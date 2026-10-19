Vacunas infantiles: qué recomiendan la OMS, Harvard y Johns Hopkins tras la orden de Trump
Publicado el 19/10/2026 a las 12:51
Si eres padre o madre, es probable que hayas visto titulares contradictorios sobre las vacunas infantiles desde que el presidente Donald Trump firmó, el lunes 10 de agosto de 2026, la Orden Ejecutiva 14420. Esta guía resume qué dice la orden, qué responden los médicos y qué recomiendan la OMS, Harvard y Johns Hopkins, para que llegues informado a la próxima cita con el pediatra.
- La orden recomienda vacunar a todos los niños contra 11 enfermedades y pasa otras siete vacunas a grupos de alto riesgo o a «decisión clínica compartida» con el médico.
- La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) y más de 210 organizaciones médicas la rechazan; la Casa Blanca dice que busca más confianza y «la máxima elección de los padres».
- Por ahora el acceso no cambia: tu pediatra puede seguir aplicando todas las vacunas.
Por qué importa: las recomendaciones oficiales influyen en lo que piden las escuelas, en lo que cubren los seguros y en cómo se orientan muchas familias. Entender qué cambió, y qué no, ayuda a decidir con calma y con información confiable.
Qué dice la orden y qué responden los pediatras
Según el texto de la Casa Blanca, la orden recomienda vacunar a todos los niños contra sarampión, paperas, rubéola, difteria, tétanos, tos ferina, polio, Haemophilus influenzae tipo b (Hib), neumococo, virus del papiloma humano (VPH) y varicela. Hepatitis A, hepatitis B, rotavirus, meningococo, gripe, COVID-19 y los anticuerpos contra el virus respiratorio sincitial (VRS) pasan a grupos de alto riesgo o a decisión compartida con el médico.
El texto también plantea dar la triple viral en tres inyecciones separadas «una vez que esos productos estén disponibles en el país» y, «en la medida de lo posible», aplicar las vacunas en visitas separadas. Pide al Departamento de Salud (HHS) presentar planes en 90 días y al Departamento de Justicia apoyar demandas sobre exenciones religiosas y médicas en leyes estatales. Al firmar, Trump dijo, según ABC News, que los padres pueden seguir poniendo todas las vacunas a sus hijos. Un funcionario de la Casa Blanca explicó que la orden ayuda a quienes «se hacen preguntas, sobre todo después del COVID» y abre un diálogo «para fomentar la confianza pública». Puedes repasar la firma en nuestra nota del 10 de agosto.
La AAP la calificó de «anticientífica y peligrosa». Su presidente, el Dr. Andrew Racine, afirmó: «No hay evidencia nueva que justifique cambios significativos en las recomendaciones de vacunación infantil». La AAP mantiene en su calendario 2026 protección contra 18 enfermedades, respaldado por una docena de organizaciones médicas. Más de 210 organizaciones firmaron una declaración que advierte que los niños quedarían «menos protegidos» y las familias «más confundidas». Hospitales infantiles de Boston, Chicago, Houston y Seattle, entre otros, dijeron que seguirán el calendario de la AAP, según Becker’s Hospital Review.
El senador republicano Bill Cassidy, que es médico, escribió en X: «Las vacunas NO causan autismo». Trump y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., vincularon las vacunas con el autismo sin pruebas, según ABC News y AP; decenas de estudios con millones de personas no han encontrado ese vínculo.
Qué recomiendan la OMS, Harvard y Johns Hopkins
La OMS recomienda, para todos los niños, hepatitis B (la primera dosis al nacer, idealmente en las primeras 24 horas), difteria, tétanos y tos ferina, polio, Hib, neumococo, rotavirus, sarampión, rubéola, VPH y protección contra el VRS en recién nacidos. Incluye también la BCG contra la tuberculosis, que se usa sobre todo en países donde la tuberculosis es común. Dos de ellas, hepatitis B al nacer y rotavirus, son de las que la orden saca de la lista universal. La OMS advierte que «retrasar, espaciar o alterar los calendarios» puede dejar al niño expuesto más tiempo, y añade que cada país adapta su calendario y que lo mejor es seguir el nacional.
Harvard Health Publishing señala que recibir varias vacunas a la vez, como en las visitas de los 2, 4 y 6 meses, es seguro, y que espaciarlas retrasa la protección; un estudio halló que implicó tres visitas más al médico. Dice que «el riesgo de una complicación de la enfermedad siempre es más alto que el riesgo de la vacuna». Bill Hanage, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, explicó que Dinamarca revisa la hepatitis B en más de 95% de los embarazos, mientras que en EE.UU. entre 12% y 18% no se revisan; por eso aquí se vacuna a todos los bebés.
Johns Hopkins Medicine incluye en su lista de rutina meningococo, hepatitis A y B, polio, DTaP, Hib, triple viral, neumococo, varicela, rotavirus, VPH y gripe de temporada, y afirma que vacunar a tiempo «asegura la mejor defensa». Reconoce reacciones leves, como brazo adolorido o fiebre baja; las graves son raras. Su Escuela Bloomberg de Salud Pública señaló que la orden pasa de 17 enfermedades a 11 y que, según expertos, dividir la triple viral carece de base científica. Según Johns Hopkins, citado por ABC News, una vacuna promedio contiene medio mililitro, no el volumen de una botella de refresco, como dijo Trump.
Qué pasa hoy: tribunales, estados y seguros
En marzo de 2026, el juez federal Brian Murphy frenó temporalmente los cambios que el HHS hizo en enero al calendario infantil. El gobierno apeló solo lo relativo al comité asesor de vacunas; la Corte de Apelaciones del Primer Circuito escuchó argumentos el 6 de octubre y no ha decidido. Según KFF, hasta agosto 30 estados y DC dejaron de seguir las recomendaciones de los CDC para una o más vacunas infantiles. Nueva York y Vermont se sumaron el 2 de octubre a una demanda de 16 estados contra el HHS. Las aseguradoras dicen que seguirán cubriendo las mismas vacunas por ahora. Con los brotes de sarampión y la emergencia declarada en Nueva York, el tema sigue muy presente.
Investiga por tu cuenta: cómo hacerlo bien
Informarte es parte de cuidar a tus hijos, y preguntar nunca está de más. Algunas ideas, sin sustituir la orientación de tu pediatra:
- Compara el calendario de la AAP en healthychildren.org (con información en español), las tablas de la OMS y las guías de Harvard Health y Johns Hopkins.
- Revisa qué exige tu estado para entrar a la escuela.
- Pide al pediatra la cartilla de vacunación de tu hijo y, si falta alguna dosis, pregunta cómo ponerte al día.
- Consulta con tu seguro o con el programa Vacunas para Niños (VFC) si cubren las vacunas.
- Desconfía de afirmaciones en redes sociales sin fuente.
Fuentes: Casa Blanca, Orden Ejecutiva 14420; OMS, recomendaciones de vacunación de rutina (tabla 1); OMS, por qué importan los calendarios de vacunación infantil; Harvard Health Publishing (Facultad de Medicina de Harvard); Harvard T.H. Chan School of Public Health; Johns Hopkins Medicine; Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health; AAP, HealthyChildren.org; ABC News; KFF; CIDRAP. Datos consultados el 18 de octubre de 2026.