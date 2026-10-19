Si eres padre o madre, es probable que hayas visto titulares contradictorios sobre las vacunas infantiles desde que el presidente Donald Trump firmó, el lunes 10 de agosto de 2026, la Orden Ejecutiva 14420. Esta guía resume qué dice la orden, qué responden los médicos y qué recomiendan la OMS, Harvard y Johns Hopkins, para que llegues informado a la próxima cita con el pediatra.

La orden recomienda vacunar a todos los niños contra 11 enfermedades y pasa otras siete vacunas a grupos de alto riesgo o a «decisión clínica compartida» con el médico.

La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) y más de 210 organizaciones médicas la rechazan; la Casa Blanca dice que busca más confianza y «la máxima elección de los padres».

Por ahora el acceso no cambia: tu pediatra puede seguir aplicando todas las vacunas.

Por qué importa: las recomendaciones oficiales influyen en lo que piden las escuelas, en lo que cubren los seguros y en cómo se orientan muchas familias. Entender qué cambió, y qué no, ayuda a decidir con calma y con información confiable.

Qué dice la orden y qué responden los pediatras

Según el texto de la Casa Blanca, la orden recomienda vacunar a todos los niños contra sarampión, paperas, rubéola, difteria, tétanos, tos ferina, polio, Haemophilus influenzae tipo b (Hib), neumococo, virus del papiloma humano (VPH) y varicela. Hepatitis A, hepatitis B, rotavirus, meningococo, gripe, COVID-19 y los anticuerpos contra el virus respiratorio sincitial (VRS) pasan a grupos de alto riesgo o a decisión compartida con el médico.

El texto también plantea dar la triple viral en tres inyecciones separadas «una vez que esos productos estén disponibles en el país» y, «en la medida de lo posible», aplicar las vacunas en visitas separadas. Pide al Departamento de Salud (HHS) presentar planes en 90 días y al Departamento de Justicia apoyar demandas sobre exenciones religiosas y médicas en leyes estatales. Al firmar, Trump dijo, según ABC News, que los padres pueden seguir poniendo todas las vacunas a sus hijos. Un funcionario de la Casa Blanca explicó que la orden ayuda a quienes «se hacen preguntas, sobre todo después del COVID» y abre un diálogo «para fomentar la confianza pública». Puedes repasar la firma en nuestra nota del 10 de agosto.

La AAP la calificó de «anticientífica y peligrosa». Su presidente, el Dr. Andrew Racine, afirmó: «No hay evidencia nueva que justifique cambios significativos en las recomendaciones de vacunación infantil». La AAP mantiene en su calendario 2026 protección contra 18 enfermedades, respaldado por una docena de organizaciones médicas. Más de 210 organizaciones firmaron una declaración que advierte que los niños quedarían «menos protegidos» y las familias «más confundidas». Hospitales infantiles de Boston, Chicago, Houston y Seattle, entre otros, dijeron que seguirán el calendario de la AAP, según Becker’s Hospital Review.

El senador republicano Bill Cassidy, que es médico, escribió en X: «Las vacunas NO causan autismo». Trump y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., vincularon las vacunas con el autismo sin pruebas, según ABC News y AP; decenas de estudios con millones de personas no han encontrado ese vínculo.

Qué recomiendan la OMS, Harvard y Johns Hopkins

La OMS recomienda, para todos los niños, hepatitis B (la primera dosis al nacer, idealmente en las primeras 24 horas), difteria, tétanos y tos ferina, polio, Hib, neumococo, rotavirus, sarampión, rubéola, VPH y protección contra el VRS en recién nacidos. Incluye también la BCG contra la tuberculosis, que se usa sobre todo en países donde la tuberculosis es común. Dos de ellas, hepatitis B al nacer y rotavirus, son de las que la orden saca de la lista universal. La OMS advierte que «retrasar, espaciar o alterar los calendarios» puede dejar al niño expuesto más tiempo, y añade que cada país adapta su calendario y que lo mejor es seguir el nacional.