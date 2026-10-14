El Departamento de Seguridad Nacional ejecutó una orden de registro en la residencia de la representante demócrata Ilhan Omar en Washington D.C., en lo que organizaciones de derechos civiles califican como "abuso de poder" y parte de un patrón de acciones contra opositores políticos.

Lo que sabemos

El operativo: Agentes federales de Homeland Security Investigations (HSI) realizaron el allanamiento el lunes por la mañana, confirmado posteriormente por el Departamento de Justicia como parte de "una investigación criminal federal en curso" (Fuente: "Democrats, civil rights groups criticize raid on Omar's home".

La reacción inmediata: Jacklyn Rogers, directora de comunicaciones de Omar, declaró: "Durante una década, Donald Trump ha atacado implacablemente a la congresista Ilhan Omar con retórica inflamatoria, poniéndola repetidamente en la mira. Ahora, esos ataques han escalado a un allanamiento federal sin sentido."

La defensa: El equipo de Omar sostiene que "la congresista no ha hecho nada malo" y advierte que "ningún presidente debería poder usar el poder del gobierno federal para intimidar a sus enemigos políticos."

Por qué esto importa

Un patrón documentado

Según el rastreador de Protect Democracy, desde enero de 2025 se han registrado múltiples investigaciones, arrestos y procesamientos federales contra opositores políticos del presidente Trump. El análisis señala tres indicadores de represalia política:

1. Evidencia de interferencia política — declaraciones públicas de Trump o funcionarios señalando al objetivo antes de la investigación

2. Participación documentada de la Casa Blanca en decisiones de cargos

3. Remoción de fiscales de carrera que se negaron a proceder con casos

(Fuente: "Tracking retaliatory use of arrests, prosecutions, and investigations by the Trump administration", Joe Allen, Protect Democracy)