Christa Pike sigue hospitalizada en estado crítico tras fallar su ejecución en Tennessee

Christa Pike sobrevivió dos intentos de ejecución

Permanece hospitalizada, crítica y con respirador

Tennessee suspende ejecuciones tras nuevo fallo.

Christa Pike en estado crítico. La reclusa Christa Pike, que sobrevivió el pasado miércoles a dos intentos de ejecución mediante inyección letal, permanece en estado crítico y conectada a un respirador en un hospital de Tennessee, informó este domingo su abogado.

Stephen Ferrell, letrado de la mujer que fue condenada a muerte por su participación en un asesinato en 1995, explicó al canal CNN que los médicos están tratando de eliminar de su cuerpo los restos de pentobarbital, un potente fármaco empleado en Tennessee para la inyección letal.

Pike, de 50 años, sobrevivió el pasado miércoles a dos dosis de la inyección e ingresó en el centro médico en estado crítico con ambos brazos hinchados, quemados y con ampollas.

Su abogado indicó que no ha podido volver a hablar con ella desde entonces.

Christa Pike en estado crítico: Segunda falla

Le inyectaron dos dosis letales de barbitúrico a Christa Pike… y sigue viva.

Soy anestesiólogo y te explico qué pudo fallar. Hilo 🧵 pic.twitter.com/k8ahlih8sm — Dr. Isaac Chávez Díaz (@DrChavezDiaz) October 2, 2026

Es la segunda vez este año que falla una ejecución en el estado Tennessee, por lo que el gobernador estatal, Bill Lee, suspendió temporalmente todas las ejecuciones previstas para el resto de 2026.

A ello se sumó la dimisión este sábado del comisario del Departamento Correccional de Tennessee, Frank Strada.