¿Cómo protegerse del dengue? Florida registra una muerte y 134 casos tras nuevo brote
Publicado el22/09/2026 a las 08:37
- Dengue avanza en Florida
- Vigile las señales de alarma
- Prevenga las picaduras
El dengue, durante años asociado principalmente con viajes a zonas tropicales, está mostrando una capacidad creciente para transmitirse dentro de Estados Unidos.
Florida enfrenta uno de los ejemplos más preocupantes: 134 casos adquiridos localmente en el condado de Hillsborough, epicentro de un brote que ya dejó una muerte confirmada.
La víctima fue una mujer de 80 años de Tampa que murió el 4 de septiembre, según reportes locales.
El Departamento de Salud de Florida confirmó posteriormente una muerte relacionada con dengue tras completar su investigación epidemiológica.
Hasta el 12 de septiembre, Florida contabilizaba 152 infecciones de dengue adquiridas localmente durante 2026, distribuidas en seis condados. Hillsborough concentraba 134, cerca del 90% del total estatal.
El escenario resulta especialmente llamativo porque Hillsborough apenas había registrado casos esporádicos anteriormente: entre 2015 y 2025 se documentaron solo dos, de acuerdo con registros citados por WUSF.
El mosquito del dengue encuentra terreno para expandirse
El dengue se transmite principalmente mediante la picadura de mosquitos Aedes infectados, particularmente Aedes aegypti, una especie presente en Florida y adaptada a ambientes urbanos.
El proceso puede comenzar cuando una persona contrae dengue fuera del país y regresa infectada.
Un mosquito local puede picarla, adquirir el virus y posteriormente transmitirlo a otra persona.
El problema es que muchas infecciones pasan inadvertidas: aproximadamente tres de cada cuatro personas infectadas no desarrollan síntomas, según los CDC.
Florida también tiene condiciones favorables para estos mosquitos, mientras las autoridades de Hillsborough han intensificado fumigaciones y eliminación de criaderos para intentar frenar la transmisión.
El dengue no se comporta como un resfriado: no se propaga normalmente por hablar, abrazar o permanecer cerca de una persona enferma; el mosquito funciona como principal intermediario de la transmisión.
Además, existen cuatro tipos del virus del dengue.
Haber tenido una infección proporciona protección duradera principalmente frente al mismo tipo, por lo que una persona puede infectarse nuevamente.
¿Cuáles son los síntomas del dengue?
Uno de los mayores desafíos es que los primeros síntomas pueden parecerse a otras enfermedades febriles, dificultando identificar rápidamente la infección.
Cuando aparecen síntomas, normalmente duran entre dos y siete días y la mayoría de los pacientes se recupera aproximadamente en una semana.
Los principales síntomas que deben vigilarse incluyen:
- Fiebre: suele ser uno de los signos principales y puede aparecer acompañada de varios dolores corporales.
- Dolor intenso de cabeza: algunas personas también presentan un característico dolor detrás de los ojos.
- Dolores musculares, articulares y óseos: pueden ser suficientemente fuertes para explicar el apodo popular de “fiebre quebrantahuesos”.
- Náuseas y vómitos: pueden acompañar la fiebre y aumentar el riesgo de deshidratación.
- Erupción cutánea: algunas personas desarrollan sarpullido durante el curso de la enfermedad.
La señal engañosa: cuando desaparece la fiebre
Una particularidad del dengue es especialmente importante: sentirse mejor porque bajó la fiebre no siempre significa que el peligro terminó.
Los CDC advierten que los signos del dengue grave suelen comenzar durante las 24 a 48 horas posteriores a la desaparición de la fiebre. Aproximadamente uno de cada 20 pacientes que desarrolla síntomas puede evolucionar hacia dengue grave.
En esa etapa pueden producirse hemorragias, fuga de líquido de los vasos sanguíneos, afectación de órganos o shock, por lo que el dengue grave constituye una emergencia médica.
Busque atención médica inmediata si aparecen estas señales de alarma:
- Dolor abdominal intenso o sensibilidad abdominal.
- Vómitos persistentes o repetidos.
- Sangrado de nariz o encías.
- Sangre en el vómito o las heces.
- Somnolencia, cansancio extremo, irritabilidad o inquietud.
- Dificultad para mantenerse hidratado o deterioro rápido del estado general.
Las personas mayores de 65 años, bebés, embarazadas y pacientes con determinadas enfermedades crónicas pueden requerir una vigilancia médica especialmente cuidadosa.
¿Qué hacer ante una posible infección de dengue?
No existe actualmente un antiviral específico que cure el dengue.
El tratamiento se concentra en mantener al paciente hidratado, controlar los síntomas y detectar rápidamente cualquier evolución hacia una enfermedad grave.
Ante fiebre u otros síntomas compatibles, los CDC recomiendan consultar a un profesional sanitario, especialmente si la persona vive en una zona con transmisión o viajó recientemente a un área con riesgo de dengue.
Para los casos leves que pueden manejarse en casa bajo orientación médica:
Mantener una buena hidratación: beber agua y líquidos con electrolitos ayuda a prevenir la deshidratación.
Descansar: el organismo necesita tiempo para combatir la infección.
Para fiebre y dolor: los CDC recomiendan acetaminofén, también conocido como paracetamol.
Evitar aspirina e ibuprofeno: los CDC advierten contra estos medicamentos y otros antiinflamatorios no esteroideos cuando existe sospecha de dengue debido al riesgo de hemorragia.
¿Cómo proteger a la familia y reducir los mosquitos?
La prevención adquiere mayor importancia porque, según la información actualizada de los CDC, no hay vacunas contra el dengue disponibles actualmente para uso en Estados Unidos.
La primera barrera consiste en evitar las picaduras y reducir los lugares donde los mosquitos pueden reproducirse alrededor de las viviendas.
Las medidas recomendadas incluyen:
- Utilizar repelentes de insectos registrados por la EPA.
- Vaciar recipientes que acumulen agua alrededor de la vivienda.
- Usar pantalones y ropa de manga larga cuando sea posible.
- Mantener puertas y ventanas protegidas con mosquiteros.
- Evitar nuevas picaduras si se tiene dengue, porque un mosquito puede adquirir el virus de una persona infectada y continuar el ciclo de transmisión.
El brote de Hillsborough muestra por qué el dengue ya no puede considerarse únicamente un riesgo de viajeros.
Florida registra transmisión dentro del estado, una muerte confirmada y más de 150 infecciones locales en 2026, mientras las autoridades mantienen las operaciones para controlar los mosquitos.
Advertencia: Este contenido tiene fines exclusivamente informativos y educativos y no sustituye la evaluación, diagnóstico ni tratamiento de un profesional de la salud. Si presenta síntomas compatibles con dengue, consulte a un médico. Ante señales de alarma o síntomas graves, busque atención médica de inmediato.
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FUENTE: CNN / 7 Eye Witness News