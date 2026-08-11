Trump firma un decreto para reducir el número de vacunas infantiles

El presidente Donald Trump firmó este lunes un decreto destinado a modificar el enfoque del Gobierno federal sobre las vacunas infantiles en Estados Unidos, con cambios que podrían transformar el calendario de inmunización recomendado para millones de niños.

Según un borrador del documento obtenido por CNN, la medida propone reducir el número total de vacunas recomendadas durante los primeros años de vida y dividir el calendario nacional de vacunación infantil en tres categorías.

Trump busca cambiar el calendario de vacunas infantiles

“Las estamos reduciendo”, declaró Trump desde el Despacho Oval. “No se trata solo de administrar menos vacunas, sino de administrarlas en varias visitas al médico”.

Según la información publicada, el nuevo enfoque mantendría como recomendación general para todos los niños las vacunas contra enfermedades como sarampión, paperas, rubéola, difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, infección por Hib, enfermedad neumocócica, VPH y varicela.

Otros productos y vacunas pasarían a recomendarse únicamente para determinadas poblaciones consideradas de alto riesgo.

Entre ellos se encuentran los anticuerpos monoclonales contra el virus sincitial respiratorio (VSR) y vacunas contra hepatitis A, hepatitis B, meningitis B, meningitis ACWY y dengue.

¿Qué pasará con otras vacunas?

Según el borrador citado, algunas vacunas quedarían sujetas a un proceso de decisión compartida entre los padres y el médico del menor.