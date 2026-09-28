¿Por qué vacunarse contra el VPH puede reducir el riesgo de cáncer?
Publicado el28/09/2026 a las 14:25
- VPH: Prevención desde temprana edad
- Protección contra varios cánceres
- Vacunación para ambos sexos
El regreso a clases también puede convertirse en una oportunidad para revisar una tarea que suele quedar fuera de la mochila: la vacunación de niños y adolescentes.
Entre las inmunizaciones con impacto directo en la prevención del cáncer destacan las vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH) y la hepatitis B.
El infectólogo y farmacólogo clínico Jorge Chaverri : recomendó aprovechar el nuevo año escolar 2026-2027 para verificar los esquemas de vacunación y fortalecer hábitos preventivos.
La recomendación cobra relevancia porque algunas infecciones adquiridas durante la vida pueden permanecer silenciosas y, años después, contribuir al desarrollo de enfermedades graves.
Por qué es importante: el VPH puede causar cáncer tanto en mujeres como en hombres y la vacunación permite actuar antes de una posible exposición al virus.
VPH: un virus común relacionado con varios cánceres
El VPH es una infección muy frecuente que puede transmitirse mediante contacto íntimo y afectar a personas de ambos sexos, aunque muchas infecciones desaparecen espontáneamente.
El problema aparece cuando determinados tipos de alto riesgo persisten durante años y provocan cambios celulares que eventualmente pueden convertirse en cáncer.
Según los CDC, el VPH puede causar cáncer de cuello uterino, vagina, vulva, pene, ano y orofaringe, incluida la parte posterior de la garganta.
Los datos estadounidenses muestran la dimensión del problema: cada año se diagnostican aproximadamente 49,908 cánceres asociados al VPH, de los cuales unos 39,300 serían atribuibles al virus.
- El dato: los CDC estiman que la vacunación contra el VPH puede prevenir más del 90% de los cánceres causados por este virus.
- No solo afecta a mujeres: aproximadamente cuatro de cada diez cánceres provocados por VPH ocurren entre hombres.
- No es un tratamiento: la vacuna previene nuevas infecciones, pero no elimina una infección por VPH que ya exista.
¿A qué edad debe aplicarse la vacuna contra el VPH?
Chaverri destacó la importancia de inmunizar tempranamente porque el objetivo es preparar al organismo antes de que exista contacto con los tipos de VPH cubiertos por la vacuna.
En Estados Unidos, los CDC recomiendan rutinariamente la vacunación a los 11 o 12 años, aunque el esquema puede comenzar desde los 9 años.
Además, se recomienda ponerse al día hasta los 26 años cuando una persona no fue vacunada adecuadamente durante la infancia o adolescencia.
Para algunos adultos de 27 a 45 años, la vacunación puede considerarse después de conversar con un profesional médico sobre riesgos y posibles beneficios individuales.
Importante: esto difiere de afirmaciones que presentan la vacuna como recomendada rutinariamente después de los 26 años o sin límite de edad; esas no corresponden a las recomendaciones actuales de los CDC para Estados Unidos.
La vacuna no sustituye los controles médicos
Estar vacunado tampoco significa abandonar los controles preventivos, especialmente porque algunas alteraciones pueden desarrollarse sin producir síntomas durante mucho tiempo.
“Lo que pasa es que la mayoría de los cánceres realmente, si nos esperamos a que haya síntomas, probablemente ya acudamos tarde”, advirtió Chaverri.
En el caso del cáncer cervical, los CDC mantienen la importancia de las pruebas de detección incluso entre mujeres vacunadas, porque vacunación y detección temprana cumplen funciones diferentes.
La hepatitis B ofrece otro ejemplo del vínculo entre inmunización y cáncer: su vacuna ayuda a prevenir infecciones que pueden provocar enfermedad hepática crónica y cáncer de hígado.
- El proceso: revisar con el pediatra o proveedor médico qué vacunas corresponden según edad, antecedentes y dosis recibidas.
- En casa: hablar sobre prevención antes de la adolescencia puede ayudar a normalizar decisiones relacionadas con la salud.
- Qué pueden hacer: conservar los registros de vacunación, revisar las dosis pendientes y mantener los controles médicos recomendados.
Para Chaverri, escuelas y familias también pueden contribuir creando espacios donde padres, maestros y estudiantes reciban información confiable y puedan resolver dudas sobre vacunación.
La prevención, sostuvo, debe complementarse con alimentación equilibrada, ejercicio, controles periódicos y conversaciones familiares abiertas sobre salud.
Así, una vacuna administrada durante la infancia o adolescencia puede representar algo mucho mayor que cumplir un requisito preventivo: reducir el riesgo de determinados cánceres décadas después.
Advertencia: Esta información tiene fines educativos y no sustituye la evaluación o recomendación de un profesional de la salud.
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FUENTE: Listín Diario / Diario Núcleo / El Liberal