¿Por qué vacunarse contra el VPH puede reducir el riesgo de cáncer?

VPH: Prevención desde temprana edad

Protección contra varios cánceres

Vacunación para ambos sexos

El regreso a clases también puede convertirse en una oportunidad para revisar una tarea que suele quedar fuera de la mochila: la vacunación de niños y adolescentes.

Entre las inmunizaciones con impacto directo en la prevención del cáncer destacan las vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH) y la hepatitis B.

El infectólogo y farmacólogo clínico Jorge Chaverri : recomendó aprovechar el nuevo año escolar 2026-2027 para verificar los esquemas de vacunación y fortalecer hábitos preventivos.

La recomendación cobra relevancia porque algunas infecciones adquiridas durante la vida pueden permanecer silenciosas y, años después, contribuir al desarrollo de enfermedades graves.

Por qué es importante: el VPH puede causar cáncer tanto en mujeres como en hombres y la vacunación permite actuar antes de una posible exposición al virus.

VPH: un virus común relacionado con varios cánceres

El VPH es una infección muy frecuente que puede transmitirse mediante contacto íntimo y afectar a personas de ambos sexos, aunque muchas infecciones desaparecen espontáneamente.

El problema aparece cuando determinados tipos de alto riesgo persisten durante años y provocan cambios celulares que eventualmente pueden convertirse en cáncer.

Según los CDC, el VPH puede causar cáncer de cuello uterino, vagina, vulva, pene, ano y orofaringe, incluida la parte posterior de la garganta.

Los datos estadounidenses muestran la dimensión del problema: cada año se diagnostican aproximadamente 49,908 cánceres asociados al VPH, de los cuales unos 39,300 serían atribuibles al virus.