¿Cómo protegerse del dengue? Florida registra una muerte y 134 casos tras nuevo brote

Dengue avanza en Florida

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Prevenga las picaduras

El dengue, durante años asociado principalmente con viajes a zonas tropicales, está mostrando una capacidad creciente para transmitirse dentro de Estados Unidos.

Florida enfrenta uno de los ejemplos más preocupantes: 134 casos adquiridos localmente en el condado de Hillsborough, epicentro de un brote que ya dejó una muerte confirmada.

La víctima fue una mujer de 80 años de Tampa que murió el 4 de septiembre, según reportes locales.

El Departamento de Salud de Florida confirmó posteriormente una muerte relacionada con dengue tras completar su investigación epidemiológica.

Hasta el 12 de septiembre, Florida contabilizaba 152 infecciones de dengue adquiridas localmente durante 2026, distribuidas en seis condados. Hillsborough concentraba 134, cerca del 90% del total estatal.

El escenario resulta especialmente llamativo porque Hillsborough apenas había registrado casos esporádicos anteriormente: entre 2015 y 2025 se documentaron solo dos, de acuerdo con registros citados por WUSF.

El mosquito del dengue encuentra terreno para expandirse

El dengue se transmite principalmente mediante la picadura de mosquitos Aedes infectados, particularmente Aedes aegypti, una especie presente en Florida y adaptada a ambientes urbanos.

El proceso puede comenzar cuando una persona contrae dengue fuera del país y regresa infectada.

Un mosquito local puede picarla, adquirir el virus y posteriormente transmitirlo a otra persona.

El problema es que muchas infecciones pasan inadvertidas: aproximadamente tres de cada cuatro personas infectadas no desarrollan síntomas, según los CDC.

Florida también tiene condiciones favorables para estos mosquitos, mientras las autoridades de Hillsborough han intensificado fumigaciones y eliminación de criaderos para intentar frenar la transmisión.

El dengue no se comporta como un resfriado: no se propaga normalmente por hablar, abrazar o permanecer cerca de una persona enferma; el mosquito funciona como principal intermediario de la transmisión.

Además, existen cuatro tipos del virus del dengue.

Haber tenido una infección proporciona protección duradera principalmente frente al mismo tipo, por lo que una persona puede infectarse nuevamente.