadas de frutas y vegetales.

Refrigerar alimentos cortados o cocidos dentro de las dos horas posteriores a su preparación.

Evitar consumir agua sin tratar, especialmente durante viajes.

No nadar si se tiene diarrea y esperar al menos dos semanas después de que desaparezcan los síntomas antes de regresar a piscinas o cuerpos de agua.

👉 Recupera los minerales que pierdes al tener el virus Cuándo acudir al médico Los especialistas recomiendan buscar atención médica si se presentan múltiples episodios de diarrea acuosa durante el día, si los síntomas empeoran o reaparecen después del tratamiento, o si existen señales de deshidratación. Entre los signos de alarma destacan: Mareos intensos.

Confusión.

Orina muy oscura o escasa.

Debilidad importante. Las personas con enfermedades que debilitan el sistema inmunológico deben acudir de inmediato a valoración médica, ya que presentan un mayor riesgo de desarrollar infecciones prolongadas o complicaciones graves. Aunque la ciclosporiasis suele tener buen pronóstico cuando se diagnostica a tiempo, los expertos coinciden en que una adecuada higiene de manos, el lavado correcto de frutas y verduras y el consumo de agua segura continúan siendo las mejores herramientas para prevenir esta infección parasitaria. 👉Combate la diarres con hidratacion AQUI! Te Puede Interesar: ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando tomas caldo de huesos? Esto es lo que debes saber