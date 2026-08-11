Trump firma un decreto para reducir el número de vacunas infantiles
Publicado el10/08/2026 a las 19:51
El presidente Donald Trump firmó este lunes un decreto destinado a modificar el enfoque del Gobierno federal sobre las vacunas infantiles en Estados Unidos, con cambios que podrían transformar el calendario de inmunización recomendado para millones de niños.
Según un borrador del documento obtenido por CNN, la medida propone reducir el número total de vacunas recomendadas durante los primeros años de vida y dividir el calendario nacional de vacunación infantil en tres categorías.
Trump busca cambiar el calendario de vacunas infantiles
“Las estamos reduciendo”, declaró Trump desde el Despacho Oval. “No se trata solo de administrar menos vacunas, sino de administrarlas en varias visitas al médico”.
Según la información publicada, el nuevo enfoque mantendría como recomendación general para todos los niños las vacunas contra enfermedades como sarampión, paperas, rubéola, difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, infección por Hib, enfermedad neumocócica, VPH y varicela.
Otros productos y vacunas pasarían a recomendarse únicamente para determinadas poblaciones consideradas de alto riesgo.
Entre ellos se encuentran los anticuerpos monoclonales contra el virus sincitial respiratorio (VSR) y vacunas contra hepatitis A, hepatitis B, meningitis B, meningitis ACWY y dengue.
¿Qué pasará con otras vacunas?
Según el borrador citado, algunas vacunas quedarían sujetas a un proceso de decisión compartida entre los padres y el médico del menor.
En esta categoría estarían las vacunas contra el rotavirus, la enfermedad meningocócica, la gripe y el covid-19.
El decreto también recomienda administrar por separado los componentes de la vacuna contra sarampión, paperas y rubéola (MMR), una propuesta que contradice el consenso científico citado en el reporte.
Presión para investigar vacunas y autismo
Trump también ha presionado al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., para avanzar en cambios al calendario de vacunación y profundizar la investigación sobre una posible relación entre las vacunas y el autismo.
Sin embargo, numerosos estudios científicos no han encontrado evidencia de que las vacunas causen autismo.
Cambios ya enfrentan disputas legales
La medida llega después de modificaciones anunciadas anteriormente por el Departamento de Salud y Servicios Humanos para reducir las vacunas recomendadas en el calendario infantil.
Esos cambios fueron impugnados judicialmente por grupos médicos y varios estados, y parte de la política ha enfrentado reveses en los tribunales.
El nuevo decreto vuelve a colocar las políticas de vacunación infantil en el centro del debate nacional, a pocos meses de las elecciones de mitad de mandato.
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